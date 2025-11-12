La Selección Argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, desde las 13, frente a Angola. El encuentro se jugará en suelo africano y será el único compromiso de la Albiceleste en esta fecha FIFA. El plantel afronta el amistoso con numerosas bajas producto de lesiones, decisiones del cuerpo técnico y demoras en la vacunación obligatoria para ingresar al país.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran Julián Álvarez y Franco Mastantuono, por lo que Lionel Scaloni trabaja para definir la formación que despedirá el año con varias caras nuevas.

Rulli, el elegido para reemplazar a Dibu Martínez

Según informó el periodista Damián Villagra, productor de TyC Sports, la principal modificación estará en el arco: Gerónimo Rulli corre con ventaja para ocupar el lugar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue preservado para esta convocatoria.

Rulli, de 33 años, atraviesa un gran presente en el Olympique de Marsella, escolta del PSG en la Ligue 1, y se perfila como el titular frente a los “Diablos Rojos” africanos. Por su parte, Walter Benítez aún no logró continuidad desde su llegada al Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson y solo disputó dos partidos en la Copa de la Liga inglesa. Pese a ello, no se descarta que pueda sumar minutos durante el encuentro.

Bajas en defensa y oportunidades para nuevos nombres

Las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña abren la posibilidad para que otros jugadores se ganen un lugar en la defensa. Ambos fueron excluidos de esta convocatoria para no interferir en la definición del Torneo Clausura con sus clubes. River Plate podrá contar con Lautaro Rivero, mientras que Boca Juniors dispondrá de Leandro Paredes.

A las ausencias de Cachete y el Huevo se suman las de Nahuel Molina Lucero, Giovanni Simeone y Julián Álvarez, quienes no completaron a tiempo los trámites sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla requerida para ingresar a Angola.

Ante este panorama, Juan Foyth tendría una oportunidad clave en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico ocuparía el sector izquierdo, y la zaga central se mantendría con el dúo Cristian Romero – Nicolás Otamendi.

Un mediocampo con bajas y reacomodamientos

En la mitad de la cancha, Scaloni apostaría por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso. Sin embargo, el mediocampo también sufre ausencias importantes.

Enzo Fernández fue desafectado por un edema óseo en la rodilla derecha. El jugador del Chelsea explicó su decisión: “Empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos y tomamos juntos la decisión de descansar porque al final no tengo tiempo para hacerlo y lo más importante se viene al final de temporada”.

Por su parte, Franco Mastantuono, de 18 años, continúa en recuperación tras ser diagnosticado con pubalgia a principios de noviembre y permanecerá fuera de las canchas hasta nuevo aviso. Pese a ello, el juvenil del Real Madrid tuvo un gesto destacado: viajó desde Madrid hasta Alicante para acompañar a sus compañeros en la concentración albiceleste, aunque no pueda jugar.

Messi, figura asegurada en la ofensiva

En el ataque, la presencia de Lionel Messi es ineludible. El público africano espera verlo en acción, y el capitán argentino volvería a la titularidad en este último compromiso del año.

El astro rosarino compartiría la delantera con Lautaro Martínez, mientras que José Manuel “Flaco” López y Joaquín Panichelli esperarían su oportunidad desde el banco de suplentes.

El posible once de la Selección Argentina ante Angola

De acuerdo con las pruebas realizadas en los entrenamientos, el equipo que podría presentar Lionel Scaloni para enfrentar a Angola sería el siguiente:

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.