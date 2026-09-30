Entrevista GLP. "En San Martín las cosas se resuelven a los tiros”: drogas, inseguridad y violencia, el combo explosivo que golpea al territorio de Gabriel Katopodis

El avance del narcomenudeo y los altos niveles de delito vuelven a poner bajo la lupa al distrito gobernado por Fernando Moreira y bastión político del ministro de Infraestructura bonaerense. Vecinos advierten que la problemática golpea cada vez más a los barrios, mientras desde la oposición denuncian que los puntos de venta de drogas "se triplicaron”.
Videos - Entrevistas30 de septiembre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla

Entrevista a Marcelo Ballester, concejal de La Libertad Avanza de San Martín. 

San Martín, bastión político del ministro Gabriel Katopodis, quien fue intendente del distrito entre 2011 y 2019, volvió a quedar bajo la lupa por el avance de las drogas y la violencia. Al frente del municipio está Fernando Moreira, dirigente de su riñón político, con la seguridad convertida nuevamente en uno de los frentes más sensibles de la gestión.

Ese escenario fue el eje de la entrevista que GRUPOLAPROVINCIA.COM mantuvo con el concejal de La Libertad Avanza, Marcelo Ballester. El edil trazó un duro diagnóstico sobre lo que ocurre en el distrito: habló de “un problema de narcomenudeo enorme”, aseguró que los puntos de droga “se han triplicado” y lanzó una definición contundente sobre la violencia en los barrios: “Acá las cosas se resuelven a los tiros”.

Sus declaraciones coinciden con un escenario que muestran los últimos registros oficiales. Según los datos correspondientes a 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, General San Martín registró 2.886 delitos cada 100.000 habitantes, frente a un promedio de 2.378 para los 24 partidos del Conurbano.

El SNIC contabiliza hechos presuntamente delictivos registrados por fuerzas policiales, fuerzas federales y otros organismos oficiales receptores de denuncias; por eso, el indicador refleja delitos registrados y no constituye por sí solo una medición integral de la percepción de inseguridad.

A ese dato se suma otra señal de alerta: cifras de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense muestran que los robos cometidos por motochorros en San Martín aumentaron 25,15% entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

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“No hay decisión política”

Consultado sobre el balance de la gestión de Moreira, Ballester planteó que el problema excede un área puntual y habló de una falta de definición política frente a cuestiones que, según su mirada, se fueron deteriorando.

El edil mencionó la seguridad y la infraestructura entre los principales déficits y aseguró que problemas que tiempo atrás tenían otro nivel de respuesta hoy adquirieron una dimensión mucho mayor. “La inseguridad es hoy un tema muy, muy grave”, afirmó. También incorporó a ese diagnóstico la acumulación de residuos y sostuvo que en el distrito existen entre “300 o 330 focos” vinculados con la basura.

Para Ballester, San Martín necesita un cambio profundo en la forma de administrar sus recursos y definir prioridades. “Hay que resetear el municipio”, dijo al analizar el deterioro que observa en el día a día.

También puso el foco en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. “Cada cinco meses o seis meses se cambia el comisario, se cambia el jefe de calle”, señaló durante la entrevista, al describir la inestabilidad que, según sostuvo, existe en distintos niveles de conducción policial. Al respecto, afirmó que hubo situaciones en las que “el jefe de calle estaba ligado a un narcotraficante” o en las que “el comisario tenía autos robados dentro de la comisaría”. 

En ese marco, denunció que observa "un problema de narcomenudeo enorme" al que vinculó con ajustes de cuentas, sicariato y ventas de droga”.  Acá las cosas se resuelven a los tiros, se resuelven por esquina, se resuelven por cuadra. Los puntos de comercialización de estupefacientes se triplicaron”, dijo el edil.

Una gestión cuestionada y un problema que vuelve al centro de la agenda

Las críticas por inseguridad tampoco aparecen aisladas de otros cuestionamientos a la administración municipal. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, dirigentes de la oposición ya habían apuntado contra Moreira por el estado de las calles, las inundaciones, la falta de obras y el nivel de las tasas municipales, en un contexto de reclamos recurrentes por los servicios que presta la comuna. 

"Hoy el municipio de San Martín es el reflejo de una administración alejada de los vecinos. Alejada en la gestión, sin eficiencia y sin establecer prioridades. Lo que debería ocupar principalmente a una gestión municipal es el mantenimiento de los servicios públicos y la inversión en obras, y eso no está ocurriendo", denunció a este medio el ex concejal de la Coalición Cívica, Santiago Echevarrieta.

Desde el municipio, en cambio, Moreira viene defendiendo la articulación con la Provincia como una de las herramientas para enfrentar el delito. San Martín se incorporó al Anillo Digital de Seguridad bonaerense, y la comuna informó que su Centro Operativo de Monitoreo contaba con más de 1.200 cámaras vigiladas durante las 24 horas. 

Sin embargo, los últimos registros vuelven a colocar el tema en primer plano. Con una tasa general de delitos registrados superior al promedio del Conurbano y un incremento del 25,15% en los episodios protagonizados por motochorros durante los primeros ocho meses de 2026, la seguridad aparece nuevamente como uno de los frentes centrales de la discusión sobre la gestión de Moreira.

Para Ballester, la explicación es política antes que presupuestaria. Y su diagnóstico no dejó margen para matices: recursos existen, sostuvo; lo que falta es una decisión capaz de modificar un escenario que, según describió, se volvió cada vez más difícil en los barrios de San Martín.

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