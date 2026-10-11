La fractura del empleo argentino: casi seis millones sin protección e ingresos hasta 61% menores

Trabajo informal.

La desprotección laboral alcanza al 45,6% de los trabajadores de los principales aglomerados urbanos de Argentina y está acompañada por diferencias de ingresos que llegan al 61% entre personas con distintas condiciones de inserción laboral. La desigualdad no se explica principalmente por la cantidad de horas trabajadas: quienes carecen de cobertura previsional perciben remuneraciones considerablemente inferiores, aun cuando sus jornadas son similares a las de quienes cuentan con protección.

Los resultados corresponden al informe Desprotección laboral y brechas de ingresos, elaborado por las investigadoras Sonia Balza y María Inés Fernández Álvarez, del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El trabajo, publicado en septiembre sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del primer trimestre de 2026, comprende aproximadamente 12,8 millones de personas ocupadas, de las cuales 5,85 millones no cuentan con protección laboral. La medición contempla asalariados públicos y privados, además de trabajadores por cuenta propia, y considera aspectos como los descuentos jubilatorios, el pago de aguinaldo y los aportes previsionales.

La radiografía muestra una fuerte segmentación del mercado laboral, que también aparece en otros indicadores recientes: retroceso del empleo registrado, reducción de contrataciones eventuales y expansión de modalidades que permiten combinar distintas fuentes de ingresos.

Dos de cada tres cuentapropistas trabajan sin protección

La situación más extendida de desprotección se registra entre quienes trabajan por cuenta propia. El 66,6% no realiza aportes previsionales, mientras apenas el 33,4% cuenta con esa cobertura. Se trata de más de 2,17 millones de personas sin protección dentro de un universo de aproximadamente 3,26 millones de cuentapropistas relevados.

Entre los asalariados privados, el 46,2% carece de protección, frente al 53,8% que sí la tiene. Aunque la proporción es menor que entre los independientes, el sector concentra la mayor cantidad de trabajadores desprotegidos en términos absolutos: aproximadamente 3,44 millones.

La situación es diferente en el empleo público, donde el 88,9% de los asalariados cuenta con protección y el 11,1% permanece fuera de esas garantías. Si se consideran conjuntamente los trabajadores asalariados de ambos sectores, la incidencia de la desprotección alcanza el 37,8%.

Informe CITRA.

Las diferencias también se trasladan directamente a los ingresos. Entre los cuentapropistas, quienes no realizan aportes obtienen, en promedio, un 61% menos que aquellos que cuentan con cobertura previsional. En valores del primer trimestre, los ingresos laborales mensuales alcanzaron $1.443.840 entre los protegidos y $563.013 entre los desprotegidos.

En el sector privado, el ingreso promedio fue de $1.452.131 para los trabajadores protegidos y de $744.340 para quienes carecían de protección, una brecha del 48,7%.

Entre los asalariados públicos, la diferencia resultó todavía mayor: $1.383.514 frente a $682.387, respectivamente, con una distancia del 50,7%.

Informe CITRA.

El estudio identifica una relación estrecha entre el acceso a derechos laborales y la capacidad de obtener mejores remuneraciones. En los vínculos asalariados, la negociación colectiva, las escalas salariales, la antigüedad y otras regulaciones contribuyen a establecer condiciones de ingreso diferentes. Entre los trabajadores independientes, las distancias también reflejan la heterogeneidad de las actividades y la capacidad económica para sostener aportes previsionales.

Jornadas similares, pero ingresos muy diferentes

Uno de los resultados centrales de CITRA aparece al comparar las remuneraciones con las horas efectivamente trabajadas. Las mayores desigualdades de ingresos no están acompañadas por diferencias equivalentes en la duración de las jornadas.

En el empleo privado, los asalariados protegidos trabajan un promedio de 42,5 horas semanales, mientras que los desprotegidos registran 39,3 horas. La diferencia de tiempo es del 7,5%, frente a una brecha de ingresos del 48,7%.

Entre los cuentapropistas, el contraste es aún más marcado. Quienes realizan aportes trabajan 44,6 horas semanales y quienes no los realizan, 42,9. La distancia entre jornadas es de apenas 3,8%, aunque los ingresos de los desprotegidos resultan 61% inferiores.

Informe CITRA.

El desfasaje también aparece cuando se calcula cuánto se cobra por cada hora trabajada. Entre los cuentapropistas protegidos, el ingreso horario promedio llega a $10.246, contra $5.471 entre los desprotegidos. En el sector privado, esos valores son de $8.213 y $5.656, respectivamente.

En el empleo público, las jornadas promedio presentan una diferencia mayor, de 37,8 horas semanales entre los protegidos y 29,1 entre quienes carecen de protección. Aun así, el ingreso por hora de los primeros, de $9.442, prácticamente duplica los $4.990 registrados entre los segundos.

Empleo informal.

El análisis de las medianas también confirmó las diferencias. En ese cálculo, las brechas alcanzaron el 60% entre cuentapropistas, el 56,4% entre asalariados públicos y el 50% entre privados, lo que muestra que las desigualdades atraviesan los niveles centrales de remuneración de cada grupo.

Menos empleo registrado y contrataciones bajo presión

El panorama se completa con otros relevamientos publicados en las últimas semanas. El primer Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado junto con organizaciones y centros de investigación, registró una pérdida de aproximadamente 36.000 puestos formales y una reducción de alrededor de 6.900 empresas durante los primeros cuatro meses de vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El estudio, difundido el 1 de octubre, examina la evolución del mercado de trabajo desde marzo de 2026, cuando comenzó a regir la nueva legislación. Las cifras muestran que el empleo registrado y la cantidad de empleadores continuaron retrocediendo durante ese período, en una tendencia que ya se había iniciado con anterioridad.

Otra señal proviene del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Blas Pascal y la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE). Su relevamiento del tercer bimestre de 2026 registró una caída del 6,2% en la dotación promedio de trabajadores eventuales de las agencias participantes respecto del bimestre anterior.

El promedio mensual pasó de 18.844 personas en marzo y abril a 17.674 en mayo y junio. Sin embargo, las horas trabajadas por persona permanecieron prácticamente estables, alrededor de 94 mensuales. El retroceso se concentró en la cantidad de contrataciones, no en una reducción de las jornadas de quienes conservaron su ocupación.

Informe Universidad Blas Pascal-CAPE.

El relevamiento también detectó diferencias por género: entre enero y junio, el empleo eventual femenino cayó 14,9%, frente a una disminución del 7,5% en el masculino. Además, las agencias consultadas no registraron búsquedas de perfiles junior para puestos permanentes durante el último bimestre analizado.

La presión sobre los ingresos aparece, a su vez, en la expansión del pluriempleo, una tendencia que Grupo La Provincia ya había abordado a partir de un estudio de C-P Consultora basado en datos de la EPH. Durante 2025, el 11,5% de los ocupados tuvo dos o más trabajos, frente al 8,7% de 2017. El fenómeno alcanzó a más de 2,2 millones de personas y presentó una fuerte concentración en el Gran Buenos Aires.

Las nuevas modalidades laborales también forman parte de ese escenario. Datos difundidos por DiDi muestran que la cantidad de personas que generaron ingresos mediante su plataforma de movilidad creció 25% interanual. Para una parte de los conductores, la actividad funciona como complemento de otros empleos, jubilaciones o ingresos familiares.

El informe sobre pluriempleo también mostró que quienes combinan ocupaciones trabajan, en promedio, un 16% más de horas que las personas con un solo empleo. El 44% supera las 45 horas semanales, mientras que entre los trabajadores del segmento denominado pluriempleo emergente las jornadas alcanzan un promedio de 49 horas.