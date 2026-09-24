El trabajo a través de aplicaciones de movilidad sigue sumando conductores en Argentina. Cada dos minutos una persona realiza su primer viaje como chofer de DiDi, mientras la cantidad de personas que generaron ingresos mediante la plataforma creció 25% durante el último año.

La empresa informó que más de medio millón de argentinos generaron ingresos manejando autos o motos a través de DiDi en el último año. El crecimiento se da en un mercado laboral en el que las plataformas son utilizadas tanto como actividad principal como para complementar otros ingresos.

El fenómeno reúne perfiles muy diferentes. Hay personas que manejan durante buena parte de la jornada, pero también trabajadores que se conectan después de otro empleo, estudiantes que acomodan los viajes a sus horarios académicos y conductores que concentran su actividad durante los fines de semana o en momentos de mayor demanda.

La flexibilidad, el principal motivo para manejar

Según los datos difundidos por DiDi, el 70% de los conductores elige esta modalidad por la flexibilidad. La posibilidad de decidir cuándo conectarse y cuántas horas trabajar permite combinar los viajes con otras actividades laborales, estudios, responsabilidades familiares o tareas de cuidado.

La actividad tampoco supone necesariamente una dedicación de tiempo completo. Para una parte de quienes utilizan estas plataformas, manejar funciona como una fuente complementaria de dinero y puede concentrarse en determinadas franjas horarias.

La expansión coincide con un crecimiento más amplio del pluriempleo en Argentina. Como informó GrupoLaProvincia.com, el 11,5% de las personas ocupadas tuvo dos o más trabajos durante 2025, un universo superior a los 2,2 millones de trabajadores.

La economía de plataformas aparece entre las nuevas modalidades que permiten combinar distintas ocupaciones, aunque las características laborales, los horarios y los ingresos presentan diferencias importantes entre quienes recurren a ellas.

Cuánto facturan los conductores con mayor dedicación

Entre quienes trabajan a tiempo completo, la facturación informada se ubica entre $2,3 millones y $4,6 millones, aunque esos valores corresponden a los conductores con mayor nivel de actividad y no representan al conjunto de las personas registradas en la plataforma.

El monto depende de factores como la cantidad de horas conectadas, el número de viajes realizados y los momentos de mayor demanda. Algunos conductores buscan precisamente esas franjas para acceder a tarifas más elevadas.

El dato corresponde a facturación, por lo que no debe interpretarse automáticamente como el dinero que finalmente queda disponible para el conductor después de los costos asociados a la actividad.

Además, la información difundida no permite determinar cuánto aumentó el precio promedio de los viajes ni comparar esa evolución directamente con la inflación. Esa limitación impide establecer, a partir de estos números, si el incremento de conductores estuvo acompañado por una mejora equivalente de los ingresos reales.

Jubilados, jóvenes y mujeres ganan terreno

La composición de quienes manejan también muestra cambios. Entre los mayores de 60 años, la actividad es más intensa: realizan en promedio 2,5 veces más viajes que el resto de los conductores de la plataforma.

Para los jóvenes, en cambio, la posibilidad de elegir los horarios permite compatibilizar el manejo con cursadas y otras obligaciones. La aplicación aparece así como una alternativa para generar ingresos sin ajustarse necesariamente a una jornada laboral fija.

Otro cambio significativo se observa entre las mujeres. Según las cifras difundidas por DiDi, la cantidad de conductoras creció 125% durante 2025 y actualmente representan el 15% de sus conductores. Dentro de ese grupo, el 70% son jefas de hogar y aportan el principal ingreso de sus familias.

Algunas aplicaciones también incorporaron funciones para vincular a conductoras con pasajeras, una opción asociada a las preocupaciones de seguridad que pueden aparecer durante los traslados.

Los datos muestran, en definitiva, una expansión sostenida del trabajo mediante aplicaciones, pero también una fuerte heterogeneidad. Conviven quienes utilizan el vehículo como principal fuente de ingresos con quienes realizan algunos viajes para complementar otro salario, una jubilación, sus estudios o los recursos disponibles en el hogar.