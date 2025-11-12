El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, participó del acto inaugural de la Expo Rural 2025 y en su discurso destacó las inversiones que se vienen haciendo desde el Municipio para renovar la maquinaria vial, el trabajo en conjunto con el sector para mejorar la transitabilidad en favor de la producción y la educación rural y adelantó el inicio del diseño de un nuevo plan de manejo del agua para la cuenca hídrica que será financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de las reuniones que viene realizando el Comité de Cuenca A4 con la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires.

En el acto también fueron oradores el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Facundo López; el secretario de Carbap, Pablo Ginestet y la presidenta del Ateneo de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Josefina Moglie.

Francisco Recoulat en el discurso del acto inaugural de la 93° edición de la Expo Rural manifestó: “Celebro el punto de encuentro, es un momento importante para que el sector rural de la provincia de Buenos Aires pueda demandar la obligación de que se termine la obra de la cuenca del Río Salado, muy esperada desde hace muchos años y de una enorme magnitud, de mucho costo, pero que afecta a todo el sector productivo de nuestra región”.

El intendente dijo que “aunar esfuerzos es el camino para resolver las cuestiones que demanda la sociedad, que habló y marcó un rumbo en las elecciones. Ahora toca a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, abocarnos a trabajar, a buscar soluciones. Quienes ocupamos lugares institucionales, tenemos que saber interpretar el mensaje de las urnas, y quienes han sido electos, poder trabajar y buscar soluciones”.

“Por otra parte, resaltar también el trabajo realizado, silencioso, con la Sociedad Rural en conjunto en el Comité de Cuenca local. En ese sentido, fuimos el primer Municipio de la provincia de Buenos Aires en solicitar las conformaciones de los Comités de Cuenca, adelantándonos a lo que está sucediendo hoy. Eso lo planificamos en conjunto con un Comité de Cuenca local, que está activo, y que ante un solo llamado de un canal clandestino a una denuncia, no duda en un día de juntarse, resolver y buscar articularlo”, resaltó el intendente.

También confirmó que “firmamos un convenio con la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) que nos permite también a los Municipios poder ser entes de auditorías de canales clandestinos, y trabajar articuladamente para brindar soluciones”.

Por otra parte, adelantó que “en el Comité de Cuenca A4, que nos toca presidir, luego de un trabajo técnico consensuado por todos los intendentes, hemos llegado al consenso y obtenido el permiso para que se haga un plan de manejo nuevo de nuestra Cuenca”. Y precisó: “Es un proyecto técnico que lo va a financiar el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que nos va a permitir luego de muchos años que nuestro distrito y toda la zona de la Cuenca pueda tener un nuevo proyecto de manejo del agua con toda la actualización técnica”.

El intendente también mencionó “el gran desafío de mejorar los caminos rurales y estar a la altura de un distrito que crece en producción, en cantidad de tambos, en producción láctea, ganadera y agrícola”.

En ese aspecto destacó el trabajo que se hace desde el Municipio con la Mesa de Veedores Viales y remarcó que se acordó “darle más periodicidad para trabajar por el beneficio de toda la comunidad, siempre con diálogo y respeto, y con las ganas de trabajar y de colaborar en conjunto”.

Finalmente sostuvo “el compromiso intacto” de renovar el 50% del parque vial de todo el distrito: “Fuimos avanzando con compras de motoniveladoras, retroexcavadoras, carretones, camiones, y falta muchísimo más, y lo vamos a sostener los cuatro años que dure mi mandato. Pero también somos conscientes que además de la maquinaria hay que ponerle planificación, criterio y trabajo en conjunto para asumir los desafíos actuales y futuros”.