Viajar al Mundial 2026: precios y visas para argentinos
Los hinchas ya buscan vuelos y visas para seguir a la Selección en Kansas y Dallas. Precios millonarios, financiación en cuotas y el nuevo “FIFA Pass”.Deportes07 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La expectativa por el Mundial 2026 ya empezó a mover el termómetro entre los argentinos. Tras el sorteo que ubicó a la Selección en el Grupo J, los hinchas aceleraron la planificación para acompañar al equipo en Estados Unidos. Con dos estadios imponentes como primeras paradas —el Arrowhead Stadium en Kansas City y el AT&T Stadium en Dallas—, la demanda de vuelos, reservas y paquetes turísticos se disparó apenas se conocieron las sedes.
Vuelos, precios y financiación anticipada
El interés no es casual. Según trascendió en las últimas horas, una agencia líder del país lanzó un sistema de financiación que permite asegurar vuelos, hoteles y paquetes al exterior en hasta tres cuotas, tanto en pesos como en dólares. A eso se suma un cupón de hasta $200.000 de descuento para viajes a Miami con Aerolíneas Argentinas, un beneficio especialmente atractivo para quienes planean combinar destinos.
Los primeros precios que se registraron para viajar durante la fase de grupos muestran la magnitud del desembolso que deberán hacer los hinchas:
- San Francisco: ida y vuelta con dos escalas, del 15 al 24 de junio, a $3.196.336.
- Dallas: ida y vuelta con una escala, del 14 al 25 de junio, a $4.182.202.
- Kansas City: ida con dos escalas y vuelta con una, del 14 al 25 de junio, a $3.564.835.
La agencia destaca que la financiación permite congelar precios varios meses antes del Mundial, una ventaja clave frente a la volatilidad cambiaria y la demanda creciente a medida que se acerque junio de 2026.
El “FIFA Pass”: Estados Unidos acelera la entrega de visas
El costo de viajar no es el único dato relevante. Desde principios de diciembre, Estados Unidos implementó un sistema para priorizar visas B1/B2 a viajeros que cuenten con entradas para el Mundial. La medida apunta a evitar la saturación de embajadas y consulados frente al volumen histórico de turistas que se espera para 2026 y otros eventos como los Juegos Olímpicos 2028.
El mecanismo, conocido como “FIFA Pass”, permite que quienes acrediten la compra de entradas oficiales accedan más rápido a una entrevista consular, aunque manteniendo todos los requisitos habituales: formulario DS-160, controles biométricos, documentación económica y demostración de vínculos de regreso al país. No hay excepciones a la entrevista personal.
Los cables enviados por el Departamento de Estado también ordenan priorizar a visitantes que participen en inversiones significativas, delegaciones oficiales y trabajadores clave como médicos, enfermeros y estudiantes con matrícula limitada.
Para sostener la demanda, Estados Unidos sumó cerca de 400 nuevos oficiales consulares, lo que permitió que en el 80% de las sedes los turnos se otorguen en menos de 60 días para quienes cumplen las condiciones de prioridad.
Un Mundial que reconfigura la logística de los aficionados
El sorteo del 5 de diciembre dejó a Argentina compartiendo grupo con Argelia, Austria y Jordania, un escenario que obliga a los hinchas a planificar viajes largos entre ciudades y estadios emblemáticos. Con la inédita estructura de 12 grupos de cuatro selecciones, el torneo demandará desplazamientos más extensos que en ediciones anteriores.
Para los viajeros, la recomendación oficial es clara: tramitar la visa lo antes posible, comprar entradas por canales reconocidos por la FIFA y presentarse en el circuito preferente con toda la documentación que exige el “FIFA Pass”.
Mientras se espera que la FIFA confirme el fixture final, el entusiasmo argentino crece junto con los precios y los plazos. Lo que ya está claro es que viajar a ver a la Selección en el Mundial 2026 será una experiencia inolvidable… y considerablemente costosa.
Entrevista GLP. Ferraris: “Era irracional no acompañar el endeudamiento; la Provincia está siendo asfixiada”
En esta primera parte de la nota con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Alem destacó el “trabajo incansable” de Kicillof para destrabar la votación en la Legislatura y alertó que los municipios viven “niveles de gasto imposibles de sostener”.
Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas sin servicio por sueldos adeudados
Caos en el AMBA por 12 líneas de colectivos paralizadas. Choferes denuncian sueldos en cuotas y la UTA presiona por el pago total ante una crisis que no afloja.