El gobierno de Axel Kicillof deberá trasladar a extraordinarias la negociación para establecer obligaciones sobre las plataformas de reparto y transporte.

La “ley Rappi” quedó fuera de la última sesión ordinaria del Senado bonaerense, pese a haber conseguido el despacho de las comisiones que analizaron la propuesta. El gobierno de Axel Kicillof deberá trasladar a extraordinarias la negociación para establecer obligaciones sobre las plataformas de reparto y transporte, una de sus principales iniciativas laborales.

El obstáculo inmediato combinó los tiempos parlamentarios con el rechazo opositor. El último dictamen se aprobó el martes 24 de noviembre y, para llevar el expediente al recinto el jueves, el oficialismo necesitaba habilitar su tratamiento sobre tablas. Esa vía exigía dos tercios de los presentes, un respaldo que el peronismo no tenía asegurado frente a las objeciones de las otras bancadas.

El resultado dejó pendiente el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, que comprende actividades desarrolladas mediante aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify. La discusión continuará en el período extraordinario en el que también quedó por resolver la regulación bonaerense de las apuestas online.

El dictamen alcanzó para avanzar, pero no para acelerar la votación

La propuesta había conseguido superar la Comisión de Legislación General con el respaldo del peronismo. Durante la reunión encabezada por Germán Lago, reunió seis votos favorables, mientras que los representantes de Hechos, La Libertad Avanza, Unión y Libertad y el PRO se pronunciaron en contra.

Ese resultado permitió completar una instancia del recorrido legislativo, pero también mostró el límite político para un tratamiento inmediato. Ahora, el peronismo apunta al jueves 3 de diciembre para retomar la regulación de las aplicaciones. La fecha aparece como una intención de negociación, todavía condicionada por los acuerdos parlamentarios.

El proyecto del Ejecutivo fue enviado en junio y durante su tratamiento se unificó con una propuesta del senador Federico Fagioli, orientada a proteger a repartidores y choferes de moto asociados a plataformas. El texto busca garantizar acceso a servicios, información y protección independientemente de la modalidad jurídica del vínculo contractual o asociativo.

Uno de sus ejes es crear un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense. Las empresas deberían informar quiénes prestan servicios, las condiciones de contratación, las horas de actividad y los ingresos.

También contempla seguros obligatorios de accidentes personales, paradores para descanso e higiene y una aplicación pública con información, capacitaciones y mecanismos de emergencia. La propuesta coloca así sobre las compañías obligaciones que la Provincia pretende fiscalizar dentro de su jurisdicción.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, había definido el objetivo de la iniciativa: “Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección”.

La “ley Rappi” quedó fuera de la última sesión ordinaria del Senado bonaerense.

Seguros y paradores: las responsabilidades de las empresas

El seguro propuesto debería cubrir muerte accidental, invalidez permanente total o parcial y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. Su costo quedaría a cargo de las plataformas y la cobertura regiría durante la conexión, además de contemplar desplazamientos relacionados con la prestación.

Otro componente son los espacios destinados a quienes pasan buena parte de su jornada en la calle. Los paradores deberían ofrecer sanitarios, agua potable, lugares para descansar y alimentarse, resguardo de pertenencias y estacionamiento para los vehículos de trabajo.

La implementación requiere coordinación entre Provincia, municipios y empresas. Esa articulación forma parte del alcance práctico de la propuesta: además de fijar obligaciones, será necesario determinar cómo se pondrán en funcionamiento las instalaciones y los servicios.

Durante el último paso por comisión se incorporaron, además, previsiones sobre incumplimientos empresariales, como omitir la inscripción, negar información o no contratar los seguros exigidos. Lago explicó que los ajustes recogieron recomendaciones surgidas del intercambio con trabajadores y organizaciones.

🏛️ Avanzó en el Senado el proyecto para regular el trabajo mediante plataformas digitales La Comisión de Legislación General dio el visto bueno por mayoría al plan integral impulsado por el Ejecutivo bonaerense. 🔗 https://t.co/aalc7nqpn1 https://t.co/P36c57skUo — Senado BA (@Senado_BA) November 24, 2026

El respaldo sindical también llegó con reclamos

El apoyo a la regulación no eliminó las observaciones de quienes trabajan mediante aplicaciones. En las reuniones informativas realizadas en el Senado, representantes gremiales plantearon problemas vinculados con bloqueos de perfiles, cuentas alquiladas y controles callejeros.

El secretario general de la Asociación Sindical Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), Marcelo Parientes, calificó la apertura del debate como un “enorme paso adelante”, pero advirtió sobre las dificultades para identificar a quienes efectivamente realizan las tareas.

Su observación apuntó a repartidores que, después de sufrir el bloqueo de su cuenta, continúan trabajando mediante un usuario registrado a nombre de otra persona. En esos casos, recibir únicamente la información formal de las plataformas podría dejar fuera del registro a trabajadores activos.

Parientes también cuestionó que la fiscalización termine perjudicando a quienes utilizan una moto o bicicleta para generar ingresos. El planteo sindical busca que las responsabilidades empresariales no se trasladen a los repartidores mediante la pérdida de sus herramientas de trabajo.

Por otro lado, la necesidad de identificar a los prestadores cobra relevancia ante la expansión del trabajo mediante aplicaciones. Según información proporcionada por Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify, sus trabajadores activos aumentaron entre el 25% y el 30% durante el último año.

Ese crecimiento reúne situaciones distintas. Rappi informó que el 70% de sus repartidores se conecta menos de diez horas semanales, mientras que el promedio general es de 12,8 horas. En PedidosYa, el 70% registra una conexión promedio de tres horas diarias. En las aplicaciones de transporte aparece una mayor presencia de conductores que utilizan la actividad como fuente principal de ingresos.