Cascallares recibió al ministro Marinucci

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, se hizo presente en la Feria del Libro de Almirante Brown para acercar a las vecinas y vecinos los derechos en el transporte público.

Además, Marinucci y el intendente Mariano Cascallares, encabezaron un nuevo operativo móvil de Pases Libres Multimodales.

"Nuestra meta es estar cerca de la gente, ya sea con operativos en los barrios o en este tipo de eventos que convocan e interpelan a la sociedad por su magnitud", sostuvo el Ministro.

Y agregó: "Con intendentes como Mariano (Cascallares), estamos convencidos que el rumbo es cerca de la gente con un Estado eficiente que garantice y defienda los derechos".

Cabe señalar que, con las credenciales de PLM permiten que personas con discapacidad, en lista de espera de trasplante y trasplantadas puedan viajar en el transporte público de pasajeros de forma gratuita. Por caso, en lo que va del año la Provincia ya reconoció más de 50 mil derechos en el transporte con su respectivo Pase Libre Multimodal

La Feria del Libro de Almirante Brown, que recibe a más de 70 mil vecinos, contó con un stand del Ministerio de Transporte encabezado por la Directora Provincial de Políticas de Género e Inclusivas, Sibila Botti, para que las y los más chiquitos puedan aprender de forma interactiva y lúdica sobre educación vial y concientización.