La universidad pública redobla la protesta contra Milei rumbo a la quinta Marcha Federal

Marcha Federal Universitaria

La quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre sigue en pie y llegará acompañada de paros docentes, medidas de fuerza estudiantiles y un nuevo escenario judicial. Pese al fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios ratificaron la convocatoria después de que el gobierno de Javier Milei apelara la sentencia. La jornada tendrá su concentración central a las 13.30 frente al Congreso, con movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.

La protesta reunirá al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), sindicatos docentes y nodocentes y organizaciones sociales. Entre los reclamos figuran la recomposición salarial, la actualización de becas, mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y el cumplimiento de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.

El conflicto sumó un capítulo el viernes 9 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano contra su sentencia del martes 6. Aquella resolución había declarado inconstitucional el condicionamiento incorporado mediante el Decreto 759/2025, que subordinaba la implementación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias.

Aunque la apelación suspendió los efectos de la sentencia de fondo, el magistrado mantuvo vigente la cautelar que exige recomponer los salarios docentes y nodocentes y actualizar las becas estudiantiles. El expediente pasará ahora a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, ratificó que la movilización se realizará. Los sindicatos reclaman una recomposición salarial del 33,4%, frente a los aumentos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre que el Ejecutivo había propuesto durante las negociaciones paritarias.

🟢 5ta MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA El jueves 15/10 nos encontramos en el congreso para defender la Universidad Pública y seguir luchando en unidad junto a todos los sectores que sufren el brutal ajuste del gobierno. CUMPLAN LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO https://t.co/fNOGJjMM3A — Fedun (@FEDUNArgentina) October 8, 2026

Paro docente y toma de Filosofía y Letras de la UBA

En Rosario, los docentes universitarios nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) resolvieron realizar un paro de 24 horas el jueves 15, acompañado de una agenda de protestas y actividades públicas.

La organización prevé una vigilia y actividades interclaustros, una movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera y la lectura de un documento con adhesiones de otros gremios y organizaciones sociales. Su secretario general, Federico Gayoso, anticipó además que volverán a impulsar la propuesta de un paro por tiempo indeterminado en el próximo plenario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Paro docente universitario.

En Buenos Aires, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) también convocó a parar y movilizarse al Congreso. Mientras tanto, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras anunciaron que tomarán la sede de Puan desde el martes 13 de octubre, dos días antes de la marcha federal.

La medida fue aprobada en una asamblea estudiantil e incluirá clases públicas, actividades de visibilización y un corte de calle en la intersección de Puan y Rivadavia. La secretaria general del Centro de Estudiantes, Tatiana Fernández Martí, convocó a otras facultades a extender las protestas en reclamo de financiamiento y en rechazo al DNU 70/2023.

La tensión ya había escalado durante la semana con una protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Estudiantes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín ingresaron al edificio para reclamar la aplicación de la ley y la actualización de las Becas Progresar.

Estudiantes universitarios tomaron el Palacio Pizzurno para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento.

La manifestación terminó con la intervención de fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, atribuyeron el episodio a agrupaciones políticas y sindicales vinculadas con la oposición y anticiparon una presentación judicial. El presidente Milei también cuestionó públicamente al diputado nacional Itai Hagman, quien sostuvo que se había acercado al lugar al conocer la situación de los estudiantes.

La UTN declaró la emergencia por la situación económica de su comunidad

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sumó una decisión institucional que refleja las dificultades económicas que atraviesan trabajadores y estudiantes. Su Consejo Superior declaró el estado de Emergencia Social y Microfinanciera durante la reunión realizada el miércoles 7 de octubre en la Facultad Regional Santa Fe.

La resolución cuestiona la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro presupuestario y el creciente endeudamiento de los integrantes de su comunidad educativa. La institución vinculó esos problemas con las dificultades para afrontar gastos esenciales, desde alimentación hasta tarifas y servicios.

El documento incorporó cifras sobre la situación financiera de los trabajadores universitarios. Según el relevamiento citado por la UTN, sobre un universo de 11.629 trabajadores, el endeudamiento acumulado asciende a $125.000 millones, de los cuales aproximadamente $7.000 millones corresponden a situaciones de mora crítica.

La distribución de las dificultades económicas también presenta diferencias entre sectores. El personal nodocente concentra el 65,9% de las personas morosas y registra una tasa de mora del 18,19%, frente al 2,71% correspondiente al personal docente.

La UTN cuenta con 30 facultades regionales y más de 112.000 estudiantes en todo el país, aproximadamente 73.000 de ellos en carreras de ingeniería. Su Consejo Superior convocó a autoridades, docentes, nodocentes, investigadores, graduados y estudiantes a participar de la jornada nacional del jueves.

Kicillof se suma a la marcha y el reclamo llegará al Congreso

La movilización también tendrá una dimensión política por la participación anunciada del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien confirmó su presencia durante el Encuentro Provincial de Educación realizado el jueves en el Teatro Argentino de La Plata.

Ante más de 800 participantes, el mandatario cuestionó la política educativa del Gobierno nacional y afirmó: "Nos van a encontrar en las calles el día 15 defendiendo a la universidad pública".

Kicillof encabezó la actividad junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el intendente platense, Julio Alak, en una jornada dedicada a los 150 años de la Ley provincial 988 de Educación Común.

Marcha Federal Universitaria 2026.

Durante su intervención, el gobernador sostuvo que la administración nacional está dejando de cumplir obligaciones históricas de financiamiento educativo. También cuestionó el proyecto de libertad educativa promovido por Milei y defendió la responsabilidad estatal para garantizar el acceso a la enseñanza.

La jornada tendrá manifestaciones en distintos puntos del país. En Mar del Plata, los gremios universitarios convocaron a marchar desde el Complejo Universitario hacia el centro de la ciudad a las 16, mientras que en Córdoba la concentración comenzará a las 15 en el Monumento de la Reforma Universitaria. Mendoza también tendrá una movilización desde el campus de la Universidad Nacional de Cuyo hasta la Plaza Independencia.

La convocatoria principal coincidirá con la sesión especial solicitada por la oposición en Diputados para el jueves 15, donde se intentará avanzar contra el DNU 70/2023 y tratar proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.

El reclamo por los recursos universitarios también atraviesa el debate del Presupuesto 2027. El CIN viene planteando necesidades por aproximadamente $11 billones para el próximo ejercicio, frente a los $7,3 billones contemplados en el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo nacional.