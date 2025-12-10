El ranking que nadie quiere en la Fórmula 1: Alpine al tope de los gastos por roturas
Un informe extraoficial reveló cuánto gastó cada equipo en arreglos durante la temporada. Alpine terminó última en constructores pero primera en el ranking de roturas.Deportes10 de diciembre de 2025Andrés Montero
La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó consagraciones, récords y hasta la coronación de Lando Norris como nuevo campeón del mundo. Sin embargo, también expuso el costado menos glamoroso de la categoría: el llamado “campeonato de destructores”, un ranking no oficial que mide en dólares cuánto le costaron a cada equipo las roturas provocadas por sus pilotos.
Mientras McLaren celebraba un año histórico, otra tabla se volvía viral: la de gastos por daños. Allí, Alpine —última en el campeonato de constructores— quedó primera al superar los cinco millones de dólares en reparaciones, según los datos publicados en Reddit.
Alpine, el inesperado líder del ranking de daños
De acuerdo con el informe difundido en la plataforma, Alpine acumuló US$ 5.348.000 entre reparaciones, cambios de piezas y trabajos ocasionados por incidentes en pista. Esa cifra convierte a la escudería francesa en la ganadora del “campeonato de destructores 2025”, un contraste total con su último lugar en constructores.
El detalle interno revela quiénes incidieron en ese total:
Jack Doohan: US$ 2.144.000 en apenas seis carreras.
Franco Colapinto: US$ 1.877.000, terminando noveno en el ranking general.
Pierre Gasly: US$ 1.327.000, ubicado en el puesto 14.
La sorpresa vino por el segundo lugar del campeonato de equipos: McLaren, que pese a dominar deportivamente la temporada, registró US$ 5.710.000 en daños, superando incluso a Sauber y Red Bull en el listado.
Los incidentes de Colapinto y cómo se compuso su cifra final
El argentino, que ingresó a Alpine durante el año, generó gastos en seis Grandes Premios específicos:
Imola: US$ 455.000
Gran Bretaña: US$ 225.000
Azerbaiyán: US$ 430.000
Estados Unidos: US$ 5.000
Brasil: US$ 537.000
Las Vegas: US$ 225.000
El episodio más costoso ocurrió en Interlagos, donde Colapinto perdió el control en la Sprint, se despistó en la vuelta seis y terminó impactando contra los muros del circuito.
Quién fue el máximo “destructor” de la temporada
El ranking individual lo encabezó el brasileño Gabriel Bortoleto, con un total que obligó a Sauber a desembolsar US$ 3.976.000 durante el año.
El podio se completó con:
Yuki Tsunoda (Red Bull): US$ 3.497.000
Lando Norris (McLaren): US$ 2.899.000
Max Verstappen, en contraste, fue el que menos gastos produjo dentro del top de escuderías: solo US$ 450.000 en su Red Bull.
A continuación, el ranking completo publicado:
Ranking de pilotos “destructores” de la F1 (2025)
Gabriel Bortoleto (3.970.000)
Yuki Tsunoda (3.497.000)
Lando Norris (2.899.000)
Lance Stroll (2.678.000)
Charles Leclerc (2.204.000)
Oscar Piastri (2.172.000)
Jack Doohan (2.144.000)
Isak Hadjar (1.971.000)
Franco Colapinto (1.877.000)
Liam Lawson (1.747.000)
Oliver Bearman (1.707.000)
Lewis Hamilton (1.650.000)
Carlos Sainz (1.532.000)
Pierre Gasly (1.327.000)
Alex Albon (1.230.000)
Nico Hülkenberg (1.039.000)
Fernando Alonso (927.000)
Kimi Antonelli (910.000)
Esteban Ocon (692.000)
George Russell (475.000)
Max Verstappen (450.000)
Cómo quedó el “campeonato de destructores” entre equipos
El ranking de escuderías según los gastos en 2025 quedó conformado de la siguiente manera:
Alpine (5.348.000)
McLaren (5.710.000)
Sauber (5.150.000)
Red Bull (4.139.000)
Ferrari (3.854.000)
Aston Martin (3.605.000)
Racing Bulls (3.526.000)
Williams (2.762.000)
Haas (2.389.000)
Mercedes (1.385.000)
En la otra F1, la oficial, McLaren y Norris marcaron el pulso del año
Mientras el ranking de daños corría por fuera, el campeonato real tuvo un cierre histórico: Lando Norris se consagró campeón del mundo por primera vez al terminar tercero en Abu Dhabi, superando al cuatro veces monarca Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri.
En constructores, McLaren celebró con una amplia ventaja sobre Mercedes y Red Bull, consolidando así una temporada prácticamente perfecta… al menos en términos deportivos.
Sacudón en Boca: quiénes no seguirán después de perder contra Racing
La dirigencia avanza con salidas que ya estaban encaminadas y evalúa más recortes después del golpe en el Torneo Clausura. También queda en suspenso el futuro del entrenador Claudio Úbeda.
River vuelve a la Sudamericana y ya conoce a 36 rivales
La Copa Sudamericana 2026 toma forma: River ya está adentro y se confirmó la lista de 36 clasificados. Fechas, grupos y lo que falta definir.
Viajar al Mundial 2026: precios y visas para argentinos
Los hinchas ya buscan vuelos y visas para seguir a la Selección en Kansas y Dallas. Precios millonarios, financiación en cuotas y el nuevo “FIFA Pass”.
Argentina y su camino en el Mundial 2026: todos los posibles cruces
La "Scaloneta" ya conoce su hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo. Rivales, llaves y los cruces que podrían definir su defensa del título.
Colegios privados en alerta mientras crece la presión por reabrir paritarias
La paritaria docente sigue trabada y los colegios privados quedan sin margen. Judiciales y estatales también presionan por aumentos en un cierre de año tenso.
¿Quiénes son los nuevos intendentes interinos en Provincia?
Alcaldes municipales de la provincia asumieron sus bancas en la Legislatura y ya tienen sus reemplazantes en los Municipios. Entérate quienes son.
Galeno ART avanza hacia su liquidación y más de 400 empleos quedan en riesgo
La crisis de Galeno ART explota: se vienen despidos, dudas por indemnizaciones y presión total sobre la nueva conducción de la CGT. Entrá y enterate.