Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

—Pablo, hace unos días Tres Arroyos firmó un convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca para impulsar la integración productiva regional. Usted planteó que el distrito debe mirar más hacia la región. ¿Qué oportunidades puede abrir este acuerdo para las empresas locales y la generación de empleo?

En realidad, de hecho, ya tiene algunas implicancias este convenio, porque ya la Unión Industrial de Bahía Blanca visitó Tres Arroyos, visitó el Parque Industrial de Tres Arroyos. En los próximos días va a haber una suerte de ronda de negocios entre empresarios de Bahía Blanca y empresarios del Parque Industrial de Tres Arroyos, fundamentalmente.

Yo creo que Tres Arroyos históricamente miró siempre para el norte y pocas veces miró para Bahía Blanca. Incluso ahora, con los desarrollos productivos que se están desarrollando en Vaca Muerta, en toda esta zona, también la vinculación nos puede llevar para ese lugar.

Tres Arroyos avanza en la regionalización de su industria junto a Bahía Blanca.

A mí me parece que ahí hay oportunidades de crecimiento. Tres Arroyos tiene un perfil agroindustrial, agroalimentario, metalmecánico ligado al sector agropecuario. También puede trabajar sobre cuestiones logísticas, cuestiones tecnológicas y también, de hecho, ya hay algunos empresarios locales que están en Vaca Muerta.

Con lo cual, me parece que con Bahía, su polo petroquímico, su parque industrial, su puerto, podemos ser socios estratégicos y, además, socios regionales, en términos no sólo de la cuestión productiva e industrial, sino también de esta cuestión de empezar a trabajar sobre el posicionamiento de nuestra región, para que la región incida en la toma de decisiones en la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos la región más al sur de la provincia y muchas veces sentimos que no se nos escucha o que no se nos representa cuando se toman decisiones.

—En un contexto muy complicado para las empresas y las pymes, ¿qué inquietudes le transmiten los sectores productivos de Tres Arroyos? ¿Hay firmas que estén reduciendo la producción, el empleo o las inversiones?

Yo quiero hacer todavía una diferenciación, por el momento. Los empresarios de Tres Arroyos están ligados al sector metalmecánico del agro o al sector agropecuario en términos generales, y la actividad agropecuaria es una actividad todavía muy dinámica de la economía argentina, una de las más dinámicas de la economía argentina. Hoy no tenemos grandes coletazos, a pesar de que sí hay cuestiones ligadas al empleo y a la baja rentabilidad de las empresas del sector y demás; no tenemos grandes coletazos en eso.

Lo que sí se está sintiendo mucho en nuestro distrito y en Tres Arroyos es todo lo que es la actividad comercial. La actividad comercial está seriamente afectada desde todo punto de vista. Nosotros tenemos en nuestra ciudad un centro muy lindo, pero que hoy se ve afectado en términos de cierre de comercios, baja de alquileres de los comercios. Un comercio que cierra y estaba alquilado no se alquila inmediatamente, como ocurría en algún momento. O sea que estamos en una situación compleja.