La Selección Argentina ya conoce su hoja de ruta hacia la defensa del título mundial en 2026. El sorteo realizado en Washington dejó al equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, un grupo que abre un cuadro de eliminación directa cargado de rivales de peso.
Con el nuevo formato, avanzarán a la fase final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que multiplica escenarios posibles para la Albiceleste.
El debut será ante Argelia, luego llegará Austria y el cierre será frente a Jordania. A partir de allí, el panorama se bifurca según la posición en la que termine Argentina.
Si la Scaloneta se queda con el primer puesto, su debut en la etapa de eliminación directa será durísimo:
España o Uruguay, siempre que alguno de esos dos cierre como segundo del Grupo H, que completan Cabo Verde y Arabia Saudita.
Cruce de octavos de final
En caso de avanzar, Argentina enfrentará al ganador del duelo entre los segundos del:
-Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay o el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.
-Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
La definición dependerá de cómo queden ubicados los emparejamientos previos de 16avos.
Cruce de cuartos de final
En cuartos podrían aparecer selecciones fuertes como: Egipto, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. También podrían entrar en escena Portugal, Canadá o incluso Italia si logra clasificarse mediante repechaje.
Cruce de semifinales
El horizonte de semifinales muestra la posibilidad de un clásico continental: Brasil, siempre que gane su grupo y avance sin tropiezos. Otras alternativas son Inglaterra o México, dependiendo de cómo se ordenen las zonas.
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, con la Copa del Mundo.
Cruce de 16avos de final
El rival sería el primero del Grupo H, que podría ser: España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.
Cruce de octavos de final
Luego podría medirse con el ganador del duelo entre los segundos de:
-Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán o el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD del Congo.
-Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
Cruce de semifinales
En este escenario, los posibles rivales en semis serían Brasil o Francia, según el orden de clasificación europeo.
El formato del Mundial 2026 deja abierta una tercera vía. Si la Selección accede como uno de los ocho mejores terceros, los rivales posibles serían los ganadores de los grupos:
-D (Estados Unidos, Paraguay, Australia o repechaje UEFA
-G (Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda)
-L (Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá)
-B (Canadá, Suiza, Qatar y el ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia)
El 19 de julio de 2026, el MetLife Stadium recibirá la final del Mundial. Allí podría esperar el ganador del sector donde conviven gigantes europeos como España, Francia e Inglaterra, siempre y cuando cada uno termine primero en su zona y avance sin sobresaltos.
Argentina llega como campeón del mundo y con la obligación de mantenerse en lo más alto. El cuadro, lejos de ser sencillo, promete un camino repleto de cruces de alto voltaje que podrían marcar uno de los Mundiales más competitivos de la historia.
