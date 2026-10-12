El mercado laboral argentino muestra una transformación que combina el crecimiento del trabajo independiente, la expansión de las plataformas digitales y un elevado nivel de informalidad. Durante el último año, la cantidad de trabajadores activos en cuatro de las principales aplicaciones de transporte y reparto aumentó entre 25% y 30%, mientras que el empleo informal alcanzó al 45% de los ocupados urbanos en el segundo trimestre de 2026.

El crecimiento se registró en Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify, de acuerdo con información proporcionada por las propias empresas. Las cifras reflejan una mayor participación de personas que utilizan estas herramientas para generar ingresos, aunque existen diferencias importantes entre quienes trabajan pocas horas y aquellos que dependen de las aplicaciones como actividad principal.

La expansión coincide con un escenario laboral en el que la desocupación llegó al 7,9% durante el segundo trimestre, según el INDEC. Al mismo tiempo, distintos relevamientos registran una mayor presencia de trabajadores por cuenta propia y un retroceso relativo del empleo asalariado dentro del total de ocupados.

El crecimiento del trabajo en aplicaciones: los datos de las empresas

Los indicadores de las plataformas permiten dimensionar la expansión de esta modalidad laboral.

En DiDi, una persona realiza su primer viaje como conductor cada dos minutos, mientras que Rappi informa la incorporación de aproximadamente 500 nuevos repartidores por día.

Sin embargo, no todos los usuarios que generan ingresos a través de estas aplicaciones tienen el mismo nivel de dedicación.

En Rappi, el 70% de los repartidores independientes se conecta menos de diez horas semanales. El promedio general de conexión es de 12,8 horas por semana y solamente el 10% registra una dedicación cercana a las 32 horas.

En PedidosYa, el 70% de los repartidores presenta un promedio de conexión de tres horas diarias, una modalidad que puede resultar compatible con otras ocupaciones o actividades.

La situación es diferente en las aplicaciones de transporte de pasajeros. En Cabify y DiDi se observan niveles de dedicación más elevados, con una mayor presencia de conductores que utilizan la actividad como fuente principal de ingresos.

Estas diferencias también aparecen al observar la composición por edades. En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años y otro 21% pertenece al grupo de 34 a 45 años.

En Cabify, en cambio, predominan los conductores mayores de 40 años. DiDi también registra una participación activa de personas de mayor edad, incluidos adultos mayores de 60 años.

Cuánto se gana trabajando en las plataformas

Las remuneraciones informadas por las compañías muestran diferencias vinculadas con el tipo de actividad y, principalmente, con la cantidad de horas dedicadas.

En Rappi, el ingreso mensual promedio informado para un repartidor alcanza los $188.788, aunque corresponde a una población con una dedicación horaria generalmente reducida.

En Cabify, un conductor que trabaja 60 horas semanales registra ingresos promedio de aproximadamente $800.000 mensuales, según los datos proporcionados por la empresa.

Los valores no son directamente comparables porque corresponden a jornadas laborales diferentes y no permiten establecer por sí solos cuánto dinero queda disponible después de afrontar los costos asociados a cada actividad.

El crecimiento de estas plataformas muestra la convivencia de dos perfiles: personas que buscan complementar otros ingresos y trabajadores que encuentran en las aplicaciones su ocupación principal.

La informalidad laboral llegó al 45% y creció el cuentapropismo

El avance de las aplicaciones ocurre en paralelo con cambios más amplios en la estructura ocupacional argentina.

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, muestra que la informalidad laboral alcanzó el 45% en el segundo trimestre de 2026, frente al 41,4% registrado en el último trimestre de 2023.

Durante ese período, la participación de los asalariados dentro del empleo total disminuyó del 73,7% al 70,5%, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentaron su participación del 22,6% al 25,5%.

El informe también revela que el 65,8% de los cuentapropistas urbanos desarrolla su actividad en condiciones de informalidad.

Entre los asalariados, el 37,9% no cuenta con descuentos jubilatorios, una proporción que refleja las dificultades de acceso al empleo registrado.

Los indicadores de informalidad corresponden al conjunto del mercado laboral urbano relevado, por lo que no deben interpretarse como una medición específica de las condiciones de todos los trabajadores de plataformas digitales.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, otro estudio de CITRA, elaborado con datos del primer trimestre de 2026, identificó importantes brechas de ingresos y protección previsional entre los trabajadores argentinos. Ese relevamiento estimó que 5,85 millones de ocupados carecían de protección laboral y detectó diferencias salariales de hasta el 61% entre cuentapropistas con y sin cobertura.

El conurbano bonaerense muestra una de las mayores brechas

Las diferencias territoriales también aparecen en los indicadores de informalidad.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26% de los trabajadores desarrolla actividades informales. En el conurbano bonaerense, esa proporción asciende al 47,5%.

La distancia se amplía entre quienes trabajan por cuenta propia. Mientras que en CABA la informalidad del sector llega al 32,8%, en los partidos del conurbano alcanza el 70,2%.

El relevamiento de la Universidad Nacional de Rosario también muestra niveles especialmente elevados en algunas ciudades del norte argentino.

Entre los cuentapropistas, Formosa registra una informalidad del 87,9%, Gran Tucumán y Tafí Viejo del 87,6%, Santiago del Estero y La Banda del 87,5%, y Gran Resistencia del 84%.

En el extremo opuesto se ubican algunos aglomerados urbanos de mayor formalización, como Mar del Plata y Batán, con un 42,7%, y Bahía Blanca y Cerri, con un 43% de informalidad entre trabajadores independientes.

Las diferencias responden a estructuras productivas, características regionales y niveles de registración laboral que varían considerablemente entre los distintos centros urbanos.

Las actividades con mayores niveles de empleo informal

La construcción y el servicio doméstico se encuentran entre las actividades con mayor incidencia de informalidad.

El trabajo en casas particulares registra una tasa del 77,4%, mientras que en la construcción alcanza el 76,2%.

Los servicios de alojamiento y gastronomía presentan una informalidad del 63,9%, frente al 54,7% correspondiente al comercio.

En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos registran un 19,2%, mientras que en información y comunicaciones el indicador alcanza el 33,9%.

Estos datos muestran que la expansión de las nuevas modalidades de trabajo convive con problemas de registración que afectan de manera diferente a cada actividad económica.

El crecimiento de las plataformas digitales constituye una de las manifestaciones más visibles de ese escenario. Los relevamientos muestran que las aplicaciones reúnen tanto a personas que necesitan complementar ingresos como a quienes desarrollan allí su actividad principal.

Con el 45% de los ocupados urbanos en condiciones de informalidad y una mayor participación del trabajo independiente, el mercado laboral argentino combina nuevas formas de generar ingresos con diferencias persistentes en el acceso a la protección social.