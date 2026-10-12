El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre dejó un balance de contrastes para el turismo argentino. Un total de 1.490.400 turistas recorrió el país, un 3,5% más que durante el mismo período de 2025, pero el impacto económico cayó un 2,2% en términos reales. La principal explicación estuvo en la menor duración de los viajes, una tendencia que volvió a registrarse en distintos destinos nacionales.

Los datos surgen del relevamiento difundido este lunes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que calculó un movimiento económico directo de $313.610 millones durante el fin de semana largo.

Aunque la cantidad de visitantes aumentó, la estadía promedio disminuyó de dos días en 2025 a 1,8 días este año. La reducción del 10% en el tiempo de permanencia limitó el consumo acumulado en alojamiento, gastronomía, transporte y otras actividades vinculadas al turismo.

El informe también identificó una fuerte presencia de escapadas de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas, con resultados muy diferentes entre localidades.

Más turistas, pero viajes más cortos y menor impacto económico

Uno de los aspectos más llamativos del relevamiento es que el gasto diario individual aumentó, a pesar de la caída del movimiento económico total.

Según CAME, cada turista gastó en promedio $116.900 por día, lo que representó una suba real del 5% respecto del mismo feriado de 2025, una vez descontado el efecto de la inflación.

Sin embargo, la disminución de las estadías terminó compensando ese incremento. Al permanecer menos tiempo en los destinos, los visitantes generaron un volumen de gasto acumulado inferior al del año anterior, medido a precios constantes.

El comportamiento se repitió en distintas regiones del país. Muchas reservas se concretaron cerca de la fecha del viaje, mientras que las escapadas de corta duración y los desplazamientos en automóvil particular mantuvieron una presencia importante.

Las condiciones meteorológicas también influyeron sobre el movimiento turístico. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas afectaron diferentes puntos del centro y este del país, con consecuencias desiguales según la localidad.

Frente a este panorama, los destinos con fiestas populares, festivales, acontecimientos deportivos y propuestas gastronómicas lograron atraer visitantes y sostener mejores niveles de actividad.

Cuánto costó viajar durante el fin de semana largo

El costo de una escapada familiar también aparece entre los datos destacados del balance.

Un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) calculó que una familia de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo.

El monto representó el 53% de un salario formal promedio y registró un incremento real del 4,2% respecto del año anterior.

La estimación no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos realizados durante la estadía, por lo que el presupuesto completo de un viaje familiar podía superar ese valor.

Bariloche y San Martín de los Andes estuvieron entre los destinos más costosos, mientras que San Antonio de Areco, Colón y Mar del Plata aparecieron como alternativas relativamente más accesibles dentro de la comparación.

Las plataformas de reservas también reflejaron cambios en la organización de las escapadas. Según Booking.com, el 56,1% de las búsquedas de alojamiento correspondió a viajes en pareja, frente al 35,9% de familias y grupos y el 8% de viajeros individuales.

Por su parte, Despegar informó que cerca del 70% de sus operaciones se realizó mediante tarjetas de crédito.

Qué pasó con el turismo en la provincia de Buenos Aires

El movimiento turístico bonaerense mostró diferencias entre la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, aunque durante el fin de semana se registró la llegada de visitantes que definieron sus viajes a último momento.

Chascomús presentó reservas superiores al 60% al viernes, con una ocupación que aumentó posteriormente por nuevas contrataciones. El gasto turístico por persona en esa ciudad se ubicó entre $114.000 y $115.000.

Las celebraciones populares también formaron parte de la actividad turística provincial. Villa Gesell realizó la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, mientras que San Clemente del Tuyú fue escenario de la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

En Tandil, los visitantes encontraron propuestas vinculadas con la gastronomía, la naturaleza y los encuentros culturales, entre ellas Isla Fest y la Fiesta Popular del Picapedrero.

Chascomús también desarrolló su Festival de Cine y la feria Posta de Sabores, con más de 60 emprendedores participantes.

El interior bonaerense sumó otras actividades vinculadas con el movimiento turístico del feriado. Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, Pergamino organizó cuatro días de celebraciones por el 131º aniversario de su declaración como ciudad, con espectáculos musicales, propuestas culturales, actividades recreativas y recorridos turísticos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el relevamiento registró una ocupación hotelera del 80%, con más de 120.000 turistas nacionales e internacionales y un impacto económico superior a los $37.000 millones.

Los destinos que se destacaron durante el feriado

A nivel nacional, algunos de los mejores resultados se observaron en localidades de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. En la Patagonia, Bariloche y Puerto Madryn registraron niveles de ocupación cercanos al 80%, impulsados por propuestas gastronómicas, actividades de naturaleza y acontecimientos especiales.

Villa General Belgrano volvió a concentrar visitantes por la Fiesta Nacional de la Cerveza, mientras que la ciudad de Santa Fe recibió público por una nueva edición del Harlem Festival.

Catamarca también presentó un balance favorable, con una ocupación superior al 85% en el conjunto provincial.

El transporte aéreo acompañó parte del movimiento. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un incremento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas.

Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos para viajar en avión.

En contraste, localidades como Posadas y algunas regiones del Chaco registraron un movimiento más limitado, lo que reflejó las diferencias de actividad entre destinos.

El balance del turismo argentino en lo que va de 2026

Con el feriado de octubre, la Argentina acumuló ocho fines de semana largos durante 2026. Según CAME, en esas fechas viajaron 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario individual de $111.282.

El impacto económico acumulado alcanzó los $3,4 billones. El último relevamiento volvió a mostrar que el crecimiento de la cantidad de turistas no necesariamente se traduce en mayores ingresos reales para las economías regionales.

Las diferencias en los niveles de ocupación, la duración de los viajes y las propuestas disponibles resultaron determinantes para explicar el desempeño de cada destino.

El fin de semana largo de octubre cerró así con más visitantes que en 2025, pero con estadías más breves y un retroceso real del 2,2% en el gasto turístico total.