De Leo alertó que las demoras de IOMA y PAMI ponen en riesgo a IREL

El legislador de la Coalición Cívica Andrés De Leo manifestó su preocupación por la situación que atraviesa IREL, institución dedicada a la rehabilitación en Bahía Blanca, y reclamó soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus servicios.

De Leo visitó el establecimiento junto a su directora, Melina Chindi, y la gerente de Relaciones Institucionales, Mónica Garat. Durante el encuentro, dialogó con las autoridades para conocer las principales dificultades que enfrenta la entidad.

Según explicó el legislador, uno de los problemas centrales está relacionado con las demoras y la complejidad en los pagos de las obras sociales, especialmente IOMA y PAMI. Esta situación, sostuvo, afecta la sostenibilidad de la institución y genera obstáculos para incorporar nuevos profesionales.

“IREL es mucho más que un centro de rehabilitación. Es una institución fundamental para Bahía Blanca y toda la región”, afirmó De Leo tras la recorrida.

Un reclamo por la continuidad de los servicios

El dirigente de la CC remarcó que la tarea desarrollada por IREL resulta indispensable para miles de personas de Bahía Blanca y otros distritos de la región que necesitan acceder a servicios de rehabilitación.

En ese sentido, señaló que las dificultades financieras no solo comprometen el funcionamiento cotidiano de la institución, sino que también limitan su capacidad para ampliar los equipos profesionales y responder a la demanda de atención.

“Uno de los principales problemas son las demoras y la complejidad en los pagos de las obras sociales, especialmente IOMA y PAMI. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de la institución y dificulta incluso la incorporación de profesionales”, advirtió.

Finalmente, De Leo planteó la necesidad de encontrar respuestas que permitan sostener el trabajo de la entidad: “Tenemos que cuidarla y encontrar soluciones para que pueda seguir brindando este servicio de salud tan necesario”.