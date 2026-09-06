Cámara de Diputados de la Nación.

La Cámara de Diputados volverá a convertirse esta semana en escenario de una pulseada entre el oficialismo y un amplio arco opositor. Para el miércoles 9 de septiembre a las 12, distintas bancadas impulsan una sesión especial centrada en dos temas de fuerte impacto social: el endeudamiento y la mora de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La convocatoria fue ratificada durante la última reunión de la Comisión de Finanzas.

El objetivo inmediato, sin embargo, no será sancionar las iniciativas. Los proyectos todavía no cuentan con dictamen, por lo que la oposición buscará emplazar a las comisiones y fijarles plazos más cortos para avanzar con el tratamiento. Para aprobar esos emplazamientos necesitará reunir al menos 129 votos, el mismo número exigido para abrir el recinto.

El pedido reúne a dirigentes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y otros espacios. La estrategia consiste en sostener una mayoría transversal alrededor de decenas de proyectos que tienen diferencias entre sí, pero comparten el reclamo de que ambos asuntos lleguen a una discusión parlamentaria con plazos definidos.

Los 133 votos que alentaron a la oposición

La apuesta tiene un antecedente inmediato. En la sesión del 26 de agosto, el intento de incorporar al temario los proyectos vinculados con endeudamiento familiar consiguió 133 votos afirmativos, contra 107 negativos y 11 abstenciones. No alcanzó porque el apartamiento del reglamento requería una mayoría especial, pero el número quedó cuatro votos por encima del quórum necesario para iniciar una sesión.

La emergencia en discapacidad volvió a reunir también 133 voluntades. A partir de ese resultado, la oposición decidió trasladar la discusión a una sesión propia y probar si puede mantener ese bloque de apoyos cuando llegue el miércoles.

✊🏻🇦🇷 El colectivo de Discapacidad NO SE RINDE



El miércoles todo🇦🇷s a @diputados.argentina @senadoargentina



Plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad ‼️ pic.twitter.com/JeZtExXd3V — CTA-A Provincia de Buenos Aires (@CTAABuenosAires) September 4, 2026

La composición de esa mayoría será uno de los puntos centrales. Entre quienes acompañaron las iniciativas aparecen sectores opositores duros y bloques que en otras votaciones mantienen canales de negociación con la Casa Rosada. Esa heterogeneidad explica por qué los impulsores evitaron reducir el temario a un único proyecto y optaron por reunir las distintas propuestas presentadas.

LLA responde con un calendario hasta fin de mes

La Libertad Avanza eligió otra estrategia: abrir las comisiones y fijar una hoja de ruta propia. El presidente de Finanzas, Santiago Pauli, anunció reuniones informativas para el martes 8 y el miércoles 16, una instancia de debate entre diputados para el 23 y el 30 de septiembre como fecha máxima para llegar a dictamen.

De hecho, la agenda oficial de la Cámara ya tiene prevista para este martes, a las 15, una nueva reunión de Finanzas con sectores invitados para analizar la emergencia en materia de sobreendeudamiento en el sistema de crédito.

En Discapacidad, el titular de la comisión, Gerardo Huesen, también planteó continuar con reuniones informativas antes de pasar al debate entre legisladores. El 2 de septiembre expusieron funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, encabezados por Alejandro Vilches, quien destacó la actualización de prestaciones y el mecanismo de aumento automático por IPC implementado durante 2026.

El contrapunto pasa así por los tiempos. Mientras el oficialismo sostiene que los proyectos requieren una discusión más amplia en comisión, la oposición considera que ese esquema posterga una respuesta y pretende que el recinto imponga un cronograma más acelerado.

La mora de las familias y el frente de discapacidad

El endeudamiento llega al Congreso con indicadores que muestran dificultades particularmente concentradas en los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central ubicó en junio la irregularidad del crédito a las familias en 12,8%, frente al 7,6% del conjunto del sector privado y al 3,5% correspondiente a las empresas.

Informe sobre Bancos del Banco Central.

Las propuestas parlamentarias incluyen distintas alternativas, desde mecanismos de refinanciación y mediación hasta límites vinculados con los ingresos de los deudores. Una de las iniciativas propone declarar una emergencia crediticia por dos años, aunque todavía no existe un texto único alrededor del cual se haya ordenado la oposición.

El otro eje será la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre. Los bloques que impulsan la sesión pretenden extenderla por un año, mientras LLA trabaja sobre una iniciativa propia y busca mantener el tratamiento dentro del cronograma de comisión.

El miércoles, por lo tanto, la primera definición estará antes de cualquier votación de fondo: si la oposición logra convertir aquellos 133 votos de agosto en los 129 diputados sentados en sus bancas necesarios para abrir la sesión y fijarle al oficialismo nuevos tiempos parlamentarios.