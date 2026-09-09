El Senado comenzará este miércoles el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados que forman parte de la agenda económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El tratamiento se desarrollará en plenarios de comisiones con la participación de autoridades del Banco Central y especialistas en materia tributaria. La Libertad Avanza buscará acelerar las discusiones para conseguir dictamen y llevar los proyectos al recinto antes de fin de mes.

La agenda se desplegará en una jornada cargada de reuniones en la Cámara alta, que también incluirá el análisis de iniciativas relacionadas con inversiones y obra pública. En paralelo, las autoridades del Senado mantendrán un encuentro de Labor Parlamentaria para ordenar las próximas sesiones.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas desde las 10.30 para abrir el análisis de los cambios propuestos para el Banco Central.

El presidente de la entidad, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning, fueron citados para exponer sobre el proyecto y responder las consultas de los senadores.

La iniciativa establece como finalidad principal del BCRA preservar el valor de la moneda. De esa manera, modifica la Carta Orgánica aprobada en 2012, que incorporó entre los objetivos de la entidad la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto también introduce cambios en el procedimiento para remover al presidente, al vicepresidente y a los integrantes del directorio del organismo. La medida requeriría acreditar una “causal grave” y obtener la aprobación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

La propuesta ya recibió media sanción de Diputados y ahora deberá atravesar el debate en comisiones antes de quedar habilitada para su tratamiento en el recinto del Senado.

Qué propone Inocencia Fiscal II

El segundo plenario está previsto para las 17.30 y reunirá a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Allí comenzará el tratamiento de Inocencia Fiscal II, con la presencia de especialistas en derecho tributario.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los topes que limitan el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El esquema vigente contempla límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. Si el proyecto se convierte en ley, esos parámetros dejarán de aplicarse y cualquier contribuyente con residencia fiscal en la Argentina podrá adherirse al sistema simplificado.

Ese régimen reemplaza la declaración jurada tradicional por una presentación reducida. La iniciativa forma parte del programa oficial orientado a incentivar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema.

El debate contará con exposiciones técnicas antes de que los senadores definan si existen condiciones para emitir dictamen. La intención del oficialismo es avanzar con rapidez, aunque deberá construir acuerdos con otros bloques para llevar el proyecto al recinto.

La agenda económica antes del Presupuesto 2027

La Libertad Avanza busca completar el tratamiento de ambas iniciativas antes de que la Cámara de Diputados concentre su actividad en el Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo tiene previsto enviar el proyecto presupuestario al Congreso el próximo 15 de septiembre.

El calendario legislativo obliga al oficialismo a negociar en simultáneo diferentes medidas económicas. Aunque la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II ya cuentan con media sanción, su aprobación definitiva dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en el Senado.

La jornada también incluirá el análisis de un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública y de una propuesta para crear incentivos destinados a inversiones superiores a los 12 millones de dólares.

El primer objetivo del oficialismo será conseguir dictamen para los proyectos vinculados con el Banco Central y el régimen fiscal. Recién después podrá avanzar con la negociación de una fecha para llevarlos al recinto.