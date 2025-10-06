Este domingo, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (La Libertad Avanza). Ocurrió tras las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, Espert contó que le presentó la dimisión al presidente Javier Milei, y este decidió aceptarla. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió.

Tras ello, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, salió a cruzarlo en X y también cuestionó al posible reemplazante: Diego Santilli.

"Bajan a Espert por narco y ponen a Santilli con 14 offshore para evadir", disparó Francisco Echarren.

Y le dedicó unas palabras a Espert: "Insultaste, agrediste y acusaste a todo el mundo para terminar siendo un delincuente común financiado por el narco. Así es la derecha argentina. Ladrones con aires de buena gente. Uno menos".



¿Qué pasa tras la renuncia de Espert?

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el diputado nacional José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires. Tras ello, el presidente Javier Milei dijo “Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa”, sostuvo anoche.

El Presidente aseguró que aceptó la dimisión de Espert por la dificultad de sostener la campaña tras la denuncia que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “Se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”, expresó.

Tras aceptar la renuncia, Milei adelantó quién podría ocupar ese lugar en la boleta bonaerense: “Lo importante es que de ahora en adelante la cabeza será [Diego] el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado”.