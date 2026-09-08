La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto y mostró una marcada desaceleración frente al 2,9% registrado en julio. Con este resultado, los precios acumularon un aumento del 21,5% durante los primeros ocho meses de 2026 y del 33,3% en la comparación interanual.

El dato fue informado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). La moderación mensual estuvo relacionada, principalmente, con la reversión de los aumentos estacionales que habían impactado sobre el índice durante las vacaciones de invierno.

Los precios estacionales cayeron un 2,9%, después de haber aumentado un 10,9% en julio. En cambio, la inflación núcleo se ubicó en el 2,1%, mientras que los precios regulados avanzaron un 1,8%.

Vivienda y alimentos impulsaron los precios

Las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte explicaron en conjunto 1,16 puntos porcentuales de la variación mensual.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 2,6% y fue el rubro con mayor incidencia sobre el índice general. La suba respondió principalmente a los incrementos en los alquileres y los gastos comunes de las viviendas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un avance del 1,8%. Dentro de esa categoría, los principales aumentos se observaron en frutas, con un 12,5%; pan y cereales, con un 2,3%; y leche, productos lácteos y huevos, con un 1,6%.

Salud subió un 1,9%, impulsada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Transporte, por su parte, aumentó un 1,2% debido a los ajustes en los boletos de colectivo urbano y subte, además de las variaciones en los precios de los automóviles.

La baja del turismo ayudó a moderar el índice

La desaceleración estuvo favorecida por la caída de algunos precios vinculados con el turismo, luego del impacto que habían tenido las vacaciones de invierno durante julio.

Los servicios de alojamiento bajaron un 12,7%, los paquetes turísticos retrocedieron un 6,5% y los pasajes aéreos disminuyeron un 4,5%. También se registraron caídas en Prendas de vestir y calzado, con un 0,7%, y en Restaurantes y hoteles, con un 0,1%.

Los bienes aumentaron un 1,6% durante agosto, mientras que los servicios avanzaron un 1,8%. En los primeros ocho meses del año, los bienes acumularon una suba del 17,2% y los servicios, del 24%.

La diferencia también se mantuvo en la comparación interanual: los bienes subieron un 28,5% y los servicios, un 36,2%. Los precios regulados alcanzaron el mayor incremento en ese período, con una variación del 41,6%.

El indicador porteño constituye el primer dato oficial sobre el comportamiento de los precios durante agosto. El Índice de Precios al Consumidor nacional será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 10 de septiembre.