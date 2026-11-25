El Gobierno nacional afirma que “el Estado no mantiene deuda con la provincia de Buenos Aires” .

La Provincia elevó a $20,7 billones el reclamo a Nación por transferencias pendientes, obras comprometidas y programas interrumpidos. La cuenta, actualizada hasta octubre de 2026, involucra recursos para jubilaciones, educación, seguridad e infraestructura y forma parte de la discusión por el Presupuesto 2027.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presentó esa cifra al exponer el paquete económico ante la Legislatura. El monto supera los $19,1 billones calculados a julio y reúne las obligaciones que la administración de Axel Kicillof exige reconocer y cancelar.

El desacuerdo con la Casa Rosada alcanza al reconocimiento de esas obligaciones. En una respuesta anterior incluida en el informe de gestión 144 de la Jefatura de Gabinete al Senado, el Ministerio de Economía nacional afirmó que “el Estado Nacional no mantiene deuda con la provincia de Buenos Aires”.

La controversia también se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Provincia llevó parte de sus reclamos. Mientras busca recuperar esos recursos, el Ejecutivo debe negociar el financiamiento del próximo ejercicio y responder a los pedidos municipales por mayor previsibilidad en las transferencias.

Qué hay detrás de los fondos reclamados

El desglose difundido por la Provincia en septiembre, con valores actualizados a julio, permite identificar los principales componentes de la disputa: $4,7 billones de deudas directas, $10,1 billones por obras públicas comprometidas y $4,3 billones de programas nacionales discontinuados o demorados.

Dentro del primer grupo, sobresalían las transferencias de ANSES a la caja previsional bonaerense, estimadas en $2,78 billones, y las compensaciones del Consenso Fiscal de 2017, por casi $1,3 billones. También figuraban partidas educativas, sanitarias y de asistencia financiera.

La infraestructura concentraba más de la mitad del reclamo. El inventario incluía 180 obras ejecutadas directamente por Nación, con un saldo cercano a $5,98 billones, además de proyectos convenidos con la Provincia y los municipios. Parte de las controversias por esos recursos fue judicializada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pablo López, ministro de Economía bonaerese.

La discusión por las obligaciones nacionales convive con otra restricción: la pérdida de ingresos tributarios. El ministro López calculó en más de $10 billones la merma de recursos bonaerenses asociada a la caída de la recaudación nacional y provincial. También señaló una pérdida superior a $1,7 billones para los municipios.

Además, diferenció ese deterioro de los más de $20 billones que la Provincia reclama por transferencias, programas y obras. Son conceptos distintos: una disminución de la recaudación afecta los ingresos disponibles, mientras que las obligaciones reclamadas requieren resolver su reconocimiento y eventual cancelación.

“El transcurrir de este año nos está dando la razón”, sostuvo el titular de Economía al defender el diagnóstico de emergencia con el que se había elaborado el presupuesto vigente. El funcionario atribuyó las dificultades a las políticas nacionales y al deterioro de la actividad económica.

Ese planteo sostiene la estrategia provincial para 2027. El Ejecutivo propone mantener la emergencia económica y preservar recursos para servicios esenciales, protección social e inversión pública. “A esto se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”, afirmó López durante la presentación de las iniciativas.

Viviendas paralizadas, alimentos y gastos que asume Buenos Aires

La disputa tiene una expresión concreta en la política habitacional. Kicillof volvió a denunciar que 16.000 viviendas quedaron sin terminar por la interrupción del financiamiento nacional y advirtió que “cuatro años más sin obra pública, sin remedios y sin inversión en infraestructura serían una verdadera calamidad”.

Para retomar parte de esos desarrollos, la Provincia puso en marcha el Programa Completar. Su primera etapa, anunciada en agosto de 2025, contempló 897 viviendas en 21 municipios, distribuidas en 33 emprendimientos, con una inversión prevista de $20.000 millones. La selección priorizó construcciones con un elevado avance físico.

La necesidad de asumir una mayor proporción de los gastos también aparece en la alimentación escolar. En julio, el Ejecutivo provincial había informado un reclamo de $220.800 millones vinculado al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y señalado que la participación nacional había caído desde un promedio histórico cercano al 33% hasta aproximadamente el 14,5%.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, retomó ese cuestionamiento tras nuevas entregas de equipamiento. Afirmó que “sostenemos la inversión en el SAE para cuidar la alimentación de los estudiantes”, pese a la quita de recursos que denuncia su cartera.

El servicio alimentario y su financiamiento alcanzan a más de 2,5 millones de estudiantes. La discusión comprende tanto los aportes para sostener las prestaciones como la capacidad provincial para afrontar una proporción mayor de sus costos.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El reclamo a Nación llega a la negociación con los intendentes

Mientras exige recuperar fondos nacionales, el Ejecutivo bonaerense enfrenta demandas de los municipios sobre las condiciones de la asistencia provincial. Intendentes de distintas pertenencias políticas reclaman transferencias previsibles, montos garantizados y mayor libertad para utilizarlos.

El proyecto de Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad propone distribuir el 8% del nuevo endeudamiento efectivamente obtenido, mediante el Coeficiente Único de Distribución, entre los 135 distritos. Su destino sería equipamiento e infraestructura del área.

Ese esquema recibió objeciones porque vincula los desembolsos con operaciones financieras todavía pendientes. En el debate por el reparto provincial, el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, resumió el pedido: “Aspiramos a que sea de libre disponibilidad y un fondo garantizado, fijo”.

La agenda municipal también incluye deudas de IOMA, actualización de aranceles hospitalarios y mayores gastos para sostener combustible y mantenimiento de patrulleros. Esos planteos agregan exigencias sobre la administración provincial mientras permanece abierta su controversia con Nación.