El peronismo propone alivio fiscal y asistencia para sostener talleres y fábricas.

La industria textil bonaerense perdió 14.165 puestos de trabajo registrados y 481 empresas empleadoras entre agosto de 2023 y agosto de 2026. El retroceso alcanza a una cadena que incluye indumentaria, cuero y calzado y que todavía conserva un peso decisivo en la estructura productiva provincial. Frente a ese escenario, un proyecto presentado en el Senado propone declarar la emergencia económica y productiva durante doce meses, con posibilidad de prorrogarla por otro año.

La iniciativa combina una alícuota del 0% en Ingresos Brutos para las actividades industriales comprendidas, cambios en los mecanismos de recaudación anticipada y un procedimiento para devolver créditos fiscales. También incorpora herramientas para promover la contratación de talleres locales y acompañar su formalización.

El alcance de la crisis excede a los establecimientos que dejaron de operar. Según los datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) citados en los fundamentos, la cadena mantiene 40.068 trabajadores registrados y 2.229 firmas empleadoras. La pérdida de puestos equivale a algo más de una cuarta parte de la dotación que tenía tres años antes.

El autor de la propuesta es el senador de Fuerza Patria, Sergio Berni, quien defendió la necesidad de intervenir sobre los costos y las dificultades financieras de las empresas. “En este sector la crisis no se mide en márgenes: se mide en puestos de trabajo”, sostuvo al presentar el expediente.

Impuestos, saldos retenidos y talleres: qué propone la emergencia

El núcleo tributario busca que el alivio no quede limitado al impuesto determinado al final de cada período. Por eso, además de la reducción de Ingresos Brutos, contempla adecuar o excluir retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias, mecanismos que pueden inmovilizar dinero mediante la acumulación de saldos a favor.

Para esos créditos, plantea una devolución digital simplificada: ARBA tendría cinco días hábiles para validar la solicitud o formular observaciones y otros tres para efectuar la restitución una vez cumplidos los requisitos. La intención es acortar los tiempos durante los cuales las firmas financian al fisco mientras necesitan recursos para producir.

La asistencia también alcanzaría a los eslabones más pequeños mediante un Registro Provincial de Talleres Textiles, de inscripción gratuita, voluntaria y digital. El esquema prevé acompañamiento técnico, tributario y laboral para favorecer la regularización de unidades productivas.

Otro instrumento sería un certificado de crédito fiscal para quienes compren producción a talleres bonaerenses registrados, aplicable bajo las condiciones previstas durante los doce meses posteriores a la finalización de la emergencia. La propuesta incorpora, además, un certificado de condición industrial para acceder a exenciones de Sellos ya existentes cuando correspondan. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en coordinación con ARBA.

La crisis textil llega a la Legislatura: el peronismo bonaerense impulsa una emergencia con alivio fiscal.

Producción en baja y más prendas importadas

Los indicadores nacionales ayudan a dimensionar el contexto en el que aparece el proyecto. El informe de octubre de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) registró que la producción del sector cayó 9,4% interanual en agosto y acumuló una contracción del 20,8% durante los primeros ocho meses de 2026. En tejidos y acabados, el descenso acumulado llegó al 33,3%.

La capacidad instalada también mostró una brecha considerable: las plantas textiles utilizaron el 44,6% de su potencial productivo, frente al 58,5% del conjunto industrial. Ese indicador refleja cuánto equipamiento disponible permanece sin utilizar.

El comportamiento de las importaciones exige distinguir productos. Entre enero y septiembre, las compras externas del conjunto de la cadena disminuyeron en volumen, pero las prendas terminadas aumentaron 45,2% y las confecciones, 12%. La caída se concentró en insumos como hilados y tejidos. La debilidad también alcanzó a la incorporación de equipamiento: las importaciones de maquinaria textil sumaron USD 88 millones, un 35,6% menos interanual.

Los cierres y las dificultades financieras de empresas textiles bonaerenses ponen nombres y trayectorias al deterioro del sector. Entre ellas aparece Clan Issime, la firma familiar fundada en 1973 que anunció el cierre de su establecimiento de Tolosa, en La Plata. Su propietario, Jorge Bizet, describió las dificultades para competir: “Producimos, pero es imposible con las importaciones”.

Otros antecedentes muestran distintas respuestas frente a la falta de actividad. Will Der cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores, con unos 120 trabajadores afectados. En Mar del Plata, Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, recurrió al concurso preventivo con una deuda superior a $2.400 millones.

El proyecto de emergencia procura intervenir antes de que nuevas empresas lleguen a esas instancias. Su alcance, sin embargo, estará limitado a las herramientas provinciales: puede modificar obligaciones tributarias y facilitar liquidez, pero no define la política nacional de importaciones ni garantiza una recuperación de los pedidos.

La discusión que se abre en el Senado reúne así dos necesidades: dar una respuesta inmediata a las firmas que siguen produciendo y establecer cómo financiar ese acompañamiento. Con más de 14.000 empleos registrados perdidos en tres años, el margen de la negociación también se mide en cuántos puestos y establecimientos pueden sostenerse mientras llega una recuperación.