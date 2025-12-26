Revolución en la Fórmula 1: qué cambia en 2026 y por qué

Todo lo que hay que saber sobre los cambios de la Fórmula 1 en 2026.

La temporada 2026 será un punto de inflexión para la Fórmula 1. La categoría pondrá en marcha una serie de cambios profundos que no se registraban desde 2014, cuando se produjo el reemplazo de los motores V8 por las unidades híbridas. Sin embargo, en esta oportunidad la transformación será aún mayor, ya que alcanzará tanto al chasis como a las unidades de potencia, en lo que se considera la mayor reforma reglamentaria en la historia del deporte.

Las modificaciones buscan sacudir la competencia, aumentar la emoción en pista y mejorar el espectáculo. Se trata de un escenario completamente nuevo que abre interrogantes sobre el rendimiento de los equipos y el orden competitivo, algo que hoy nadie se atreve a anticipar.

Una temporada llena de incógnitas

Al tratarse de un reglamento totalmente renovado, el panorama para 2026 es incierto. No hay certezas sobre qué equipos lograrán adaptarse mejor ni quiénes estarán en la vanguardia. Incluso se abren expectativas para estructuras como Alpine, donde Franco Colapinto afrontará por primera vez una temporada completa en la Máxima.

El piloto argentino, al igual que el resto de la grilla, deberá adaptarse a autos muy distintos, aprender a gestionar nuevos sistemas y comprender a fondo cómo se comportan los coches con estas modificaciones técnicas.

Cambios en el chasis y la aerodinámica

Uno de los ejes centrales de la reforma estará en el diseño de los autos. Serán más chicos y livianos: la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, hasta un máximo de 3.400 mm; el ancho total bajará 100 mm, hasta 1.900 mm; el ancho del piso se reducirá 150 mm y el peso mínimo disminuirá 30 kilos, hasta los 770 kg. El objetivo es lograr autos más ágiles y reactivos.

En cuanto a la carga aerodinámica, se reducirá aproximadamente entre un 15% y un 30%, producto de la eliminación de los túneles de efecto suelo. A la par, la resistencia aerodinámica total bajará hasta un 40%, lo que permitirá mayores velocidades en recta.

La llegada de la aerodinámica activa

Una de las grandes novedades será la incorporación de la aerodinámica activa. Los alerones delantero y trasero móviles reemplazarán al sistema DRS, con configuraciones de alta y baja carga aerodinámica. Esto permitirá que los pilotos cuenten con mayor agarre o velocidad según el momento de la vuelta y la necesidad en pista.

Neumáticos y dimensiones

En relación con los neumáticos, se mantendrán las llantas de 18 pulgadas, aunque habrá cambios en las medidas. Los neumáticos delanteros serán 25 mm más angostos y los traseros 30 mm más estrechos, lo que contribuirá a reducir la resistencia al avance y el peso total del auto.

Una nueva era para las unidades de potencia

Las unidades de potencia también sufrirán una transformación profunda. El reparto de energía pasará a ser aproximadamente del 50% de potencia de combustión interna y 50% eléctrica, marcando una hibridación más equilibrada.

Además, se eliminará el MGU-H y se incrementará de forma significativa la potencia del MGU-K, que pasará de 120 kW a 350 kW. Este cambio apunta a mejorar los adelantamientos y la velocidad en recta, haciendo las carreras más dinámicas.

En paralelo, los autos utilizarán combustible sostenible avanzado, sin afectar el rendimiento, en línea con los objetivos ambientales de la categoría.

El piloto, con más protagonismo

En esta nueva generación de autos, el piloto tendrá un rol central. La toma de decisiones sobre el uso, la regeneración y la conservación de la energía será clave, otorgándole una responsabilidad mayor durante la carrera.

Comprender cómo desplegar estos nuevos elementos tácticos será fundamental para valorar el talento, la inteligencia de carrera y la capacidad de adaptación de cada piloto.

Cómo se desarrollaron los cambios

Los nuevos conceptos técnicos y la terminología asociada fueron desarrollados en colaboración entre la FIA, los equipos y los ingenieros. Luego, fueron probados con grupos de fanáticos nuevos y tradicionales para recoger opiniones, junto con estudios exhaustivos de terceros y la participación de la comunidad de 50.000 miembros de Fan Voice.

El objetivo es evitar artificios y jerga innecesaria, priorizando un lenguaje simple, objetivo y con significado, que permita entender mejor la nueva naturaleza técnica del reglamento.

La nueva terminología que se escuchará en pista

Entre los conceptos que comenzarán a formar parte del vocabulario habitual se encuentra el Modo adelantamiento (overtake mode), que permitirá a los pilotos que estén a menos de un segundo del auto de adelante desplegar potencia extra desde la unidad de potencia para intentar un sobrepaso. A diferencia del DRS, este sistema podrá utilizarse tanto en rectas como en curvas, de manera estratégica.

También aparecerá el Modo boost (boost mode), un sistema de despliegue de energía operado por el piloto a través del Sistema de Recuperación de Energía (ERS). Podrá usarse de forma ofensiva o defensiva y aportará la máxima potencia del motor y la batería con solo presionar un botón en el volante.

La Aerodinámica activa (active aero) permitirá el ajuste dinámico de los ángulos de los alerones delantero y trasero en zonas de alta velocidad, con modos específicos para curvas y rectas, optimizando el agarre y el uso de la potencia total del auto.

Por último, la Recarga (recharge) hará referencia a la posibilidad de recuperar energía durante las frenadas, al levantar el acelerador al final de las rectas o incluso en curvas donde se aplica solo parte de la potencia. Este aspecto potenciará aún más la función del piloto, que deberá tomar decisiones precisas para generar mayor velocidad y mejores oportunidades de ataque o defensa.