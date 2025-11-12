Desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el jefe comunal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, destacó el compromiso de su gestión en materia de ejecución de obras públicas.

"Seguimos transformando Merlo con obras que mejoran la vida de los vecinos", ponderó el mandamás peronista quien se refirió a la obra de ampliación y mejora de la Ruta Provincial N°1003. Al respecto, informó que "avanza a buen ritmo" e indicó que se trata de una intervención clave que se realiza en conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y el municipio.

El intendente Gustavo Menéndez brindó más detalles de la obra

El intendente Menéndez explicó que la obra comprende la duplicación de calzada para un tránsito más fluido y seguro. "Se realizan nuevos desagües hidráulicos que evitarán anegamientos", destacó el alcalde al tiempo que detalló que también se hará "Iluminación LED y señalización moderna para una mejor visibilidad y seguridad vial".

Y, a su vez, Menéndez indicó que se construirán "Dársenas de ingreso y egreso al parque industrial, potenciando el crecimiento productivo de la zona".



"Orgullo argentino/merlense en Festival de Cine en Los Ángeles Estados Unidos"

El documental “Malvinas: Legado de Sangre” fue reconocido como el mejor film extranjero en la categoría documental con el Golden Gate Film Award 2025 en California. Al respecto, el intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, comentó que se trata de "un logro que nos llena de orgullo, porque representa la memoria viva de nuestros héroes de Malvinas, el amor de sus familias y la fuerza de un pueblo que nunca olvida".

El alcalde sostuvo que "este reconocimiento internacional no es casualidad: detrás de este proyecto hubo una decisión política profunda del Municipio de Merlo, de acompañar a nuestros veteranos en su regreso a las Islas, junto a sus hijos y nietos.

Esa decisión sostenida a través de los años marcó el camino, dio sentido al programa, y permitió que esta historia pudiera contarse como merecía —con verdad, emoción y respeto".

Desde su cuenta en X, el mandamás agregó "Quiero felicitar especialmente a Daniel Ponce, director de la película, por su enorme talento, sensibilidad y compromiso. Y a todo el equipo que hizo posible este sueño: Francisco Ruiz, Federico Picasso, Federico Rossi, Ale Vázquez, Gonzalo Romano, Pablo Yotich, Natalia Menéndez, y a cada persona que dejó el alma en cada escena".

"Agradecemos también a la Academia y al jurado de los Golden Gate Film Awards por este reconocimiento, y al querido Fernando “Chino” Sánchez (un merlense que vive y trabaja en Los Ángeles) que nos representó con orgullo en la gala en California", expresó Menéndez.

Por último, afirmó "Este premio es de todos: del equipo, del municipio, de todos los mwelenses, de todos los argentinos y, sobre todo, de nuestros veteranos, que nos enseñaron que el verdadero legado se construye con coraje, memoria y amor por la Patria. Malvinas vive. Y su legado late en cada corazón argentino".