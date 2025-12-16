Recoulat: "Todo esto fue pensado para la comunidad"

El Cine La Luisa de Beruti reabrió sus puertas completamente refaccionado y volvió a proyectar una película luego de diez años sin actividad. La inauguración de la obra se realizó con un acto en el que se destacó la recuperación de un espacio emblemático de la historia cultural de la localidad, parte de la identidad de la comunidad. La refacción integral del edificio fue ejecutada por la Municipalidad de Trenque Lauquen con fondos y recursos propios, en el marco del Plan de Remodelación de Edificios Municipales.

El acto estuvo encabezado por el intendente Francisco Recoulat y contó con la presencia del diputado provincial Valentín Miranda, el delegado municipal de Beruti Fabio Villarreal, el presidente del Concejo Deliberante Esteban Vidal y miembros del cuerpo legislativo, integrantes del equipo de gobierno municipal, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad.

Una reapertura con sala llena

Tras el acto protocolar, se realizó la apertura simbólica del telón y se proyectó, a sala llena, la película “Mascotas al Rescate”, a cargo de la Sala Ambulante de Juan Carlos Amado. Durante la función, el público infantil y las familias disfrutaron de los pochoclos elaborados y entregados por el equipo de trabajo de la Dirección de Abordaje Territorial del Municipio. De esta manera, la sala retomó su actividad como cine luego de una década.

En ese marco, el intendente Francisco Recoulat expresó: “Hacía 10 años que no se proyectaba una película en este espacio, y es una enorme satisfacción que hoy se retome esta actividad. Gracias a las familias por acompañar y por llenar esta sala. Todo esto fue pensado para la comunidad, para que puedan disfrutar de este lugar, de esta película y de las que vendrán, así como de los distintos eventos culturales que se desarrollen. Este espacio es un logro de toda la comunidad”.

La puesta en valor de un edificio histórico

La intervención realizada en el Cine La Luisa incluyó la refacción completa de la sala general, con trabajos en todos los sectores. Se efectuó la pintura integral, se colocó un cielorraso nuevo y se realizaron mejoras en aberturas, paredes, escenario, camarines, sanitarios, accesos, recepción y depósitos. También se intervino la vereda, retirando la antigua estructura que presentaba múltiples reparaciones y reemplazándola por una nueva de baldosones de cemento. Todos los trabajos fueron realizados íntegramente por personal municipal.

Además, se renovó la instalación eléctrica y se incorporó iluminación LED. La fachada fue restaurada respetando su diseño original y sus atributos arquitectónicos, y se colocó nueva cartelería con letra corpórea, modernizando la imagen del frente del edificio.

Mejoras técnicas y equipamiento

En el marco de la refacción, se adquirió un nuevo telón y un cortinado de entrada, y se incorporó un proyector con tecnología full HD. También se realizó el cableado necesario para sonido digital y se reparó el sistema de amplificación, sumando instrumental para mejorar su funcionamiento.

Las butacas originales fueron restauradas y otras se encuentran actualmente en proceso de refacción para ser incorporadas en el futuro. Asimismo, se adquirieron nuevas sillas con el objetivo de que el espacio pueda adaptarse de manera óptima a los distintos eventos y actividades culturales que se desarrollen en el lugar.

La palabra del intendente Francisco Recoulat

Durante su mensaje, el intendente destacó la importancia de la obra y el acompañamiento de la comunidad. “Es una gran alegría ver tanta gente acompañando. Nos propusimos, para este segundo año de gestión, poner en valor este edificio, que puede ser utilizado para una gran variedad de actividades culturales, y también volver a poner en marcha el cine”, señaló.

También remarcó el carácter integral de la intervención. “Se trata de una intervención pensada para poner en valor un edificio histórico, cuidando el patrimonio y dejándolo a disposición tanto para el cine como para otros eventos culturales. Se avanzó con una refacción integral que incluyó los baños, los camarines y toda la sala, incorporando iluminación LED, un nuevo telón, la restauración de las butacas y la incorporación de sillas nuevas”, explicó.

Por último, Recoulat agradeció a quienes hicieron posible la obra. “Quiero agradecer especialmente a Fabio, al equipo de Obras Públicas, al equipo de Cultura y a los concejales que hoy nos acompañan. Esta fue una obra incluida en el presupuesto municipal y aprobada por el Concejo Deliberante, lo que permitió llevarla adelante”, sostuvo.

El valor cultural del Cine La Luisa

Por su parte, el delegado municipal de Beruti, Fabio Villarreal, dio la bienvenida a los presentes y subrayó la importancia del espacio para la comunidad. “Es un día muy esperado por todos nosotros, un día muy especial, porque hoy podemos ver las refacciones realizadas en el Cine La Luisa. Un salón cultural pensado para perdurar en el tiempo, al que queremos seguir poniendo en valor y dando la importancia que merece para que continúe siendo un espacio de encuentro para la comunidad”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Quiero expresar mi agradecimiento al intendente y a todo el equipo de trabajo que hizo posible estas mejoras. También agradezco a la comunidad de Beruti por acompañar y acercarse a conocer esta propuesta. Todo esto es por ustedes y para ustedes, y los invitamos a seguir viniendo y disfrutar de este lugar”.

Agenda cultural y nuevas obras

A partir de ahora, el Cine La Luisa volverá a proyectar películas de manera periódica. Ya se encuentra anunciada para el domingo 21, a las 17 horas, la proyección de Zootopia 2, nuevamente junto a la Sala Ambulante de Juan Carlos Amado.

Desde el inicio de la gestión del intendente Francisco Recoulat, en Beruti ya se realizaron intervenciones en la Sala de Salud “Santa Clotilde”, se renovó la Delegación Municipal y la Escuela Municipal ubicada en el predio del ferrocarril, y se colocó cartelería solicitada por el programa Pueblos Turísticos. Además, se encuentra en ejecución el Playón Multideportivo, una obra elegida por la comunidad a través del Presupuesto Participativo.