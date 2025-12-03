Con Hadjar, Lawson y Lindblad confirmados: se completa la grilla de la Fórmula 1 para 2026.

Con Alpine ya asegurando la continuidad de Franco Colapinto para 2026, el paddock esperaba el último movimiento clave: la definición de los tres nombres que acompañarían a Max Verstappen dentro de la estructura de Red Bull. Esa incógnita se despejó cuando la escudería austríaca anunció que Isack Hadjar será el nuevo compañero del neerlandés a partir de la próxima temporada.

Al mismo tiempo, la organización de los “Dos Toros” completó la alineación de Racing Bulls con dos jóvenes talentos de su propio programa: Liam Lawson y Arvid Lindblad, este último británico y parte del semillero de la marca.

El futuro de Tsunoda dentro del equipo

El anuncio dejó un cambio significativo: Yuki Tsunoda no continuará como piloto titular luego de siete años vinculado directamente a la estructura. Aun así, Red Bull explicó que el japonés no se desvinculará de la organización. En su comunicado oficial detallaron: “Yuki permanecerá dentro de la familia Red Bull y asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026″.

La grilla se acomoda en un año de grandes cambios

La temporada 2026 será especial porque coincidirá con un nuevo reglamento técnico que podría modificar el equilibrio de fuerzas dentro de la categoría. La mayoría de los equipos ya había avanzado con sus anuncios, quedando solamente la confirmación de Red Bull para completar el mapa de pilotos.

McLaren, bicampeón de Constructores, mantendrá su exitosa dupla compuesta por Lando Norris y Oscar Piastri, dos de los tres principales candidatos al título de pilotos que buscarán definir el campeonato junto a Max Verstappen en Abu Dhabi.

Ferrari y Mercedes: continuidad, expectativas y un año bisagra

Ferrari apuesta fuerte a su nuevo monoplaza para satisfacer tanto a Charles Leclerc como al siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. En 2025, la Scudería celebró un único triunfo —el del británico en la Sprint del Gran Premio de China— y acumuló siete podios con el monegasco, quien fue tercero en Arabia Saudita, Barcelona y Austria; segundo en Mónaco y México; y tercero en Bélgica y Austin.

Por su parte, Mercedes fue uno de los últimos equipos en anunciar su estructura, ratificando la continuidad de George Russell junto al joven Andrea Kimi Antonelli.

Aston Martin, Haas y Williams: estabilidad en sus alineaciones

Aston Martin seguirá con Fernando Alonso y Lance Stroll, pese a que los rumores sobre el futuro del canadiense se vuelven cada vez más insistentes dentro del paddock. Haas continuará con Esteban Ocon y Ollie Bearman, mientras que Williams repetirá su dupla con Alexander Albon y Carlos Sainz, quien cerró su temporada con dos podios clave: uno en el circuito urbano de Azerbaiyán y otro en Lusail, durante la carrera de Qatar.

Audi y Cadillac: nuevas identidades para 2026

Las últimas dos escuderías del paddock también tendrán movimientos significativos, aunque no por cambios de pilotos. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto seguirán juntos en el equipo que hasta ahora se conoce como Sauber, pero que desde 2026 pasará a llamarse Audi, tras la adquisición de la histórica escudería por parte del fabricante alemán.

En tanto, Cadillac debutará como el undécimo equipo de la grilla. La nueva estructura eligió una dupla experimentada y ganadora para encarar su primera temporada: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

El mapa completo de pilotos para la temporada 2026

McLaren: Lando Norris (Contrato hasta 2027+) y Oscar Piastri (2028+)

Ferrari: Charles Leclerc (2027+) y Lewis Hamilton (2026+)

Mercedes: George Russell (2026+) y Andrea Kimi Antonelli (2026+)

Red Bull: Max Verstappen (2028) y Isack Hadjar (2026)

Williams: Alex Albon (2026) y Carlos Sainz (2026)

Racing Bulls: Arvid Lindblad y Liam Lawson

Audi: Nico Hülkenberg (2026) y Gabriel Bortoleto (2026)

Aston Martin: Fernando Alonso (2026) y Lance Stroll (Sin confirmar)

Haas: Esteban Ocon (2026) y Oliver Bearman (2026)

Alpine: Pierre Gasly (2028) y Franco Colapinto (2026)

Cadillac: Sergio Pérez (2026+) y Valtteri Bottas (2026+)