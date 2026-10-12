La Cámara de Diputados comenzará este martes 13 de octubre el tratamiento del Presupuesto 2027, en una discusión que pondrá a prueba la capacidad del gobierno de Javier Milei para reunir los votos necesarios y sostener su objetivo de equilibrio fiscal. El debate estará atravesado por los reclamos de mayores recursos para universidades, discapacidad y provincias, además de las negociaciones políticas que el oficialismo mantiene con bloques aliados y gobernadores.

La primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda está prevista para las 12, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien presentará los principales lineamientos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre. La comisión está presidida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

El oficialismo llega a esta instancia con una dificultad parlamentaria: La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir 129 legisladores para alcanzar el quórum que permita avanzar con el tratamiento en el recinto. Por eso, los acuerdos con sectores dialoguistas y representantes provinciales serán determinantes para el recorrido del proyecto.

La discusión también se desarrolla en medio de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza por el tratamiento de las partidas destinadas a discapacidad y las diferencias sobre el alcance de los cambios que deberá incorporar la iniciativa.

Los límites del Presupuesto y los reclamos por mayores partidas

El proyecto del Gobierno tiene como prioridad preservar el resultado fiscal, aunque enfrenta un margen reducido para modificar la distribución de recursos. Alrededor del 70% del gasto ya está comprometido en jubilaciones, pensiones, programas sociales y otras obligaciones estatales.

Esa estructura condiciona las posibilidades de reasignar partidas sin alterar las metas fiscales previstas. A la vez, los bloques aliados reclaman precisiones sobre los recursos disponibles antes de definir su posición frente al proyecto.

Entre los pedidos aparecen mayores fondos para obras públicas, mantenimiento de rutas nacionales, financiamiento universitario y cobertura de las cajas jubilatorias provinciales.

El reclamo de los gobernadores constituye uno de los principales componentes de la negociación. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para acercar posiciones y reunir respaldos parlamentarios.

Las conversaciones también incluyen la posibilidad de suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027, una iniciativa que el Gobierno busca negociar con distintos sectores políticos y que se desarrolla en paralelo al tratamiento presupuestario.

Universidades y discapacidad, dos puntos de conflicto

El financiamiento de las universidades nacionales aparece entre los asuntos que concentrarán la discusión en comisión. El proyecto oficial contempla partidas por $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que el sistema necesita aproximadamente $11 billones para funcionar durante 2027.

La diferencia de $3,7 billones sostiene el reclamo de rectores, docentes y estudiantes, que buscan modificaciones en el texto presupuestario.

Como informó grupolaprovincia.com, las universidades intensificaron sus medidas de protesta y ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso, en reclamo de recursos, recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El otro frente sensible es discapacidad. Los cuestionamientos a las modificaciones previstas en el proyecto original obligaron al oficialismo a revisar su estrategia y negociar alternativas para sostener las prestaciones y el financiamiento del sector.

La controversia se concentra en el régimen de pensiones no contributivas, los mecanismos de actualización de las prestaciones y los recursos necesarios para garantizar su continuidad.

La discusión presupuestaria se cruza, además, con las sesiones especiales convocadas para el 15 y el 21 de octubre, donde distintos bloques buscarán avanzar con propuestas sobre la emergencia en discapacidad.

Como publicó grupolaprovincia.com, oficialismo y oposición mantienen diferencias sobre el régimen de pensiones, las auditorías y el financiamiento de las prestaciones.

Qué números contempla el Presupuesto 2027

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé gastos totales consolidados por aproximadamente $216 billones, con un incremento nominal del 25,3%, mientras que los recursos provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones.

En el apartado previsional, se proyectan $102 billones para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, incluyendo $3,9 billones destinados al pago de bonos. Ese monto supone mantener durante 2027 el bono vigente de $70.000, sin incrementos nominales previstos.

Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los pagos previsionales regulares registrarían una suba real interanual del 5,7%, mientras que la cantidad de titulares de jubilaciones, pensiones y retiros pasaría de 9,20 millones a 9,12 millones.

Para las asignaciones familiares, el proyecto contempla $14,4 billones, equivalentes a un incremento real del 2,5% respecto del cierre estimado de 2026.

En cuanto a las variables económicas, el Gobierno proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación interanual del 18% a diciembre y una inflación promedio anual del 21,1%.

También estima un dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027, con una cotización promedio anual de $1.728.

Las previsiones oficiales incluyen un superávit primario del 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, parámetros sobre los que el Ejecutivo pretende sostener su programa fiscal.

El calendario que busca acelerar el oficialismo

El Gobierno pretende completar el debate en comisión durante octubre y avanzar con el tratamiento en el recinto durante noviembre.

El cronograma tentativo contempla nuevas reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y apunta a obtener dictamen hacia el 28 de octubre. Sin embargo, ese calendario dependerá de los acuerdos que se alcancen con los bloques dialoguistas.

La intención es que Diputados pueda aprobar la iniciativa y enviarla al Senado antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

En el medio aparece otro factor político: la visita prevista del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, que coincide con una etapa decisiva de la discusión parlamentaria y con los reclamos abiertos por discapacidad.

Con ese escenario, el tratamiento del Presupuesto 2027 comenzará mientras el oficialismo intenta compatibilizar las demandas de sus aliados con las metas fiscales del Ejecutivo.

La primera exposición de Hacienda marcará el inicio formal de una negociación que deberá definir qué modificaciones pueden incorporarse al proyecto y qué respaldos parlamentarios consigue reunir el Gobierno para aprobarlo.