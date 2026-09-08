Municipio por municipio: la oposición pone bajo la lupa el operativo bonaerense ante El Niño

Desagües, cuencas, caminos rurales, protocolos de evacuación y recursos para atender emergencias forman parte de una agenda que aumenta la presión sobre el Gobierno provincial.

La preparación de la provincia de Buenos Aires ante la posible llegada de El Niño sumó un nuevo reclamo legislativo. El diputado del PRO Agustín Forchieri presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el estado de los cursos de agua, los desagües y las obras hidráulicas ubicadas en General Rodríguez. La iniciativa amplía una agenda que ya incluye presentaciones de La Libertad Avanza sobre distintas regiones del territorio bonaerense.

El planteo de Forchieri se concentra en los arroyos Choza, Durazno, Arias y Catonas, además de las canalizaciones, las represas y los terraplenes secundarios asociados al Dique Roggero. El legislador pidió conocer qué tareas se realizaron, con qué periodicidad se limpian los cauces y cuáles son las medidas previstas para mitigar una eventual emergencia.

“Resulta de especial interés conocer las políticas activas y acciones previstas para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera acontecer en el presente año, por anegamientos, desbordes y/o inundaciones”, sostuvo el diputado.

La cuenca de La Picasa, otro foco del PRO

El presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, ya había presentado otro pedido de informes, en este caso sobre la capacidad de respuesta de la cuenca de la laguna La Picasa.

Su preocupación está vinculada con el posible ingreso de excedentes hídricos desde Santa Fe y el impacto que esa masa de agua podría tener sobre localidades, caminos rurales y zonas productivas del noroeste bonaerense.

Petrecca solicitó información sobre los volúmenes que pueden ingresar a la Provincia, la existencia de canalizaciones clandestinas, el mantenimiento de los canales regionales y la operatividad de los centros de monitoreo.

“El agua no reconoce límites provinciales. Por eso necesitamos saber qué está sucediendo en Santa Fe y, al mismo tiempo, trabajar junto a la Provincia y los municipios para estar preparados”, planteó el senador.

A diferencia de otros cuestionamientos opositores, Petrecca destacó la predisposición de los funcionarios bonaerenses para intercambiar información. Sin embargo, insistió en que la coordinación debe concretarse antes de que aparezcan los problemas.

La Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense.

LLA reclama precisiones sobre prevención y evacuación

La Libertad Avanza también llevó el tema a la Legislatura. Sus pedidos apuntan a conocer el alcance del operativo provincial, la infraestructura disponible, la situación de los municipios expuestos y los mecanismos de asistencia previstos.

Dentro de esa agenda, la diputada libertaria Sofía Pomponio presentó un proyecto para crear un Protocolo Provincial de Evacuación Animal ante inundaciones, anegamientos y tormentas severas.

La iniciativa propone identificar corredores seguros, registrar los animales, relevar establecimientos que puedan funcionar como refugios temporales y coordinar los traslados con municipios, productores y organismos especializados.

También busca que cada gobierno local designe un referente para intervenir durante las emergencias e incorpore el rescate de animales a sus protocolos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Agrario, en articulación con Ambiente, Seguridad, Defensa Civil y el Senasa.

La propuesta parte de una dificultad habitual en las evacuaciones: muchas familias se resisten a abandonar sus viviendas si no tienen una alternativa para sus animales. En el ámbito rural, además, la falta de procedimientos puede provocar pérdidas productivas, riesgos sanitarios y mayores complicaciones logísticas.

La acumulación de iniciativas no se limita a los bloques opositores. Desde Fuerza Patria, la senadora y referente del Frente Renovador Malena Galmarini propuso declarar la emergencia climática en toda la provincia durante 180 días, con la posibilidad de extenderla por otros seis meses.

El régimen permitiría acelerar contrataciones y obras, comprar insumos, distribuir maquinaria y asistir económicamente a municipios, familias, comercios, pymes y productores que sufran daños.

La iniciativa también contempla un Fondo Provincial de Emergencia Climática y una mesa interministerial integrada por las áreas de Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Salud y Economía, entre otros organismos.

Caminos, tasas y asistencia al campo

El debate climático se superpone con una agenda opositora más amplia sobre el interior bonaerense. Tal como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, legisladores de distintos bloques vienen reclamando respuestas por el estado de los caminos rurales, el uso de las tasas viales municipales, la escasez de móviles policiales y el crecimiento del robo de ganado.

El vínculo con El Niño es directo. Una red vial deteriorada no solo complica el traslado de granos, leche, animales e insumos: ante una inundación también puede impedir el ingreso de ambulancias, bomberos, maquinaria o vehículos destinados a evacuar a la población.

Las advertencias se producen mientras distintas regiones ya registran napas altas, suelos con escaso margen de absorción y excedentes hídricos. En ese escenario, cada nueva precipitación puede acelerar el deterioro de los caminos y aislar establecimientos productivos o pequeñas localidades.

A los reclamos por infraestructura se suman los pedidos para agilizar las declaraciones de emergencia agropecuaria, otorgar beneficios impositivos y garantizar asistencia financiera a los productores afectados.

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El SMN confirmó una fase cálida con persistencia casi asegurada y prevé precipitaciones normales o superiores en la región central. La… pic.twitter.com/KQpPGSKa7Q — Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) September 1, 2026

Qué anunció la Provincia ante El Niño

El Gobierno bonaerense presentó un esquema basado en tres ejes: monitoreo, prevención operativa e infraestructura. La primera etapa contempla integrar información meteorológica e hidrológica mediante sensores, pluviómetros, estaciones automáticas e imágenes satelitales. El objetivo es que la Provincia y los municipios puedan seguir en tiempo real las lluvias acumuladas, la humedad de los suelos y el comportamiento de canales y arroyos.

La segunda pata incluye limpieza de cauces, contratación de horas máquina, revisión de bombas y compuertas, provisión de agua potable y preparación de vehículos, embarcaciones y equipos de rescate.

En materia estructural, el Ejecutivo informó que mantiene bajo análisis o ejecución 139 intervenciones y proyectos hidráulicos, entre drenajes, defensas urbanas, adecuaciones de cauces y obras en distintas cuencas. El programa difundido alcanza unos $2,3 billones, aunque aproximadamente $2,1 billones corresponden a una planificación plurianual y no exclusivamente a trabajos diseñados ante El Niño.

Las alertas por emergencia agropecuaria, fondos hídricos y caminos rurales agregan otra dificultad: buena parte de la capacidad preventiva depende de obras de largo plazo, recursos nacionales y trabajos municipales que presentan distintos niveles de avance.