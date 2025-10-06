"Que el presidente diga que él definió que Cristina vaya presa es gravísimo", dijo el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En ese marco, desde sus redes, comentó "Muestra la decisión deliberada de usar el poder contra la principal dirigente de la oposición y cómo este gobierno está poniendo en riesgo la democracia y las instituciones".

Por su parte, cabe decir que el abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones hechas este domingo cuando aseguró que el narcoescándalo de José Luis Espert era una operación en su contra como "venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa".

Dalbón indicó "Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial". El abogado anunció así la presentación de la denuncia penal bajo el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes.