Federico Achával recibió a Jorge Taiana en Pilar
El intendente y el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria) recorrieron juntos el Cenotafio de Pilar.Municipales06 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Junto a Jorge Taiana recorrimos el Cenotafio de Pilar, donde cada día rendimos homenaje a los héroes de Malvinas que dieron su vida por nuestra Patria", contó en sus redes el alcalde Federico Achával.
"Creemos que es muy importante seguir poniendo en valor esta causa que nos une como pueblo y reconocer a los veteranos, que pusieron su cuerpo y su alma para defender a la Argentina", remarcó.
Desde X, acotó "Vamos a seguir defendiendo la idea de un modelo que defienda nuestra identidad y soberanía".
La salud, una prioridad de la gestión Achával
El jefe comunal de Pilar mantuvo un encuentro con trabajadores de la salud de todo el sistema sanitario. Detalló "En el encuentro conversamos sobre lo importante que es seguir avanzando en políticas que pongan al cuidado de nuestros vecinos como prioridad".
Por otro lado, celebró que comenzó a funcionar el nuevo Centro Cardiovascular en la ampliación del Hospital Central de Pilar.
"Seguimos transformando la salud, sumando nuevos médicos, consultorios y equipamiento para que todas las familias puedan recibir la atención que necesitan", comentó el mandamás.
Y detalló "Pilar ya cuenta con su nuevo Centro Cardiovascular en el Hospital Central, un espacio que nos permite trabajar en prevención, con más médicos, consultorios y equipamiento. Seguimos trabajando para cuidar el corazón, la salud y la vida de nuestros vecinos".
Revilla: "Sé lo que significa para cada vecino y vecina contar con la seguridad jurídica de su hogar"
La mandamás de General Las Heras, Erica Revilla, se reunió con la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti, para avanzar en el proceso de tramitación de nuevas escrituras sociales en el distrito.
Wischnivetzky impulsa educación y empleo en Mar Chiquita
La gestión municipal avanza con obras y proyectos que promueven la inclusión, la educación y la generación de trabajo genuino en distintas localidades del distrito.
"Que el presidente diga que él definió que Cristina vaya presa es gravísimo"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, apuntó contra Milei tras sus dichos sobre la condena de CFK.
Ferraris supervisó obras en el Hogar de Abuelos y entregó aportes a la Escuela N° 2
El intendente Carlos Ferraris recorrió el Hogar Municipal de Abuelos para supervisar importantes obras de refacción y entregó equipamiento en la Escuela N° 2 “Hipólito Yrigoyen”.
Qué dice la última encuesta sobre el ánimo social de los bonaerenses
Una encuesta de Del Franco mostró ventaja peronista, caída libertaria y un clima social marcado por bronca y desconfianza hacia Milei. Todos los números.
Encuesta muestra el impacto del escándalo que sacude la campaña
Una encuesta pone a la corrupción en la cima de las preocupaciones: ya supera a la inflación y pega de lleno en la campaña de Milei y Bullrich.
Zaffaroni cruzó al Gobierno y advirtió: “Está en caída libre con todos los escándalos”
El exjuez de la Corte Suprema apuntó contra la administración de Javier Milei, a la que acusó de usar el “zaffaronismo” como distracción política. Además, cuestionó el lanzamiento del nuevo Código Penal, al que definió como una maniobra electoralista.