La conversación política sobre las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a crecer mucho antes del inicio formal de la campaña. Durante agosto se registraron 47.700 menciones vinculadas con Javier Milei y la próxima disputa presidencial, más del doble del promedio mensual observado entre enero y julio.

Los datos surgen del informe “Milei 2027: ¿y ahora qué va a pasar?”, elaborado por Reputación Digital a partir de 181.684 menciones publicadas entre el 1° de enero y el 7 de septiembre de 2026. El relevamiento comprendió 114.042 textos distintos y 67.110 autores.

La investigación no constituye una encuesta ni mide intención de voto. Se trata de un análisis de la conversación, el sentimiento y las narrativas que circulan en las plataformas digitales. El 88% del corpus corresponde a X, mientras que Facebook, servicios de streaming e Instagram completan la muestra.

El estudio separó además los mensajes atribuidos a personas de aquellos originados por bots o trolls. Los indicadores sobre humor, emociones y posiciones políticas fueron calculados sobre las publicaciones clasificadas como humanas.

Milei conserva un humor negativo, pero pierde fuerza la idea del derrumbe

El sentimiento neto de las personas que hablan sobre Milei se ubicó en -43, dentro de una escala que va desde -100 —rechazo total— hasta 100 —apoyo total—. Aunque el registro continúa siendo negativo, el informe advierte que perdió fuerza la narrativa que presenta al Presidente como una figura que “se cae” o que no llegará a las elecciones de 2027.

Esa idea representaba el 14% de la conversación en enero y descendió al 4% en agosto. Para el estudio, la discusión dejó de estar dominada por la posibilidad de un derrumbe anticipado y pasó a concentrarse en una pregunta: quién podría derrotarlo.

El interrogante “¿quién le gana?” reunió el 21,5% del debate analizado. Sin embargo, en el 61% de los mensajes que plantearon esa pregunta no apareció el nombre de ningún dirigente.

Entre las publicaciones que sí identificaron a una figura, Axel Kicillof concentró el 51% de las menciones. Lo siguieron referencias a Myriam Bregman o la izquierda, con el 25%; Cristina Kirchner y Patricia Bullrich, ambas con el 18%; Mauricio Macri, con el 17%; Sergio Massa, con el 13%; y Victoria Villarruel, con el 9%. Un mismo mensaje podía mencionar a más de un dirigente, por lo que los porcentajes no representan intención de voto ni suman necesariamente 100.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, una encuesta nacional reciente ubicó a Kicillof por encima de Milei en un eventual balotaje, aunque también mostró que el desempeño opositor depende de que el peronismo alcance una candidatura unificada.

La interna condiciona la alternativa peronista

Kicillof fue el dirigente opositor más mencionado y, junto con Diego Santilli, presentó el sentimiento menos negativo del tablero, con -14. El informe lo describe como el “nombre por defecto” ante la pregunta sobre quién podría vencer a Milei, aunque señala que todavía genera una conversación con poca carga emocional.

El obstáculo para el escenario opositor aparece dentro del propio peronismo. Durante el año, las menciones a la “interna” duplicaron a las referencias a la “unidad”. En agosto, el primer concepto reunió 1.034 menciones y el segundo, 632.

El estudio plantea como señal decisiva que la conversación sobre la unidad supere a la interna durante dos meses consecutivos. Si eso ocurre, aumentaría la probabilidad de un escenario electoral encabezado por un peronismo unificado detrás de Kicillof.

El relato del sacrificio encuentra resistencia

El informe calculó una disonancia promedio de 71,4 puntos sobre 100 entre las ideas difundidas por el oficialismo y las reacciones de quienes participaron de la conversación.

La frase “el sacrificio vale la pena” presentó el mayor nivel de rechazo: el 85% de las personas que hablaron sobre esa idea la contradijo, mientras que su sentimiento neto fue de -70. También encontraron resistencia los planteos vinculados con que los resultados ya se sienten en el bolsillo, la continuidad del modelo y la ausencia de una alternativa electoral.

Malvinas fue la narrativa oficial que mostró una mejor recepción relativa. En la primera semana de septiembre alcanzó el 19% de la conversación sobre 2027 y coincidió con una mejora de nueve puntos en el humor digital hacia Milei.

El propio informe advierte que esa recuperación podría ser transitoria. Las mejoras registradas durante el año tuvieron una duración de tres o cuatro semanas, por lo que estima que la presencia de Malvinas podría volver a ubicarse por debajo del 3% durante octubre.

El desencanto domina la conversación

El análisis identificó cinco grupos entre 7.057 personas clasificadas en X. El sector más numeroso fue denominado “desencantado” y reunió al 52%: cuestiona a Milei, pero tampoco manifiesta respaldo hacia el peronismo.

Los indecisos representaron el 22%, el núcleo libertario alcanzó el 17%, el grupo peronista reunió el 8% y el nacionalista conservador quedó en el 1%.

El núcleo libertario mostró un sentimiento casi neutral hacia Milei, con -2, pero sin entusiasmo marcado. Entre los indecisos, el rechazo al Presidente fue menor que el registrado frente a las alternativas analizadas. Según el informe, esa diferencia ayuda a explicar por qué la reelección aparece como escenario principal pese al humor negativo.

Los cuatro escenarios rumbo a 2027

El escenario base asigna entre un 40% y un 50% de probabilidad a una reelección de Milei en balotaje. La estimación plantea que podría llegar a la segunda vuelta con un respaldo de entre el 30% y el 35% y luego imponerse por el rechazo que despierte la alternativa opositora.

En segundo lugar aparece un eventual triunfo del peronismo con Kicillof, con una probabilidad estimada de entre el 25% y el 35%. Para que ese escenario gane fuerza, el informe señala que el PJ debería ordenar su interna, alcanzar una candidatura unificada y capitalizar el malestar económico.

La continuidad del modelo oficial sin Milei recibe entre un 10% y un 15%. Esa hipótesis contempla que Bullrich o Santilli puedan heredar el rumbo del Gobierno ante una eventual salida del Presidente de la fórmula.

Finalmente, la aparición de un tercer polo liderado por Villarruel, Miguel Ángel Pichetto o los gobernadores obtiene una probabilidad de entre el 8% y el 15%.

Los rangos no son pronósticos electorales ni porcentajes de intención de voto. Son probabilidades construidas por el informe mediante la combinación de encuestas públicas, análisis del humor digital, narrativas, presencia de candidatos y comportamiento de cuentas automatizadas.

La conclusión central es que Milei conserva actualmente la ventaja de competir contra una oposición que todavía no consolidó una figura común. Su escenario de reelección se sostiene más por la ausencia de una alternativa definida que por una adhesión positiva al oficialismo.