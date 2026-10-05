Dos reformas listas y una sesión sin los votos: el Senado enfría el tratamiento de las leyes sanitarias de Kicillof

La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense dio despacho favorable por mayoría al Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y al Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense.

El gobierno de Axel Kicillof terminó de destrabar este lunes dos de los proyectos que había colocado entre las prioridades legislativas de su gestión. La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense dio despacho favorable por mayoría al Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y al Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, con lo que ambas iniciativas completaron su recorrido por comisiones y quedaron formalmente habilitadas para llegar al recinto.

El avance, sin embargo, no alcanzaría para incluirlas en la cuarta sesión ordinaria del año, convocada para este martes. Como los dictámenes terminaron de cerrarse apenas un día antes, el oficialismo necesitaría reunir los dos tercios necesarios para habilitar su tratamiento inmediato. Con La Libertad Avanza, PRO, Hechos y otros sectores opositores en contra, ese número no aparece disponible.

De esta manera, los textos quedarían para una sesión posterior. Si ingresan por el procedimiento ordinario, Fuerza Patria podrá avanzar con mayoría simple. El bloque cuenta con 24 senadores, una cifra que le permitiría inclinar la votación sin depender de bancadas opositoras si mantiene alineadas sus propias bancas.

El último filtro quedó superado

La Comisión de Legislación General, presidida por el senador de Fuerza Patria Germán Lago, trató este lunes los dos expedientes después del despacho que habían conseguido el 1° de octubre en Salud Pública.

Participaron presencialmente Diego Videla, Ayelén Durán, Fernando Coronel y Federico Faggioli por Fuerza Patria; Marcelo Leguizamón por Hechos; Gonzalo Cabezas por La Libertad Avanza; y Carlos Kikuchi por Unión y Libertad. De manera remota estuvieron Guillermo Montenegro, del PRO; Pedro Borgini, de Fuerza Patria; y Matías de Urraza, de La Libertad Avanza.

El resultado reprodujo buena parte de las diferencias que ya habían aparecido durante el tratamiento anterior. Los legisladores oficialistas acompañaron ambos proyectos. Desde la oposición votaron en contra representantes de La Libertad Avanza, Hechos y PRO, mientras también hubo cuestionamientos desde Unión y Libertad.

La discusión giró alrededor de tres ejes: el alcance de la intervención provincial sobre el sistema sanitario, la situación de IOMA y el costo de crear nuevas estructuras públicas.

Durante el debate, Fernando Coronel vinculó las iniciativas con la mayor demanda que reciben establecimientos públicos. “La caída del trabajo informal afectó directamente a las personas que no tienen obras sociales. Cuando un trabajador no tiene mutual, se maneja con la salud pública de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el senador de Fuerza Patria.

Pedro Borgini, presidente de la Comisión de Salud y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, también defendió los proyectos y volvió sobre la experiencia de articulación entre efectores estatales y privados durante la pandemia. “Es importante que se pueda articular y que también haya un laboratorio en donde la población pueda acceder a menores costos en los medicamentos”, afirmó.

El senador sostuvo además que el sistema sanitario enfrenta mayores demandas por la situación de las obras sociales, el precio de medicamentos de alta complejidad y la reducción de fondos nacionales destinados al área.

Desde la oposición votaron en contra representantes de La Libertad Avanza, Hechos y PRO, mientras también hubo cuestionamientos desde Unión y Libertad.

SIPBA: qué busca cambiar Kicillof

El primero de los proyectos crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta pretende establecer una estructura de coordinación entre los tres grandes componentes que actualmente prestan servicios en territorio bonaerense: el sistema público, el sector privado y la seguridad social.

El Ministerio de Salud quedaría como autoridad rectora del esquema, mientras una Red Bonaerense de Atención y Cuidados organizaría la articulación entre establecimientos y niveles de complejidad.

Cuando defendió el proyecto ante los senadores, Nicolás Kreplak explicó que uno de los problemas actuales es la falta de información integrada sobre los recursos disponibles en cada región: especialistas, camas, equipamiento y capacidad instalada.

“Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, sintetizó el ministro durante aquella exposición. El texto que quedó en condiciones de llegar al recinto, sin embargo, no es idéntico al que presentó originalmente el Ejecutivo.

Uno de los principales cambios se produjo sobre el papel de los municipios. La redacción inicial había generado cuestionamientos porque otorgaba al Ejecutivo provincial facultades para intervenir en decisiones sobre la localización de establecimientos y la incorporación de nuevos servicios o tecnologías.

Durante la negociación se eliminó la posibilidad de que el Gobierno provincial determine dónde deben instalarse nuevos establecimientos sanitarios y también se quitó la exigencia de obtener autorización del SIPBA para construir hospitales o centros de salud o incorporar determinadas prestaciones.

La nueva redacción establece además que la incorporación de los municipios a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados será voluntaria. Los establecimientos privados también podrán adherir voluntariamente y su decisión de no participar no afectará su habilitación ni funcionamiento.

El proyecto original también establecía herramientas para requerir colaboración extraordinaria a instituciones privadas ante determinadas necesidades sanitarias.

Ese punto fue modificado. La nueva versión limita cualquier requerimiento extraordinario a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria formalmente declaradas, de carácter temporal y sin afectación permanente de bienes o personal.

También fueron modificadas distintas facultades relacionadas con el Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los Consejos Regionales de Salud. Entre otros cambios, se redujeron atribuciones para articular directamente con instituciones públicas y privadas y para fijar objetivos de la red provincial. Las modificaciones fueron parte de la negociación que permitió reunir las firmas que no habían aparecido durante el primer intento.

Mario Ishii, senador de Fuerza Patria.

El freno interno que demoró un mes los proyectos

Los dos textos ya habían atravesado una primera discusión en agosto, cuando Kreplak concurrió personalmente al Senado durante más de dos horas para explicar sus alcances. Sin embargo, aquella exposición no terminó en dictamen.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, dentro de Fuerza Patria aparecieron pedidos de cambios y precisiones. El senador Mario Ishii no acompañó el avance en aquella oportunidad, mientras las cuatro bancas opositoras de la Comisión de Salud también habían expresado reparos. Sin las firmas suficientes, ambos expedientes quedaron en estudio.

Un mes después, la situación cambió. El 1° de octubre, Salud Pública aprobó por mayoría las dos iniciativas después de incorporar modificaciones vinculadas principalmente con las facultades provinciales, la participación de municipios y privados y los mecanismos de control de la futura empresa farmacéutica.

Una empresa con 99% de capital provincial

El segundo proyecto crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Su objeto incluye la posibilidad de investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar medicamentos y otros productos médicos.

La última negociación también modificó puntos relevantes de esa iniciativa. La Provincia conservará el 99% del capital social mediante acciones clase A. El 1% restante corresponderá a acciones clase B que podrán quedar en manos de otros actores públicos o privados. Cualquier transferencia de las acciones clase A requerirá autorización legislativa con mayoría de dos tercios.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la posibilidad de que la futura compañía tome deuda. La versión final mantiene la facultad de contraer préstamos y emitir títulos, pero establece límites.

Las operaciones deberán estar vinculadas exclusivamente con el objeto social de la empresa, figurar dentro del presupuesto aprobado y respetar la Ley de Administración Financiera y los límites previstos por el estatuto.

También se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores. Ese cuerpo podrá pedir informes, emitir recomendaciones y deberá intervenir previamente cuando la compañía pretenda realizar operaciones de endeudamiento extraordinario que superen determinados límites presupuestarios, generen exposición cambiaria o comprometan activos considerados esenciales.

La oposición vuelve a poner a IOMA en la discusión

El rechazo opositor se mantuvo este lunes. Gonzalo Cabezas, de La Libertad Avanza, cuestionó que la Provincia avance con nuevas estructuras mientras continúa la discusión sobre la obra social bonaerense. “No corrigieron las situaciones del IOMA, que vienen de antes del 2023”, afirmó.

Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos, puso el foco en el Instituto Biológico Tomás Perón y cuestionó la decisión de crear una nueva sociedad estatal. “En lugar de trabajar en solucionar los procesos, de agilizarlos, optaron por llevarnos a la creación de una sociedad anónima”, sostuvo al justificar su rechazo.

Ese escenario explica también por qué el oficialismo no tendría los votos necesarios para adelantar el tratamiento este martes. El próximo movimiento será definir cuándo el Senado vuelve a sesionar y coloca formalmente en su orden del día el SIPBA y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, dos iniciativas que Kicillof volvió a presentar este año después de que sus versiones anteriores no completaran el recorrido legislativo.