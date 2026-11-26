Combustibles: el polémico giro de un proyecto que buscaba proteger a los consumidores.

El proyecto de ley que buscaba garantizar que los consumidores bonaerenses conocieran anticipadamente los aumentos de combustibles sufrió un giro sustancial antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Después de meses de cuestionamientos empresariales, diferencias políticas y modificaciones legislativas, la iniciativa perdió una de sus principales disposiciones: la obligación de anunciar las subas antes de que lleguen a los surtidores.

La nueva redacción del proyecto impulsado por la diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, establece que las empresas abastecedoras tendrán hasta 24 horas para comunicar las modificaciones de precios una vez que hayan entrado en vigencia.

Los cambios, conocidos durante las negociaciones parlamentarias del miércoles 25 de noviembre, también convierten a los municipios en autoridades de aplicación de la futura normativa y les otorgan una participación directa en los recursos provenientes de las sanciones.

El expediente quedó pendiente de tratamiento tras la frustrada sesión legislativa del miércoles y forma parte del temario que Diputados retomará este jueves al mediodía.

De anticipar los aumentos a informarlos después

El expediente D-2535/25-26-0, presentado el 17 de septiembre de 2025 por Rasquetti y otros legisladores del massismo, proponía establecer un régimen de transparencia en la comercialización de combustibles líquidos y gaseosos.

Su redacción original obligaba a las empresas abastecedoras a comunicar cualquier modificación de precios a la autoridad de aplicación con 72 horas de anticipación. Las estaciones de servicio, por su parte, debían anunciar los nuevos valores al público al menos 48 horas antes de aplicarlos.

Reunión ordinaria de la comisión de Presupuesto e Impuestos, bajo la presidencia del diputado Juan Pablo De Jesús.

La iniciativa consiguió su primer despacho favorable en noviembre de 2025 y avanzó en julio de este año en la Comisión de Legislación General, pese a los cuestionamientos de sectores opositores y entidades empresariales.

El viernes 20 de noviembre, la Comisión de Presupuesto e Impuestos aprobó nuevas modificaciones y redujo ambos plazos de anticipación a 24 horas. Sin embargo, mantuvo la obligación de comunicar los cambios antes de que se hicieran efectivos.

Esa disposición fue eliminada en las últimas negociaciones entre legisladores del oficialismo y la oposición. El nuevo plazo comenzará a correr desde la entrada en vigencia del precio actualizado, con lo cual desaparece la posibilidad de que los consumidores conozcan obligatoriamente las subas con anticipación.

El rechazo de las petroleras y los estacioneros

La obligación de anunciar previamente los aumentos fue el principal motivo de la resistencia empresarial que acompañó el recorrido parlamentario del proyecto.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) advirtió que la comunicación anticipada podía provocar una concentración repentina de la demanda y generar faltantes de combustibles.

En julio, Hernán Landgrebe, titular de FECRA, también alertó sobre las dificultades financieras que podrían enfrentar las estaciones de servicio, debido a los escasos márgenes de tiempo con los que reciben las actualizaciones de precios de sus abastecedoras.

A los cuestionamientos se sumó la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que planteó que la difusión anticipada de las modificaciones podía afectar la competencia entre compañías y ocasionar problemas logísticos.

El martes 24 de noviembre, tras conocerse el avance legislativo, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) reiteró las advertencias sobre el abastecimiento y sostuvo que los consumidores ya disponen de información mediante la cartelería de las estaciones, aplicaciones y otros canales digitales.

Combustibles: el polémico giro de un proyecto que buscaba proteger a los consumidores.

Rasquetti, las acusaciones contra Bulgheroni y la contradicción del proyecto

El pronunciamiento empresarial desató una contundente respuesta de Rasquetti, quien calificó de falsa la información sobre la obligación de anticipar los aumentos.

La legisladora aseguró que las modificaciones debían comunicarse después de aplicadas y cuestionó a las compañías por su política de precios.

Sin embargo, sus declaraciones contrastaban con el último dictamen publicado por Diputados. El artículo 3 del despacho aprobado el 20 de noviembre establecía expresamente una comunicación “con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas corridas a su entrada en vigencia”.

El miércoles, Rasquetti profundizó sus cuestionamientos al compartir una publicación periodística sobre el conflicto entre el massismo y las petroleras. Esta vez apuntó directamente contra Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, a quien atribuyó una operación de presión contra la iniciativa.

“La ley es clara: DESDE QUE SUCEDE EL AUMENTO TIENEN 24 HORAS PARA INFORMARLO. Sí, DESPUÉS del aumento”, escribió la diputada.

Rasquetti en X.

También cuestionó que las compañías hubieran trasladado a los surtidores el encarecimiento internacional del petróleo sin reducir posteriormente los precios ante la caída de la cotización del barril.

Las modificaciones conocidas durante la jornada confirmaron el cambio defendido por Rasquetti, que todavía no estaba reflejado en el último dictamen publicado. La disposición que había motivado buena parte de los cuestionamientos empresariales quedó fuera de la nueva redacción.

Los intendentes ganan protagonismo y recibirán parte de las multas

La eliminación del aviso anticipado no fue la única modificación introducida durante Labor Parlamentaria.

Mientras el dictamen anterior delegaba en el Ejecutivo provincial la designación de una autoridad de aplicación, el nuevo esquema otorga directamente a los municipios las facultades de inspección, fiscalización, control del abastecimiento, juzgamiento de infracciones y aplicación de sanciones.

Además, el 50% de lo recaudado por las multas quedará en manos del municipio que intervenga y el otro 50% corresponderá a la Provincia.

Las sanciones previstas para las empresas abastecedoras equivaldrán al valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. Para las estaciones de servicio, las penalizaciones oscilarán entre 100 y 500 litros.

Qué beneficio conserva el proyecto para los consumidores

Actualmente, las petroleras pueden modificar los precios de los combustibles sin autorización previa del Estado. La normativa nacional vigente solo les exige presentar informes mensuales sobre precios y volúmenes comercializados, sin obligación de comunicar cada aumento en el momento en que se aplica.

Hasta junio de 2025, las estaciones de servicio debían reportar las modificaciones de precios dentro de las ocho horas posteriores a su aplicación. Esa obligación fue eliminada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la derogación de la Resolución 314/2016.

Si se aprueba el proyecto bonaerense, las abastecedoras deberán comunicar las variaciones superiores al 1%, tanto individuales como acumuladas durante cinco días, dentro de las 24 horas posteriores a su aplicación. Las estaciones deberán publicar todos los cambios en su cartelería y canales digitales oficiales.

Combustibles: el polémico giro de un proyecto que buscaba proteger a los consumidores.

Para el automovilista, sin embargo, la situación seguirá siendo prácticamente la misma: cuando llegue a la estación de servicio, se encontrará con el nuevo precio ya vigente. La diferencia será que las autoridades municipales recibirán información más rápidamente y podrán sancionar a las empresas que incumplan las obligaciones establecidas.

El beneficio para el consumidor será, por lo tanto, indirecto y estará vinculado con una mayor fiscalización estatal. La exhibición del precio final antes de concretar una compra, por otra parte, ya constituye una obligación contemplada en la normativa nacional de defensa del consumidor.

Pese a los cuestionamientos formulados por Rasquetti sobre la política de precios de las petroleras, el proyecto tampoco obliga a las empresas a explicar los motivos de los aumentos, ni establece límites a las subas ni exige reducciones cuando baja el precio internacional del petróleo.

Si consigue media sanción, la iniciativa continuará su recorrido en el Senado bonaerense. Los municipios podrían disponer de nuevas herramientas de control y sanción, pero los consumidores habrán perdido la principal ventaja que ofrecía el proyecto original: conocer los aumentos antes de que se produzcan y tener la posibilidad de cargar combustible al precio anterior.