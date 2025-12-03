La Municipalidad de Trenque Lauquen avanza en una nueva etapa de gestión del recurso hídrico, convirtiéndose en el primer distrito del noroeste de la provincia de Buenos Aires —y miembro de la Cuenca Subregión A4— en implementar el Programa de Monitoreo Participativo impulsado por la Autoridad del Agua (ADA). El municipio venía trabajando en esta puesta en marcha desde junio, a través de distintas reuniones virtuales y encuentros técnicos con los equipos provinciales.

Durante este lunes 1° y martes 2, la Ingeniera Hidráulica Catalina Suárez Chrestía, junto con Julián Aragón y Leandro Di Gregorio —todos integrantes de la Dirección de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta de ADA— estuvieron en el distrito para avanzar en la implementación del programa y mantener una reunión con el intendente Francisco Recoulat. El encuentro también contó con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz, y la arquitecta Carolina Marchesi.

Mediciones, aforos y dispositivos instalados

En el marco del trabajo de campo, los profesionales realizaron una campaña de aforos en puntos estratégicos de la cuenca del Salado, en las subregiones A3 y A4. Además, llevaron adelante el registro de la conductividad del agua y la colocación de escalas destinadas a medir niveles en distintos canales de circulación, tanto pluviales como aquellos que se encuentran entre lagunas.

Todos los dispositivos incorporados quedaron identificados y georreferenciados. Las nuevas instalaciones se ubicaron en:

Cuero de Zorro

Puente Primera Junta

Puente Hinojo Chico

Puente Hinojo Chico sobre la Ruta Nacional Nº 5

Puente Loma Alta

Salida de los pluviales de la ciudad de Trenque Lauquen sobre la Ruta Nacional Nº 5

Participación comunitaria y uso de tecnología

El Programa de Monitoreo Participativo propone que la comunidad tenga un rol activo en la generación de información clave para la gestión del agua. El sistema está integrado a una aplicación digital pública conectada al GIS de ADA. Solo requiere tomar una fotografía de la escala hidrométrica instalada en cada punto para cargar los datos en tiempo real.

Este aporte ciudadano permitirá complementar la Red Hidrométrica Provincial, que continúa realizando mediciones presenciales, y fortalecerá la toma de decisiones en temas hídricos. Con la iniciativa, el municipio apuesta a integrar tecnología, participación y planificación preventiva para una administración equilibrada del recurso.

Acto de entrega de 400 escrituras: un operativo que vuelve después de tres años

Además del avance en la gestión hídrica, Trenque Lauquen tendrá esta semana un evento de gran impacto comunitario: el viernes 5 se realizará un acto de entrega de escrituras en el Club Tres Llantas, ubicado en Alsina 851, a las 16 horas. El encuentro será encabezado por el intendente Francisco Recoulat y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.

El último acto de estas características se había realizado en el distrito en 2022, por lo que el evento representa una recuperación de una política activa en materia de regularización documental.

Cantidad y origen de las escrituras a entregar

Durante la jornada se entregarán 400 escrituras, distribuidas de la siguiente manera:

329 correspondientes a la Operatoria Ley 10830

71 tramitadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda

