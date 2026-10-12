El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) registró una fuerte reducción de recursos y personal durante los últimos tres años. Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, su dotación total disminuyó en 3.064 personas, mientras que el presupuesto vigente para este año representa una caída real del 70% respecto de los valores de diciembre de 2023. Los datos también muestran menos becarios y una disminución significativa de los proyectos de investigación vigentes.

Las cifras surgen de un relevamiento sobre la evolución presupuestaria y la estructura del organismo, elaborado a partir de información oficial del CONICET, el INDEC y Presupuesto Abierto. El análisis permite dimensionar los cambios registrados durante la administración de Javier Milei y su impacto sobre las condiciones de funcionamiento del principal organismo de investigación científica del país.

La reducción de recursos coincide con una disminución en las convocatorias de formación y nuevas incorporaciones, además de dificultades para financiar insumos, equipamiento y proyectos, según advierten investigadores y autoridades académicas.

El CONICET perdió más de 3.000 integrantes en tres años

Los últimos datos disponibles muestran que la dotación del organismo pasó de 27.961 personas en agosto de 2023 a 24.897 en agosto de 2026. La diferencia equivale a una reducción del 11% e incluye investigadores, becarios, personal de apoyo y trabajadores administrativos.

Si se analiza exclusivamente el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la disminución fue de 2.072 personas, de acuerdo con los registros del propio CONICET.

La evolución presenta diferencias según las categorías laborales.

Los investigadores pasaron de 12.176 a 11.887, con una reducción de 289 integrantes, equivalente al 2%.

El personal de apoyo disminuyó de 3.036 a 2.779 trabajadores, lo que representa una baja del 8%.

En el área administrativa, la dotación cayó de 1.592 a 1.333 personas, una reducción del 16%.

Sin embargo, una de las variaciones más relevantes aparece entre quienes reciben becas de investigación, un componente central para la formación de nuevos científicos.

Menos becarios y mayores restricciones para ingresar a la carrera científica

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de becarios del CONICET pasó de 10.905 a 9.638, una disminución de 1.267 personas, equivalente al 12%.

Las becas constituyen uno de los principales mecanismos para que graduados universitarios desarrollen estudios doctorales y posdoctorales e inicien su trayectoria profesional dentro del sistema científico.

Además de la reducción en la cantidad total de beneficiarios, también disminuyeron los cupos de algunas convocatorias.

El investigador Jorge Aliaga, físico y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, señaló que las becas doctorales pasaron de 1.300 a 1.000 y las posdoctorales de 800 a 500.

También indicó que las vacantes para ingresar a la Carrera del Investigador Científico se redujeron de 800 a 400 y que la convocatoria dejó de realizarse anualmente para pasar a una frecuencia bianual.

Estas modificaciones afectan las oportunidades de incorporación de nuevos investigadores y la continuidad de los mecanismos de formación científica financiados por el organismo.

El presupuesto cayó 70% en términos reales desde 2023

El deterioro de los recursos presupuestarios aparece como otro de los indicadores centrales.

De acuerdo con el relevamiento, el presupuesto del CONICET pasó de un equivalente a $2,1 billones en diciembre de 2023, actualizado por inflación a junio de 2026, a aproximadamente $635.000 millones en el presupuesto vigente de este año.

La comparación representa una reducción real cercana al 70%.

Solamente entre 2025 y 2026, la caída presupuestaria ajustada por inflación alcanzó el 33%.

La información oficial del CONICET establece que su presupuesto vigente para 2026 asciende a $634.919 millones, con la mayor parte de los recursos destinados al funcionamiento de su estructura de personal y al pago de becas.

Los fondos también deben cubrir transferencias a unidades ejecutoras, gastos operativos, equipamiento y financiamiento de proyectos de investigación.

La disminución presupuestaria se suma a los reclamos por pérdida de poder adquisitivo de quienes desarrollan tareas científicas.

Aliaga sostuvo que los salarios del personal de ciencia y técnica acumularon una pérdida cercana al 40% frente a noviembre de 2023. También advirtió sobre las restricciones para acceder a materiales, equipos y financiamiento necesario para sostener las investigaciones.

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Valeria Levi, coincidió en señalar que la reducción de recursos afecta las condiciones de trabajo y la capacidad de renovar equipamiento.

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Los proyectos de investigación vigentes registraron una caída del 85%

Los registros oficiales de proyectos vigentes muestran una disminución especialmente pronunciada entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025.

En ese período, la cantidad pasó de 3.179 a 480 proyectos, equivalente a una reducción cercana al 85%.

Del total registrado al cierre de 2025, el 84,6% correspondía a Proyectos de Investigación Plurianual, el 10,4% a proyectos sobre temas estratégicos territoriales en red y el 5% a iniciativas de cooperación internacional.

La comparación corresponde a proyectos vigentes registrados y no significa que la cantidad de publicaciones científicas o de investigaciones realizadas en el país haya disminuido en la misma proporción.

La actividad científica tiene tiempos de ejecución que suelen extenderse durante varios años. Por eso, los cambios en el financiamiento y las convocatorias pueden tardar en reflejarse en la cantidad de trabajos publicados.

Los especialistas consultados advierten que muchas publicaciones aparecidas durante 2024 y 2025 provienen de investigaciones iniciadas antes de esos años.

Buenos Aires también registró una fuerte disminución de proyectos

La reducción de proyectos vigentes muestra diferencias territoriales, aunque alcanza a las principales jurisdicciones con actividad científica.

La provincia de Buenos Aires pasó de 923 proyectos registrados en 2022 a 135 al cierre de 2025.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad disminuyó de 845 a 127.

Córdoba pasó de 419 a 64 proyectos y Santa Fe de 293 a 48.

Según el relevamiento, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa no registraban proyectos vigentes dentro de las categorías analizadas al cierre de 2025.

Los datos muestran un retroceso en el número de iniciativas registradas en distintos puntos del país, aunque no permiten concluir que haya desaparecido toda la actividad científica en las jurisdicciones sin proyectos incluidos en ese relevamiento.

El CONICET desarrolla sus actividades en centros científicos y tecnológicos distribuidos por el territorio nacional, con institutos propios y unidades de investigación compartidas con universidades y otras instituciones.

La discusión sobre los recursos destinados al sistema científico transcurre, además, en paralelo al conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, las universidades ratificaron una nueva Marcha Federal para reclamar recursos presupuestarios y recomposición salarial, prevista para el 15 de octubre frente al Congreso.

El Presupuesto 2027 anticipa nuevas restricciones

Las estimaciones para el próximo año también presentan un panorama de reducción de recursos.

Según el Grupo Economía Política Ciencia (EPC), el proyecto de Presupuesto 2027 implicaría una caída real del 9,3% en los fondos del CONICET respecto de 2026.

El mismo análisis proyecta una disminución del 9,1% en la masa salarial y una reducción de la cantidad de becas, que pasarían de 9.609 previstas para 2026 a 9.138 en 2027.

Se trata de estimaciones sobre el proyecto presupuestario y no de cifras definitivas de ejecución.

Las proyecciones aparecen mientras el Congreso comienza a discutir la distribución de fondos para el próximo ejercicio, en un escenario de demandas presupuestarias de distintos organismos y sectores públicos.

La evolución de la investigación científica durante los próximos años dependerá de los recursos efectivamente disponibles, la apertura de nuevas convocatorias y las posibilidades de sostener las estructuras de formación y trabajo.

Los datos de personal, becas, presupuesto y proyectos vigentes muestran una reducción de la capacidad financiada del CONICET entre 2023 y 2026. El tratamiento del Presupuesto 2027 será una nueva instancia para definir los recursos con los que contará el organismo.