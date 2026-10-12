El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó que existan planes para reemplazarlo en el Gabinete. En medio de versiones sobre una eventual salida del funcionario y diferencias con la mesa política del Gobierno, el mandatario defendió la continuidad de su programa económico y aseguró que las principales decisiones de gestión dependen directamente de él.

Las declaraciones se produjeron este lunes 12 de octubre durante una entrevista con Radio Mitre, en la que Milei también se refirió a sus expectativas electorales para 2027, las herramientas que asegura tener disponibles frente a posibles tensiones cambiarias y la visita del papa León XIV a la Argentina.

El Presidente rechazó las especulaciones que mencionaban al economista Alberto Ades como un posible reemplazante de Caputo y sostuvo que no existe un cuestionamiento interno hacia la conducción del Ministerio de Economía.

Milei defendió a Caputo y rechazó las versiones sobre su salida

"Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", afirmó Milei al explicar que las decisiones económicas forman parte de la orientación general que establece desde la Presidencia.

El mandatario señaló que dentro del Gobierno existe una división de tareas entre la gestión cotidiana, la estrategia política y la conducción económica, pero remarcó que la responsabilidad final por las decisiones corresponde a su administración.

También describió su vínculo con Caputo como una relación de trabajo estrecha, basada en una visión compartida sobre el rumbo económico.

Las declaraciones se conocieron luego de que circularan versiones sobre posibles cambios en el equipo ministerial y sobre diferencias entre el titular de Hacienda y sectores de la mesa política.

Milei rechazó esas interpretaciones y cuestionó especialmente el momento en que surgieron, mientras Caputo mantenía contactos con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para el Presidente, la difusión de esas versiones perjudica la posición del ministro durante las conversaciones financieras internacionales. En ese sentido, acusó a quienes impulsan los rumores de intentar debilitar políticamente al funcionario.

El respaldo presidencial se sumó a las declaraciones de Martín Menem, quien también había descartado dudas sobre la continuidad del ministro.

Qué dijo Milei sobre las elecciones de 2027

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la posibilidad de competir por un segundo mandato presidencial y expresó su confianza en el desempeño electoral de La Libertad Avanza.

El mandatario aseguró que el oficialismo se prepara para disputar las elecciones de 2027 con la expectativa de conseguir la reelección y ampliar su representación parlamentaria.

Su objetivo, según explicó, es lograr una composición legislativa que permita al Gobierno contar con mayor respaldo propio en la Cámara de Diputados y acercarse al quórum en el Senado.

Milei sostuvo que distintas áreas del Ejecutivo ya trabajan en el diseño de políticas públicas para los próximos años, más allá del actual período presidencial.

Entre los funcionarios involucrados en esa planificación mencionó a Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello, en referencia a las áreas de Economía, Desregulación y Capital Humano.

Estas declaraciones representan las expectativas políticas expresadas por el Presidente y no constituyen una proyección independiente sobre los resultados electorales.

Los US$125.000 millones que Milei mencionó frente a una eventual corrida

El Presidente también abordó las perspectivas económicas del próximo año y aseguró que el Gobierno contempla un escenario de posibles presiones sobre el dólar durante el proceso electoral.

Aunque afirmó que no espera una corrida cambiaria, explicó que su administración trabaja para disponer de herramientas que permitan responder si se presenta una situación de inestabilidad financiera.

En ese marco, Milei sostuvo que cuenta con US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida en 2027.

Según su explicación, esa cifra incluye diferentes fuentes de divisas y mecanismos financieros, entre ellos ingresos del comercio exterior, acuerdos de financiamiento, operaciones de swap con China y Estados Unidos y contratos de dólar futuro.

Por lo tanto, el monto mencionado por el Presidente no equivale necesariamente a reservas internacionales líquidas disponibles en el Banco Central.

Milei también señaló que la Argentina deberá afrontar vencimientos financieros por aproximadamente US$25.000 millones durante 2027 y aseguró que el Gobierno tiene acuerdos para cubrir esos compromisos con organismos y otros países.

Las afirmaciones forman parte de la descripción que realizó el mandatario sobre su estrategia económica y financiera para el próximo año.

Milei habló sobre León XIV y abrió la puerta a modificar su visita

La entrevista incluyó además una referencia a la situación de salud del papa León XIV, quien tiene prevista una intervención quirúrgica para este martes 13 de octubre.

El pontífice tiene programada una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, un viaje que podría requerir modificaciones en función de su recuperación.

Milei expresó su preocupación por la salud del Papa y aseguró que el Gobierno argentino está dispuesto a introducir cambios en el calendario si fuera necesario.

El mandatario remarcó la importancia religiosa e institucional que representa una visita pontificia y sostuvo que el Ejecutivo acompañará las decisiones que se adopten sobre el cronograma.

Por el momento, no se informó una modificación oficial de las fechas previstas.

De esta manera, Milei combinó un respaldo explícito a la continuidad de Caputo con definiciones sobre la estrategia económica y electoral del oficialismo, mientras el Gobierno se prepara para un 2027 atravesado por vencimientos financieros, negociaciones políticas y la próxima elección presidencial.