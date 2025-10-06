Federico Achával recibió a Jorge Taiana en Pilar

El intendente y el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria) recorrieron juntos el Cenotafio de Pilar.

Municipales06 de octubre de 2025

"Junto a Jorge Taiana recorrimos el Cenotafio de Pilar, donde cada día rendimos homenaje a los héroes de Malvinas que dieron su vida por nuestra Patria", contó en sus redes el alcalde Federico Achával. 

"Creemos que es muy importante seguir poniendo en valor esta causa que nos une como pueblo y reconocer a los veteranos, que pusieron su cuerpo y su alma para defender a la Argentina", remarcó. 

Desde X, acotó "Vamos a seguir defendiendo la idea de un modelo que defienda nuestra identidad y soberanía".

La salud, una prioridad de la gestión Achával

El jefe comunal de Pilar mantuvo un encuentro con trabajadores de la salud de todo el sistema sanitario. Detalló "En el encuentro conversamos sobre lo importante que es seguir avanzando en políticas que pongan al cuidado de nuestros vecinos como prioridad".

Por otro lado, celebró que comenzó a funcionar el nuevo Centro Cardiovascular en la ampliación del Hospital Central de Pilar.

"Seguimos transformando la salud, sumando nuevos médicos, consultorios y equipamiento para que todas las familias puedan recibir la atención que necesitan", comentó el mandamás.

Y detalló "Pilar ya cuenta con su nuevo Centro Cardiovascular en el Hospital Central, un espacio que nos permite trabajar en prevención, con más médicos, consultorios y equipamiento. Seguimos trabajando para cuidar el corazón, la salud y la vida de nuestros vecinos".

