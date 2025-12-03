Trenque Lauquen avanza en gestión hídrica y prepara un acto masivo de entrega de 400 escrituras
El distrito se convirtió en el primero del noroeste bonaerense en aplicar el Programa de Monitoreo Participativo de medición de agua de la ADA. Además, este viernes se realizará la entrega de 400 escrituras con la presencia del intendente Francisco Recoulat y el ministro Juan Martín Mena.Municipales03 de diciembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Trenque Lauquen avanza en una nueva etapa de gestión del recurso hídrico, convirtiéndose en el primer distrito del noroeste de la provincia de Buenos Aires —y miembro de la Cuenca Subregión A4— en implementar el Programa de Monitoreo Participativo impulsado por la Autoridad del Agua (ADA). El municipio venía trabajando en esta puesta en marcha desde junio, a través de distintas reuniones virtuales y encuentros técnicos con los equipos provinciales.
Durante este lunes 1° y martes 2, la Ingeniera Hidráulica Catalina Suárez Chrestía, junto con Julián Aragón y Leandro Di Gregorio —todos integrantes de la Dirección de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta de ADA— estuvieron en el distrito para avanzar en la implementación del programa y mantener una reunión con el intendente Francisco Recoulat. El encuentro también contó con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz, y la arquitecta Carolina Marchesi.
Mediciones, aforos y dispositivos instalados
En el marco del trabajo de campo, los profesionales realizaron una campaña de aforos en puntos estratégicos de la cuenca del Salado, en las subregiones A3 y A4. Además, llevaron adelante el registro de la conductividad del agua y la colocación de escalas destinadas a medir niveles en distintos canales de circulación, tanto pluviales como aquellos que se encuentran entre lagunas.
Todos los dispositivos incorporados quedaron identificados y georreferenciados. Las nuevas instalaciones se ubicaron en:
Cuero de Zorro
Puente Primera Junta
Puente Hinojo Chico
Puente Hinojo Chico sobre la Ruta Nacional Nº 5
Puente Loma Alta
Salida de los pluviales de la ciudad de Trenque Lauquen sobre la Ruta Nacional Nº 5
Participación comunitaria y uso de tecnología
El Programa de Monitoreo Participativo propone que la comunidad tenga un rol activo en la generación de información clave para la gestión del agua. El sistema está integrado a una aplicación digital pública conectada al GIS de ADA. Solo requiere tomar una fotografía de la escala hidrométrica instalada en cada punto para cargar los datos en tiempo real.
Este aporte ciudadano permitirá complementar la Red Hidrométrica Provincial, que continúa realizando mediciones presenciales, y fortalecerá la toma de decisiones en temas hídricos. Con la iniciativa, el municipio apuesta a integrar tecnología, participación y planificación preventiva para una administración equilibrada del recurso.
Acto de entrega de 400 escrituras: un operativo que vuelve después de tres años
Además del avance en la gestión hídrica, Trenque Lauquen tendrá esta semana un evento de gran impacto comunitario: el viernes 5 se realizará un acto de entrega de escrituras en el Club Tres Llantas, ubicado en Alsina 851, a las 16 horas. El encuentro será encabezado por el intendente Francisco Recoulat y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
El último acto de estas características se había realizado en el distrito en 2022, por lo que el evento representa una recuperación de una política activa en materia de regularización documental.
Cantidad y origen de las escrituras a entregar
Durante la jornada se entregarán 400 escrituras, distribuidas de la siguiente manera:
329 correspondientes a la Operatoria Ley 10830
71 tramitadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda
Acerbo prestó juramento como Diputado Provincial por la sexta sección electoral
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en la Legislatura bonaerense la entrega de diplomas a los 46 diputados y 23 senadores electos, en el marco del proceso formal previo a la asunción de sus mandatos el próximo 10 de diciembre.
Nardini acompañó a Vivona en su jura como diputado provincial
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dijo que "es un orgullo" ver asumir a Luis Vivona como diputado provincial.
Cascallares juró como diputado y será vicepresidente de la Cámara
El intendente de Almirante Brown juró como diputado provincial y será uno de los vicepresidentes de la Cámara baja. En tanto, Dichiara asumirá la titularidad del Cuerpo a partir del 10 de diciembre.
Mayra Mendoza juró como diputada provincial
La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recibió este martes su diploma y juró como Diputada Provincial, en un acto que se desarrolló en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.