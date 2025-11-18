Trenque Lauquen relanza “Protegé tu Vivienda” y avanza con el recambio de cañerías en el centro.

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, recibió al director del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacenti, en el marco de una agenda de trabajo dedicada al programa provincial “Protegé tu Vivienda”. También participaron del encuentro Virginia Ferella, asesora del organismo provincial; el secretario Legal y Técnico, Gustavo Marchabalo; el director de Tierras, Miguel Mulán; y la directora de Asuntos Legales del Municipio, Verónica Lafón.

La reunión tuvo como propósito central avanzar en el relanzamiento de esta iniciativa que apunta a resguardar la vivienda de los vecinos y facilitarles el trámite mediante asesoramiento y acompañamiento directo. Desde el Municipio destacaron que la protección es completamente gratuita y busca evitar que una vivienda pueda ser ejecutada o subastada frente a deudas contraídas con posterioridad a la afectación.

El programa requiere la presentación de la escritura o título de propiedad, el DNI del titular y la constancia de CUIT. En caso de corresponder, también se solicita el certificado de nacimiento de los hijos, el certificado de matrimonio o de unión convivencial. Las personas solteras también pueden acceder al beneficio sin restricciones.

Como parte de la jornada, se instaló un espacio en la Plaza San Martín donde personal del organismo provincial brindó información y respondió consultas de los vecinos. El objetivo fue acercar el trámite a la comunidad y ofrecer una instancia directa de orientación.

Durante la actividad, Ariel Rondan Piacenti explicó que “vinimos a Trenque Lauquen porque con el intendente vamos a hacer un relanzamiento y una agilización del trámite que antes se denominaba Bien de Familia y que hoy se llama Protección de la Vivienda; es un trámite muy rápido y gratuito”. También detalló que la herramienta ofrece un resguardo importante en el contexto actual: “la casa queda protegida, la familia gana una tranquilidad muy grande en el sentido de que puntualmente en estos tiempos, en los que la gente tiende a endeudarse, hasta para costear gastos corrientes, la familia tiene la tranquilidad de que si la vivienda es embargada por cualquier eventualidad, la misma no podrá ser ejecutada”.

El director provincial subrayó además que el trámite tendrá un proceso más ágil a partir del acta acuerdo firmada con el jefe comunal: “es una herramienta de fácil acceso, y a partir del acta acuerdo firmada con el intendente, el trámite se podrá realizar vía web: la persona viene de manera presencial al Municipio, pero la comunicación con el Registro de la Propiedad, más en un municipio como el de Trenque Lauquen, va a ser a través de la web”.

Según precisó, una vez presentada la documentación, “a las 48/72 horas tiene protegida su vivienda”.

Avanza el recambio de cañerías de agua y cloacas en avenida Villegas

En paralelo al trabajo conjunto con autoridades provinciales, la Municipalidad de Trenque Lauquen está llevando adelante una obra de recambio de cañerías troncales de agua y cloacas en la cuadra de la avenida Villegas al 500.

Los trabajos comenzaron días atrás con el reemplazo de los caños de la red de cloacas por tramos, en simultáneo con los de agua. El personal retiró las cañerías actuales de fibrocemento para instalar nuevas de PVC de 150 centímetros, con capacidad de presión nominal de 6 kilos.

La obra abarcará la totalidad de la cuadra, de cámara a cámara. Una vez completada la instalación, se realizará el corte de los suministros antiguos y la reconexión con la nueva cañería.

Las tareas están siendo ejecutadas por personal municipal de las áreas de Servicios Sanitarios y Mantenimiento, dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, bajo la coordinación del secretario Manuel Silva Muñoz.