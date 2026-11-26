La Cámara baja dio media sanción al proyecto tras una negociación por los aportes de las plataformas y su distribución entre municipios, salud mental y entidades deportivas.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, después de una jornada de negociaciones que se extendió desde el miércoles hasta la madrugada y obligó a retomar la sesión al mediodía. El oficialismo consiguió la media sanción, aunque el acuerdo mantuvo diferencias sobre cómo recaudar los nuevos aportes y quién administrará esos recursos. El expediente quedó en manos del Senado.

La iniciativa impulsada por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, y la diputada Micaela Olivetto llegó al recinto con una redacción negociada entre distintas bancadas. El intento de aprobarla durante la noche anterior había naufragado ante los pedidos opositores de contar con más tiempo para estudiar las modificaciones.

El desenlace permitió superar el bloqueo parlamentario, pero dejó expuestas las dificultades para ordenar una discusión que atravesó al propio peronismo. La coincidencia sobre la necesidad de proteger a los menores y atender las consecuencias del juego convivió, durante todo el recorrido, con desacuerdos por el financiamiento de las medidas.

Una media sanción después de las divisiones internas

La negociación había llegado condicionada por los tres dictámenes y los apoyos cruzados que dejó el tratamiento en comisión. El 17 de noviembre, el cuerpo presidido por Olivetto aprobó la iniciativa en general, pero no logró reunir a todos sus integrantes detrás de una única propuesta.

Un despacho sostuvo el planteo de Olivetto, acompañado por el massista Roberto Vázquez; otro incorporó las modificaciones del radical Diego Garciarena. La tercera alternativa reunió a los oficialistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires.

Esa combinación mostró que las diferencias excedían la división entre oficialismo y oposición. El destino de la recaudación reunió a representantes del intendentismo peronista y del kicillofismo con legisladores de otras fuerzas, frente a la propuesta original vinculada con La Cámpora.

El desacuerdo también había llegado al Ejecutivo mediante el intercambio entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y Tignanelli por los fondos previstos. En aquella discusión, el jefe del bloque oficialista defendió que las licenciatarias financiaran las nuevas herramientas con sus utilidades. La versión que consiguió avanzar incorporó distintos mecanismos de aportes y distribución.

🏛️Hoy en una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se aprobó un proyecto de ley sobre ludopatia: La misma tiene por objeto establecer un régimen integral para la "prevención, protección, regulación y asistencia frente al juego compulsivo, problemático o patológico" especialmente de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores que utilicen plataformas de apuestas en línea y prevención y persecución del juego de azar ilegal. Una problemática que está afectando miles de familias bonaerenses. — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) November 26, 2026

La madrugada que trabó el acuerdo y los reproches en el recinto

La búsqueda de un texto común consumió buena parte del miércoles. Cuando finalmente circuló la nueva redacción, la oposición cuestionó la proximidad entre su recepción y el intento de votarla. El presidente del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, sostuvo que contenía 39 modificaciones respecto de uno de los despachos y reclamó tiempo para analizarlas.

Tignanelli pretendía una interrupción breve para ordenar el tratamiento, pero se impuso un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía. La postergación dejó pendiente la iniciativa central de una sesión que ya había acumulado horas de negociación.

La reanudación tampoco estuvo libre de cruces. Garciarena y Andrés de Leo, de la Coalición Cívica, reclamaron discutir el articulado y registrar nominalmente las posiciones. Desde el oficialismo, Tignanelli defendió la necesidad de acelerar el trámite: “Seguir dilatando la cuestión no tiene ningún sentido”, sostuvo.

El presidente de Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, cuestionó el manejo del expediente y atribuyó las demoras a la falta de acuerdo dentro del peronismo. También hubo un enfrentamiento entre Rovello y el massista Rubén Eslaiman, durante el discurso en el que el diputado del PRO rechazó la propuesta.

Diputados bonaerenses del bloque Fuerza Patria.

Publicidad, premios y recursos: qué establece el nuevo esquema

Uno de los principales instrumentos es el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía. Las licenciatarias deberían aportar una suma equivalente al 100% de su inversión en publicidad, promoción y patrocinio: por cada peso destinado a esas actividades, tendrían que depositar otro para financiar la atención de sus consecuencias.

El reparto previsto asigna el 70% a los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% al Ministerio de Salud bonaerense. Las transferencias municipales serían automáticas y con destino específico, sin posibilidad de incorporar ese dinero a Rentas Generales.

La propuesta también crea un Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, destinado a instituciones comunitarias y becas de alto rendimiento. Entre sus fuentes aparecen un aporte sobre determinados premios y una alícuota diferencial de hasta tres puntos porcentuales adicionales de Ingresos Brutos para actividades que superen el umbral de ingresos establecido.

El aporte sobre los premios sería del 3%, con las exclusiones previstas para otras modalidades de juego. El esquema busca financiar infraestructura, actividades y prevención en clubes de barrio, centros de jubilados, entidades culturales y sociedades de fomento, además del acompañamiento a deportistas.

@mojatignanelli dice que no se sabe cuál es el volumen de las apuestas online. Entonces, ¿de dónde saca el titular de Loterías de la Provincia, que forma parte de su gobierno, los datos sobre la recaudación y sobre el juego ilegal, que representa el 80% del total? También dice que las empresas no son controladas. Pero es su propio gobierno @BAProvincia el que tiene el deber de controlarlas. La crítica no debe dirigirse a la oposición, sino al gobierno de @Kicillofok del que forma parte. — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) November 26, 2026

El acuerdo preventivo y la disputa por la administración

El debate mostró un respaldo más amplio a los controles para impedir el acceso de menores que a los mecanismos económicos. Garciarena acompañó los objetivos preventivos, pero reclamó que los recursos para las entidades llegaran mediante los municipios. También planteó la necesidad de asegurar una respuesta operativa contra las apuestas clandestinas mientras se constituyen las fiscalías especializadas.

Tignanelli rechazó que el esquema habilitara una distribución discrecional y defendió el acceso de las asociaciones que cumplieran los requisitos. La Izquierda, por su parte, se abstuvo en general y cuestionó que se sostuviera la actividad mediante una regulación, en lugar de prohibirla.

La diputada radical Alejandra Lordén resumió ese equilibrio al señalar que “no es la mejor ley, es la ley posible”. La frase reflejó el alcance del entendimiento: hubo votos suficientes para avanzar, aunque persistieron reparos sobre el texto.

La media sanción llegó, además, después de la intervención de la Iglesia para acelerar una respuesta legislativa, ante la preocupación por el impacto de las apuestas en adolescentes y familias. Ese reclamo incorporó otra instancia de diálogo a una negociación que ya estaba atravesada por diferencias partidarias.

El peronismo consiguió finalmente los votos para sacar el expediente de Diputados. La definición pasó al Senado, con un acuerdo que permitió aprobar la regulación, pero que dejó a la vista una disputa más amplia: cuánto deberán aportar las plataformas y qué poder tendrá cada nivel del Estado sobre esos recursos.