Fletes de granos: transportistas bonaerenses en alerta por la tarifa del 16% y tensión ante la cosecha.

La disputa por las tarifas de los fletes de granos en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto entre los transportistas y los sectores que contratan sus servicios. Camioneros de 13 localidades del norte bonaerense se declararon en estado de alerta y movilización ante la negativa de algunos dadores de carga a reconocer el incremento del 16% establecido por el Gobierno provincial el pasado 12 de noviembre.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada el lunes 23 en la sede de la Asociación de Transportistas de Pergamino (ATP), donde representantes del sector analizaron la situación económica de la actividad y evaluaron posibles medidas gremiales.

El reclamo se produce en momentos en que comienzan los trabajos de cosecha de granos finos y vuelve a poner el funcionamiento de la cadena logística agropecuaria en el centro de una controversia que involucra a productores, acopiadores, transportistas y autoridades bonaerenses.

Transportistas de 13 localidades se organizan por la tarifa

La convocatoria reunió a delegados y camioneros de Pergamino, Acevedo, Alfonso, La Violeta, Urquiza, Ocampo, Arrecifes, San Pedro, Salto, Conesa, General Rojo, Campos Salles y Rojas. También participaron transportistas vinculados a Agronort, Gessagro y ACA.

Durante el encuentro, los representantes del sector denunciaron que, pese a la actualización resuelta por la Provincia, algunos acopiadores continúan contratando los servicios de transporte sin reconocer los nuevos valores de referencia.

Los camioneros reclamaron al Ministerio de Transporte bonaerense que intervenga ante los dadores de carga y manifestaron su preocupación por el impacto económico que tiene la demora en trasladar el incremento tarifario a las operaciones comerciales.

Fletes de granos: transportistas bonaerenses en alerta por la tarifa del 16% y tensión ante la cosecha.

“Cada día sin la tarifa actualizada es un día trabajando a pérdida”, expresaron durante la asamblea, al señalar que los aumentos del gasoil, los neumáticos, los repuestos y los seguros redujeron los márgenes económicos de la actividad.

Además, indicaron que recibieron comunicaciones de transportistas de otros puntos de la provincia que atraviesan dificultades similares y también analizan la posibilidad de adoptar medidas gremiales.

Los camioneros cuestionan al agro y advierten por los costos

En declaraciones radiales, los transportistas respondieron a los cuestionamientos formulados por las entidades agropecuarias después de que la Provincia resolviera la actualización mediante un laudo.

Los representantes recordaron que durante la negociación se presentaron diferentes estudios y porcentajes por parte de la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (FATRAC), la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) y la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE).

Cuestionaron las versiones que indicaban que la intervención provincial había superado las pretensiones del sector y aseguraron que sus pedidos iniciales contemplaban incrementos del 16% o superiores.

También apuntaron contra las propuestas económicas de los representantes del agro, al considerar que los porcentajes ofrecidos no reflejaban la evolución de los gastos necesarios para mantener los camiones en funcionamiento.

“En el transporte estamos en el mínimo de ingresos para poder subsistir”, sostuvo uno de los participantes de la asamblea.

Los camioneros explicaron que la recomposición tarifaria busca recuperar los recursos destinados a cubrir los costos operativos y no representa necesariamente una mejora de la rentabilidad.

La situación afecta especialmente a los transportistas independientes, que advirtieron sobre la retracción del parque automotor cerealero y las dificultades económicas para sostener la actividad y renovar las unidades.

Fletes de granos: transportistas bonaerenses en alerta por la tarifa del 16% y tensión ante la cosecha.

En Junín denuncian descuentos de hasta el 20% en los fletes

El malestar también se extendió a Junín, donde transportistas de granos denunciaron que los valores que reciben por los viajes son inferiores a los que se utilizan como referencia para contratar el servicio.

Los camioneros juninenses, que prefirieron mantener sus nombres en reserva por temor a perder oportunidades de trabajo, señalaron que algunos dadores de carga aplican reducciones de entre el 15% y el 20%, dependiendo de la cantidad de viajes que les asignan.

En paralelo al laudo bonaerense, FETRA publicó una actualización del 16% en la tarifa nacional de referencia para el transporte automotor de cereales, oleaginosas, derivados y productos afines.

De acuerdo con el cuadro tarifario de noviembre, un recorrido de 200 kilómetros tiene un valor orientativo de $49.943,47 por tonelada. Para un camión con una carga de 30 toneladas, el importe de referencia asciende a $1.498.304,10.

La actualización nacional responde a la evolución de los costos registrados hasta octubre. Al igual que los valores establecidos por la Provincia, funciona como parámetro para las negociaciones comerciales y no constituye un precio obligatorio.

La negociación que terminó con el laudo de la Provincia

El laudo bonaerense del 16% desató inicialmente el rechazo de las entidades agropecuarias, que cuestionaron tanto el porcentaje establecido como la intervención estatal ante la falta de consenso.

Durante la reunión del 12 de noviembre de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro, los representantes de los dadores de carga presentaron una propuesta inicial del 8,3%, que posteriormente elevaron al 11,5%.

Las organizaciones transportistas habían presentado estudios con porcentajes superiores y llegaron a considerar una recomposición del 15% como alternativa de negociación. Sin embargo, las diferencias impidieron alcanzar un entendimiento.

Ante ese escenario, el director provincial de Transporte de Cargas, Miguel Ángel Bettili, comunicó la decisión de establecer una actualización del 16%.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales rechazaron la medida y advirtieron que el procedimiento podía comprometer la continuidad de la mesa de diálogo.

La cartera conducida por Martín Marinucci, en cambio, defendió sus atribuciones para intervenir y sostuvo que el incremento fue inferior a los porcentajes que arrojaban los estudios técnicos presentados por las entidades transportistas.

El Ministerio también recordó que las tarifas son orientativas y que las condiciones definitivas de contratación continúan sujetas a los acuerdos entre privados.

El antecedente de Puerto Quequén y la preocupación por la cosecha

La controversia tiene un antecedente directo en abril, cuando las diferencias tarifarias derivaron en protestas y bloqueos que afectaron la operatoria de Puerto Quequén.

Del acuerdo caído al conflicto abierto: qué hay detrás del bloqueo que mantiene paralizado el Puerto Quequén.

En aquella oportunidad, las negociaciones comenzaron con una actualización del 14% y culminaron con una recomposición del 16% avalada por la Provincia, pero rechazada por las entidades rurales.

Ahora, la proximidad de la cosecha de trigo vuelve a concentrar la atención en las posibilidades de alcanzar un entendimiento que garantice el traslado de la producción.

Los transportistas de Pergamino remarcaron que no buscan enfrentarse con los productores y expresaron su intención de resolver las diferencias antes de que la actividad cerealera alcance una mayor intensidad.

“Pretendemos que los productores puedan recoger y transportar sus granos con normalidad y no en medio de medidas de fuerza”, señalaron durante el encuentro.

Por el momento, los camioneros mantienen el estado de alerta y movilización, sin anunciar bloqueos ni paralizaciones concretas. Los representantes del sector esperan que durante esta semana los acopiadores reconozcan la actualización tarifaria y que las negociaciones permitan evitar nuevas protestas en el interior bonaerense.