Diputados dio media sanción al proyecto que exige dos tercios en ambas cámaras para reducir la participación estatal.

El peronismo consiguió en Diputados la media sanción del proyecto que busca elevar los requisitos para una futura privatización de empresas provinciales. La iniciativa propone exigir dos tercios de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras para reducir la propiedad o participación del Estado en esas compañías. La decisión trasladó al Senado una disputa que atraviesa la discusión por 2027: qué margen tendría una próxima administración para desprenderse de activos públicos.

La votación nominal terminó con 44 respaldos y 34 rechazos. Acompañaron Fuerza Patria, Hechos, Nuevos Aires, Unión y Libertad y la izquierda, mientras que las principales objeciones provinieron del PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y parte del radicalismo. El oficialismo reunió así apoyos externos para aprobar una propuesta impulsada por la diputada Maite Alvado, referenciada en La Cámpora.

El avance se produjo después del tratamiento de la regulación de las apuestas online, en la sesión que había comenzado el miércoles y continuó este jueves tras un cuarto intermedio. Superado aquel conflicto, la Cámara baja abordó el expediente sobre empresas públicas y consiguió darle curso hacia la Cámara alta.

Qué busca proteger el proyecto

El alcance comprende tanto una privatización como una venta parcial de acciones que disminuya la presencia provincial, aunque el Estado conserve una participación. Esa amplitud es central: el mecanismo pretende condicionar cualquier reducción de la propiedad pública mediante una mayoría legislativa especial.

El expediente, identificado como D-976/25-26, reproduce una iniciativa anterior de Alvado y establece expresamente esa exigencia. La discusión se concentra, por lo tanto, en las condiciones políticas y parlamentarias necesarias para autorizar una operación sobre el patrimonio provincial.

Entre las empresas alcanzadas aparecen Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA). Sus actividades comprenden servicios de agua y saneamiento, administración de rutas y autopistas y desarrollo de redes de gas.

El texto también contempla que las propuestas para disminuir la participación estatal estén fundamentadas y justifiquen su necesidad en función del interés público y el bienestar general. La defensa oficialista vincula esas exigencias con la continuidad de inversiones cuyos plazos exceden la duración de un gobierno.

El peronismo consiguió en Diputados la media sanción del proyecto que busca dificultar una futura privatización de empresas provinciales.

La discusión constitucional que dividió la votación

La oposición cuestionó el instrumento elegido para establecer esa protección. En el recinto, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sostuvo que una ley ordinaria no puede imponer mayorías especiales que no estén previstas por la Carta Magna.

“Es la Constitución la que determina la exigencia de tales mayorías”, afirmó. Su argumento apuntó al precedente: una mayoría legislativa podría intentar dificultar mediante una ley las decisiones de futuras composiciones parlamentarias.

Alvado respondió que detrás de esa objeción existe una diferencia sobre el papel del Estado. Acusó a sus críticos de recurrir a “artilugios jurídicos” y les reclamó explicitar su oposición a una intervención pública protagónica sobre recursos estratégicos y servicios.

El contrapunto prolongó las diferencias que habían aparecido durante el recorrido por comisiones. Desde agosto, el PRO y los libertarios venían cuestionando tanto la validez del requisito como sus consecuencias para una eventual reorganización de las compañías públicas. También habían advertido que otra Legislatura podría intentar derogar esa exigencia mediante una nueva ley.

El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena , sostuvo que una ley ordinaria no puede imponer mayorías especiales que no estén previstas por la Carta Magna.

El respaldo de bloques ajenos al peronismo fue determinante para avanzar. Sin embargo, ese acompañamiento no supone una coincidencia completa sobre la herramienta jurídica. Durante el último filtro de comisiones, Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, había advertido: “Las mayorías especiales solo las fija la Constitución”.

Aquella observación convivió con su apoyo político a la iniciativa. La propia Alvado había reconocido en esa instancia que una futura mayoría podría discutir cambios en la norma. El blindaje propuesto busca elevar las condiciones para vender participaciones estatales, pero su alcance y su eventual modificación seguirán formando parte de la disputa legislativa.

ABSA y una disputa que mira al próximo gobierno

Uno de los antecedentes es la Ley 12.989, que ya exige autorización legislativa para transferir al sector privado acciones provinciales de ABSA. La modificación impulsada por Alvado pretende incorporar una mayoría calificada y extender la protección sobre la participación estatal en empresas.

El objetivo político quedó planteado desde el comienzo: obligar a construir acuerdos más amplios antes de desprenderse de activos que el oficialismo considera estratégicos. En ese recorrido, Alvado sostuvo que “los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, plantearon numerosos conflictos”.

La controversia remite al escenario nacional, aunque sus efectos se discutirían en Buenos Aires. El Gobierno de Javier Milei no puede disponer directamente la venta de las empresas provinciales: la iniciativa apunta a las decisiones que podría adoptar una futura administración bonaerense y al respaldo parlamentario que debería reunir para hacerlo.

La media sanción le dio al peronismo una victoria legislativa y trasladó la pelea al Senado. Lo que está en discusión excede una eventual venta: también se disputa cuánto poder tendrá el gobierno que asuma en 2027 para modificar la presencia del Estado en los servicios y recursos de la Provincia.