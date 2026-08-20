Entrevista GLP. Stadnik cruzó al vocero presidencial y atribuyó las reparaciones de la Ruta 5 a la concesionaria: “La estamos pagando nosotros con el peaje”

En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares cuestionó a Adrián Ravier por vincular los trabajos observados en el corredor nacional con recursos del impuesto a los combustibles y sostuvo que, en ese tramo, los costos recaen sobre los usuarios. Además, alertó que la circulación podría trepar a 7.000 camiones diarios.
Videos - Entrevistas20 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares (BA)

—Meses atrás, usted había denunciado que Vialidad Nacional estaba prácticamente paralizada y que los intendentes no encontraban un interlocutor con capacidad de decisión. ¿Qué cambió desde entonces y qué respuesta encontró al trasladar ahora el reclamo al Congreso, donde expuso ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados sobre el estado de la red vial nacional?

Con respecto a Vialidad Nacional, lo que cambió es que, desde hace dos meses, tenemos la suerte de tener una ruta concesionada. Hay muchos colegas del interior del país, lamentablemente de distintos puntos alejados —nosotros no estamos tan lejos—, que no han tenido la suerte que tenemos nosotros. La Ruta 5, evidentemente, se concesionó, y eso es lo que cambió en estos dos meses. Apareció una concesionaria y empezó a reparar y a bachear. Hasta ahora, está haciendo un bacheo.

Eso ya es para nosotros un montón, porque la Ruta 5 es una ruta recontra rentable. Hoy están transitando entre 3.500 y 3.800 camiones. La cantidad se viene incrementando porque, de ahí, 1.200 camiones son los que transitan con la arena que viene de Campana: salen a Luján y van hasta Santa Rosa, llevando la arena a Vaca Muerta.

Obras en la Ruta Nacional 5
Obras en la Ruta Nacional 5.

Y hay una proyección: está previsto que se incremente la cantidad de camiones que van a transitar por la Ruta 5 hasta alcanzar una frecuencia de 7.000 camiones por día. Es una ruta muy rentable para una concesionaria.

—¿Está preparada la Ruta 5 para soportar ese nivel de tránsito?

No, no, hoy no. Porque hubo dos años y pico durante los cuales prácticamente no se hizo mantenimiento. Se cortó el pasto después de cuatro o cinco meses. Cuando entró el Gobierno de Javier Milei, en los primeros meses de 2024, gran parte del pasto en las zonas frente a las cabeceras de las ciudades lo cortábamos nosotros, los intendentes.

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Porque a la subcontratista que había no le pagaban. Después le pagaron y empezaron, por lo menos, a cortar el pasto de la banquina. Ese es todo el mantenimiento que nosotros pudimos tener. Después, todas las roturas que se fueron produciendo son estructurales, porque se ha roto la carpeta de rodamiento y la base de pavimento asfáltico también se empezó a destruir.

Y recién ahora, hace dos meses, te reitero, apareció una empresa: Construcciones Electromecánicas del Oeste, que es de Mendoza y se hizo cargo por 20 años. Incluso va a agregar un cuarto peaje en Chivilcoy y va a cobrarlo. Pero no importa: pagaremos el peaje, cuyo valor incluso va a aumentar. En última instancia, lo pagaremos, pero por lo menos tenemos una respuesta, una solución. Y nosotros somos privilegiados porque, justamente, estamos dentro de una ruta muy rentable.

Hay otros colegas míos, intendentes de otros lugares, que no tienen esa misma frecuencia y cuyas rutas no están concesionadas. No sé qué va a pasar. Porque una cosa que dije es que, el otro día, el vocero presidencial (Adrián Ravier), que es de Santa Rosa y utiliza la Ruta 5, afirmó en conferencia de prensa: “Nosotros ya, del fondo de los combustibles, algo estamos aplicando”. Reconoció que no todo y agregó: “Yo, de hecho, transito por la Ruta 5 y ya veo que se están haciendo trabajos”.

Lo que le quiero decir al vocero es que esos trabajos los está haciendo, desde hace dos meses, la concesionaria de la ruta, y la estamos pagando nosotros con el peaje. O sea que, en definitiva, podrán estar utilizando fondos de combustibles, pero los utilizarán en otra ruta; en la Ruta 5, no. Porque, en la Ruta 5, hasta ahora, todo lo que se reparó lo hizo esta empresa, a la cual le pagamos el peaje todos los usuarios.

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