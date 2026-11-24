Turismo bonaerense.

El turismo de la provincia de Buenos Aires transita las últimas semanas previas al verano 2027 con un escenario económico marcado por la retracción del consumo, el acortamiento de las estadías y las dificultades financieras de los prestadores. El movimiento generado durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional volvió a mostrar diferencias entre los principales destinos, pese a la amplia programación cultural, gastronómica y deportiva.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el último feriado se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país, un 17,4% menos que en 2025, mientras que el gasto turístico total registró una caída real del 30,3%.

La comparación estuvo condicionada por la duración del descanso, de tres días frente a los cuatro del año pasado, y la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Sin embargo, el desembolso diario por visitante también retrocedió un 3,1%, descontada la inflación.

A este panorama se sumaron nuevos indicadores crediticios que exponen las dificultades de las empresas turísticas de Tandil.

Informe CAME.

Tandil: la morosidad turística supera ampliamente el promedio provincial

Las estadísticas de septiembre de 2026 de la plataforma Mapa de la Deuda revelaron que el sector turístico del distrito registra una tasa de mora del 12,31%, frente al 6,64% del mismo rubro a nivel bonaerense.

De las 86 empresas turísticas locales registradas como deudoras, 22 mantienen obligaciones impagas. El porcentaje de deudores en mora alcanza el 25,58%, frente al 20,01% provincial.

Los indicadores contrastan con los del conjunto de la actividad empresarial tandilense, cuya tasa de mora se ubica en el 3,72%, por debajo del promedio bonaerense del 4,18%.

La deuda del sector turístico asciende a $2.357,50 millones, de los cuales $290,23 millones corresponden a obligaciones en mora. El endeudamiento promedio por firma alcanza los $27,41 millones, mientras que el monto impago promedio entre las empresas morosas es de $13,19 millones.

Estos registros conviven con una sostenida capacidad de convocatoria turística. Durante el último feriado, Tandil presentó buenos niveles de reservas en cabañas, aunque mantuvo alojamientos disponibles. La actividad estuvo acompañada por Tandil Celebra Italia, encuentros de artesanos, la Fiesta de la Empanada en Gardey y competencias deportivas.

La Costa Atlántica, con estadías breves y reservas de último momento

En Mar del Plata, las reservas hoteleras rondaron el 60% al comienzo del descanso, por debajo del movimiento registrado durante los feriados extraordinarios de principios de noviembre.

Predominaron las escapadas de dos noches, mientras los establecimientos aguardaban nuevas contrataciones sobre la fecha. La terminal Ferroautomotora programó 1.065 movimientos de micros entre el viernes y el lunes, incluidos servicios adicionales.

Los espectáculos de Tan Biónica, Las Pelotas y La Vela Puerca integraron una programación destinada a complementar la oferta turística tradicional antes del inicio de la temporada de playa.

En Pinamar y Cariló, las propuestas recreativas se combinaron con actividades deportivas y culturales. El Festival de la Música de Pinamar reunió durante tres jornadas a artistas, emprendedores y prestadores gastronómicos.

Villa Gesell incorporó a su calendario la Maratón Carlos Churrupit, mientras que Mar de las Pampas ofreció espectáculos y recorridos por espacios naturales.

El Partido de La Costa distribuyó sus actividades entre diferentes localidades, con encuentros musicales, celebraciones populares y propuestas literarias en San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, San Bernardo y Nueva Atlantis.

En Necochea, los festejos por el 145° aniversario coincidieron con el Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, que reunió a 61 equipos y contempló la participación de entre 1.500 y 2.000 jugadores, además de sus acompañantes.

Las fiestas populares y el turismo de cercanía sostienen la actividad

En el interior bonaerense, Chascomús inició el fin de semana con un 70% de reservas hoteleras y expectativas de incrementar ese registro con contrataciones espontáneas. El gasto turístico de referencia se ubicó en $117.000, con permanencias habituales de dos noches.

La proximidad con los principales centros urbanos favoreció también las visitas durante el día, acompañadas por actividades deportivas en la laguna, ferias de emprendedores y la Noche de los Museos.

En La Plata, la ocupación hotelera promedió el 50%, con registros de entre el 45% y el 70% según los establecimientos. Los festejos por el 144° aniversario de la ciudad convocaron a unas 120.000 personas en Plaza Moreno, con actuaciones de Los Palmeras y Dillom.

La gastronomía regional también movilizó visitantes. En Azul, más de 25 restaurantes y casas de comidas participaron de la primera Fiesta de la Milanesa, mientras que General Belgrano desarrolló la Fiesta de la Bondiola y la Tradición.

A estas convocatorias se sumaron los festejos por los 250 años de Magdalena y las actividades organizadas en Pergamino, Claromecó, Jáuregui y Moreno.

Las visitas sin pernocte ganaron protagonismo, favoreciendo a los comercios y emprendimientos gastronómicos, aunque sin generar la misma demanda de alojamiento que los viajes de mayor duración.

Del repunte de noviembre a un año de consumo retraído

Los resultados del último descanso contrastan con el fuerte movimiento turístico generado por los feriados extraordinarios vinculados con la visita de León XIV, cuando Chascomús alcanzó el 98% de ocupación hotelera y Mar del Plata superó el 75%.

Aquella convocatoria representó un repunte para una actividad que viene acumulando dificultades desde las temporadas anteriores.

León XIV y los feriados impulsaron el turismo bonaerense, pero el verano sigue bajo presión.

Durante el verano 2025/26, la Provincia recibió 8,9 millones de turistas, unos 373.000 menos que en el período precedente. La duración promedio de los viajes disminuyó alrededor del 6%, mientras que el gasto sectorial cayó cerca del 20% en Mar del Plata y del 26% en Villa Gesell.

Las vacaciones de invierno tampoco lograron revertir esa evolución: se contabilizaron aproximadamente 790.000 turistas, un 11,5% menos que en 2025, y la ocupación hotelera durante los fines de semana del receso promedió apenas el 33,5%.

Según el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), el turismo representa alrededor del 5,2% del producto provincial, reúne cerca de 11.000 empresas y sostiene unos 130.000 puestos de trabajo.

Rentabilidad y empleo, los desafíos del verano 2027

Las dificultades económicas del turismo bonaerense ya habían sido planteadas por funcionarios provinciales, intendentes y representantes empresariales durante las reuniones preparatorias de la temporada estival.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, calificó anteriormente el escenario como una “crisis inédita” para la actividad, mientras que la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, advirtió sobre los cambios en el comportamiento de los consumidores y la reducción de los presupuestos familiares destinados a viajar.

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, expresó su preocupación por la capacidad financiera de los empresarios que llegan al verano después de resignar márgenes de rentabilidad para mantener abiertos sus establecimientos.

Desde el sector hotelero y gastronómico marplatense también señalaron las dificultades para afrontar los costos operativos ante la disminución de las ventas.

Con los establecimientos turísticos de Tandil exhibiendo indicadores de morosidad superiores al promedio provincial y una demanda caracterizada por viajes más breves, la próxima temporada tendrá entre sus principales desafíos recuperar el consumo, mejorar los ingresos de los prestadores y sostener las fuentes de trabajo.