Alpine terminó primero en gastos por reparaciones y Colapinto quedó 9°.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó consagraciones, récords y hasta la coronación de Lando Norris como nuevo campeón del mundo. Sin embargo, también expuso el costado menos glamoroso de la categoría: el llamado “campeonato de destructores”, un ranking no oficial que mide en dólares cuánto le costaron a cada equipo las roturas provocadas por sus pilotos.

Mientras McLaren celebraba un año histórico, otra tabla se volvía viral: la de gastos por daños. Allí, Alpine —última en el campeonato de constructores— quedó primera al superar los cinco millones de dólares en reparaciones, según los datos publicados en Reddit.

Alpine, el inesperado líder del ranking de daños

De acuerdo con el informe difundido en la plataforma, Alpine acumuló US$ 5.348.000 entre reparaciones, cambios de piezas y trabajos ocasionados por incidentes en pista. Esa cifra convierte a la escudería francesa en la ganadora del “campeonato de destructores 2025”, un contraste total con su último lugar en constructores.

El detalle interno revela quiénes incidieron en ese total:

Jack Doohan: US$ 2.144.000 en apenas seis carreras.

Franco Colapinto: US$ 1.877.000, terminando noveno en el ranking general.

Pierre Gasly: US$ 1.327.000, ubicado en el puesto 14.

La sorpresa vino por el segundo lugar del campeonato de equipos: McLaren, que pese a dominar deportivamente la temporada, registró US$ 5.710.000 en daños, superando incluso a Sauber y Red Bull en el listado.

Los incidentes de Colapinto y cómo se compuso su cifra final

El argentino, que ingresó a Alpine durante el año, generó gastos en seis Grandes Premios específicos:

Imola: US$ 455.000

Gran Bretaña: US$ 225.000

Azerbaiyán: US$ 430.000

Estados Unidos: US$ 5.000

Brasil: US$ 537.000

Las Vegas: US$ 225.000

El episodio más costoso ocurrió en Interlagos, donde Colapinto perdió el control en la Sprint, se despistó en la vuelta seis y terminó impactando contra los muros del circuito.

Quién fue el máximo “destructor” de la temporada

El ranking individual lo encabezó el brasileño Gabriel Bortoleto, con un total que obligó a Sauber a desembolsar US$ 3.976.000 durante el año.

El podio se completó con:

Yuki Tsunoda (Red Bull): US$ 3.497.000

Lando Norris (McLaren): US$ 2.899.000

Max Verstappen, en contraste, fue el que menos gastos produjo dentro del top de escuderías: solo US$ 450.000 en su Red Bull.

A continuación, el ranking completo publicado:

Ranking de pilotos “destructores” de la F1 (2025)

Gabriel Bortoleto (3.970.000)

Yuki Tsunoda (3.497.000)

Lando Norris (2.899.000)

Lance Stroll (2.678.000)

Charles Leclerc (2.204.000)

Oscar Piastri (2.172.000)

Jack Doohan (2.144.000)

Isak Hadjar (1.971.000)

Franco Colapinto (1.877.000)

Liam Lawson (1.747.000)

Oliver Bearman (1.707.000)

Lewis Hamilton (1.650.000)

Carlos Sainz (1.532.000)

Pierre Gasly (1.327.000)

Alex Albon (1.230.000)

Nico Hülkenberg (1.039.000)

Fernando Alonso (927.000)

Kimi Antonelli (910.000)

Esteban Ocon (692.000)

George Russell (475.000)

Max Verstappen (450.000)



Cómo quedó el “campeonato de destructores” entre equipos

El ranking de escuderías según los gastos en 2025 quedó conformado de la siguiente manera:

Alpine (5.348.000)

McLaren (5.710.000)

Sauber (5.150.000)

Red Bull (4.139.000)

Ferrari (3.854.000)

Aston Martin (3.605.000)

Racing Bulls (3.526.000)

Williams (2.762.000)

Haas (2.389.000)

Mercedes (1.385.000)



En la otra F1, la oficial, McLaren y Norris marcaron el pulso del año

Mientras el ranking de daños corría por fuera, el campeonato real tuvo un cierre histórico: Lando Norris se consagró campeón del mundo por primera vez al terminar tercero en Abu Dhabi, superando al cuatro veces monarca Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri.

En constructores, McLaren celebró con una amplia ventaja sobre Mercedes y Red Bull, consolidando así una temporada prácticamente perfecta… al menos en términos deportivos.