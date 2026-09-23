De Dánica a Alter: radiografía de la crisis industrial bonaerense entre cierres y empleo en riesgo.

La histórica planta de Dánica en Llavallol tiene fecha de cierre. Dorada S.A., controlada por el Grupo Beltrán, comunicó que cesará definitivamente la actividad industrial el 30 de septiembre. Unos 35 trabajadores que todavía integran el plantel enfrentan la pérdida de sus puestos. Para ellos, la noticia llegó mediante un cartel colocado en el ingreso de la fábrica.

La decisión vuelve visible, a través de una marca conocida por generaciones de argentinos, el deterioro que atraviesa la industria bonaerense. En Berazategui cerró la textil Alter; en distintas plantas de Granja Tres Arroyos se discuten despidos y salarios adeudados; y empresarios industriales advierten que algunas pymes ya necesitan financiamiento para pagar sueldos y comprar materia prima. Son situaciones diferentes, con consecuencias sobre la producción y el empleo en la Provincia.

En el aviso colocado en la puerta de Dánica, la empresa atribuyó su decisión a “un prolongado proceso” de dificultades económicas, productivas y operativas.

De Dánica a Alter: radiografía de la crisis industrial bonaerense entre cierres y empleo en riesgo.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y cuestiona la conducta de la firma. Los trabajadores iniciaron un acampe frente al establecimiento.

Dánica: una planta que ya había reducido su personal

La fábrica de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, atravesó cierres y reaperturas antes del anuncio actual. Había detenido su actividad en 2020 y volvió a cerrar a fines de 2024. Tras la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, reabrió en febrero de 2025 con una dotación mucho menor: de alrededor de 150 operarios pasó a un esquema de envasado sostenido por unas 35 personas.

La representación gremial sostiene que, desde fines de 2024, la compañía retiró mercadería, dejó de adquirir insumos y realizó inventarios de maquinaria. Interpreta esos movimientos como parte de una decisión de trasladar la producción de margarina a una planta en Córdoba. La empresa, en cambio, fundamentó el cierre anunciado en las dificultades que dice haber intentado revertir. El último acuerdo laboral vence a fines de septiembre, el mismo momento fijado para el cese de actividades.

De Dánica a Alter: radiografía de la crisis industrial bonaerense entre cierres y empleo en riesgo.

A pocos kilómetros, Berazategui perdió otra fábrica con décadas de historia. La textil Alter, que funcionaba desde 1970, cerró su planta después de una fuerte caída de la actividad. Sus propietarios afirman que la facturación retrocedió 68% en el último año, entre la baja de las ventas de telas propias y la menor demanda de trabajos de tintorería para terceros.

La caída del consumo y la competencia de productos importados aparecen entre los factores que señalan las empresas industriales. En cada establecimiento, sin embargo, el cierre llega después de una trayectoria y decisiones propias. El caso Dánica arrastra conflictos desde años anteriores; Alter describe un desplome reciente de sus ventas. En ambos, los trabajadores quedan frente al mismo resultado: la pérdida de una fuente laboral en el Conurbano.

Despidos, salarios adeudados y trabajadores ante el Congreso

La crisis de Granja Tres Arroyos muestra otro estado del conflicto. La avícola envió telegramas de despido a trabajadores de sus establecimientos bonaerenses, pero la intervención del Ministerio de Trabajo provincial y las conciliaciones obligatorias mantienen esas cesantías bajo discusión. En la planta de Pilar, la compañía llegó a proponer que parte de los salarios adeudados se cubriera con pollos. El ofrecimiento no resolvió la continuidad de los empleos ni la deuda salarial.

La situación de la empresa llegó este martes a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Julia Strada. Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos relataron el pago de salarios y aguinaldos en cuotas, los atrasos acumulados y el impacto de la pérdida de ingresos en localidades donde la firma es una empleadora importante.

Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Capitán Sarmiento, contó que las quincenas comenzaron a abonarse por partes y que los problemas de la empresa alcanzaron también a los comercios del pueblo. Al describir la situación de sus excompañeros, advirtió: “La gente ya no está comiendo”. También mencionó la organización de ollas populares por parte del gremio y de vecinos autoconvocados.

Ante la misma comisión expusieron representantes de otras actividades afectadas. Entre los casos bonaerenses estuvieron trabajadores de la metalúrgica Vaspia, de Lanús, y de ILVA, la fábrica de cerámicos de Pilar que despidió personal el año pasado. Los empleados de ILVA mantienen un reclamo por salarios adeudados y volvieron a instalarse frente a la planta.

Despedidos y empresarios dieron testimonio ante la comisión de Economía de Diputados.

El expediente de Fundición San Cayetano ofrece otra señal, aunque la empresa no anunció un cierre. La metalúrgica de Burzaco, con unos 260 trabajadores, pidió el concurso preventivo para reestructurar un pasivo declarado de $34.187 millones. En su presentación judicial describió dificultades para competir con proveedores internacionales, menor demanda y un costo financiero que presiona sobre una actividad de márgenes reducidos.

Las pymes piden crédito para sostener la actividad

El presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, Silvio Zurzolo, describió una dificultad que aparece antes del cierre: fábricas que recurren al financiamiento para cubrir gastos corrientes.

“Hoy la pyme industrial está buscando financiamiento para pagar los sueldos, para poder comprar materia prima y seguir produciendo”, afirmó. La Federación Económica bonaerense también advirtió sobre la combinación de ventas débiles, costos en aumento y restricciones de crédito.

El último dato de utilización de capacidad instalada citado por esas entidades ubicó a la industria manufacturera en 58,2% en julio. Algunas ramas operaron todavía más abajo: la metalmecánica —sin automotores— al 38,3%, el sector automotor al 39% y los textiles al 45,3%. Son cifras nacionales que ayudan a entender las dificultades de las plantas bonaerenses, donde se concentra una parte sustancial de la producción industrial del país.

Zurzolo estimó que durante los últimos tres años cerraron alrededor de 1.300 establecimientos industriales en la provincia y se perdieron casi 42.000 empleos. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, vinculó la baja actividad fabril con las dificultades para sostener el desarrollo y el trabajo.

Sin industria, no hay desarrollo posible.



En julio, la utilización de la capacidad instalada cayó a 58,2% (-6,8 puntos vs 2023).



Es el 3° registro histórico más bajo del siglo XXI, solo por detrás del año de la pandemia y de la mega-recesión de 2002. pic.twitter.com/lM5LEgB2tY — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) September 16, 2026

Desde las entidades empresarias y los sindicatos también se cuestionan los efectos de la apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre sectores que ya enfrentan menos ventas y mayores costos.

El conflicto de FATE muestra hasta dónde puede prolongarse una disputa después de que una fábrica deja de producir. La compañía cerró su planta de San Fernando en febrero, con 920 puestos inicialmente afectados. Siete meses después, una orden judicial de desalojo, su apelación y el reclamo sindical por una alternativa productiva mantienen abierto el caso.

En Llavallol, la fecha que fijó Dorada S.A. está más cerca: el 30 de septiembre. Para entonces vencerá también el acuerdo laboral bajo el cual habían continuado trabajando las aproximadamente 35 personas que permanecían en la planta de Dánica.