El bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista rechazó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y reclamó que las reservas en oro trasladadas al exterior regresen al país.

Mediante un comunicado, los legisladores cuestionaron las explicaciones que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, brindó durante el debate en comisión. El funcionario había sido convocado junto con el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, para responder preguntas sobre el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

El pronunciamiento del bloque apuntó especialmente a la ubicación de los lingotes y al alcance de las auditorías realizadas sobre los movimientos. Los senadores sostuvieron que Bausili “le mintió al Senado” cuando habló sobre ambos puntos.

Según el comunicado, el presidente del Banco Central afirmó que una parte del oro se encontraba en Suiza, mientras que los legisladores aseguraron que los activos están depositados físicamente en el Banco de Inglaterra, con sede en Londres.

El PJ cuestionó las explicaciones sobre la auditoría

El bloque justicialista también rechazó las declaraciones de Bausili acerca del control ejercido sobre las operaciones.

Durante su exposición, el titular del BCRA sostuvo que la Auditoría General de la Nación (AGN) había tenido acceso a la información vinculada con los traslados y que pudo completar sus informes sin formular observaciones. Los senadores calificaron esa afirmación como falsa.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la AGN contradijo públicamente a Bausili y aseguró que las restricciones impuestas por el Banco Central le impidieron completar la auditoría sobre los envíos de oro.

La controversia se concentra en cuatro operaciones realizadas durante 2024. Cada uno de esos movimientos involucró 250 lingotes, aunque el Banco Central mantiene bajo reserva información detallada sobre los destinos, los contratos y las condiciones financieras.

Los senadores también cuestionaron la explicación oficial según la cual el traslado se realizó para aprovechar una oportunidad favorable para la Argentina. El bloque señaló que Bausili no precisó por qué los lingotes no regresaron al país una vez concluida la operación mencionada.

“Traigan el oro de los argentinos de vuelta a nuestra patria”, reclamaron los legisladores al cerrar el comunicado.

Las reservas, en el centro de la reforma del BCRA

El planteo quedó directamente vinculado con la reforma de la Carta Orgánica que el Gobierno busca sancionar en el Congreso. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y avanzó con dictamen en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Durante el debate, las principales objeciones de la oposición se concentraron en los artículos vinculados con el uso de activos externos como garantía en operaciones propias de banca central.

Bausili confirmó que el oro podría utilizarse como garantía en operaciones destinadas a administrar la liquidez de la entidad. Aclaró, sin embargo, que los encajes bancarios y los depósitos de los ahorristas no quedarían comprometidos.

El funcionario explicó que, cuando un activo es entregado como garantía y la obligación asumida no se cumple, ese bien puede ser ejecutado. La respuesta profundizó los pedidos opositores para establecer límites y controles sobre las operaciones que involucren reservas.

La reforma también modifica los objetivos institucionales del BCRA. La propuesta coloca como finalidad principal la preservación del valor de la moneda y elimina de su misión explícita las referencias al empleo y al desarrollo económico con equidad social incorporadas en la Carta Orgánica de 2012.

Otro punto cuestionado es el procedimiento para remover al presidente, al vicepresidente y a los integrantes del directorio. El proyecto exige acreditar una “causal grave” y reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

El jefe del bloque justicialista, José Mayans, rechazó ese mecanismo y lo calificó como inconstitucional. Según planteó, la exigencia otorgaría a las autoridades monetarias una estabilidad excesiva frente al poder político.

El oficialismo sostiene que la reforma busca fortalecer la independencia del Banco Central, restringir el financiamiento al Tesoro y evitar que futuras administraciones utilicen la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser llevado al recinto. La Libertad Avanza deberá reunir los apoyos necesarios para convertirlo en ley, mientras el debate sobre el destino del oro agregó un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y el bloque justicialista.