La selección argentina está cada vez más cerca de conocer a sus tres rivales del grupo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con los plazos acotados y apenas cuatro partidos por delante antes del inicio de la Copa del Mundo, el margen para nuevas pruebas se redujo al mínimo. Mientras tanto, la FIFA se encamina a ratificar que las listas volverán a ser de 26 futbolistas, como ocurrió en Qatar 2022, a pesar de que el torneo tendrá 48 seleccionados en lugar de 32 y que el campeón necesitará disputar ocho encuentros para alzar el trofeo.

En este escenario, Lionel Scaloni ya cuenta con aproximadamente el 75% de la lista cerrada y solo le restan definir seis lugares. La conducción técnica mantiene la base del plantel que se consagró en 2022, con el objetivo de ir en busca del primer bicampeonato mundial en la historia argentina, una marca hasta ahora lograda únicamente por Italia (1934–1938) y Brasil (1958–1962).

Los 20 jugadores que tienen su lugar garantizado

Según trascendió, hay veinte futbolistas con presencia prácticamente asegurada en la próxima Copa del Mundo. Entre ellos aparecen Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás González, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Estos nombres representan la estructura que Scaloni busca sostener de cara al torneo, con experiencias recientes y roles consolidados dentro del seleccionado.

Las últimas pruebas antes de la lista definitiva

Al entrenador le quedan dos ventanas FIFA para resolver las dudas restantes. Entre el 23 y el 31 de marzo, Argentina jugará la Finalissima ante España y un amistoso, o dos en caso de que se modifique el cruce con los campeones de Europa. Luego, entre el 1 y el 9 de junio, ya en Estados Unidos y días antes del debut mundialista —previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio—, se disputarán los últimos dos partidos preparatorios.

La disputa por el tercer arquero

Con Dibu Martínez y Rulli asegurados, la definición del tercer arquero está entre Walter Benítez y Facundo Cambeses. Benítez parecía ser el elegido, pero su condición de suplente en Crystal Palace llevó al cuerpo técnico a reconsiderar la decisión. Cambeses, de presente destacado en el torneo argentino, fue convocado a los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico. Incluso debutó en la Mayor reemplazando a Dibu Martínez a los 31 minutos del segundo tiempo.

Otra alternativa que sigue en consideración es Agustín Rossi, reciente campeón de América con Flamengo, quien no es citado desde septiembre de 2021 pero continúa dentro del radar de Scaloni y del entrenador de arqueros, Martín Tocalli.

Defensores: los centrales y el lateral izquierdo

Scaloni también debe resolver dos cupos para marcadores centrales. Juan Foyth y Lisandro Martínez pican en punta, sobre todo después del regreso del defensor del Manchester United, quien volvió tras una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y reapareció sumando minutos frente a Crystal Palace y West Ham.

Sus competidores más relegados son Marcos Senesi, Nehuén Pérez y Lautaro Rivero. A favor de Foyth y Lisandro juega su capacidad para desempeñarse también como laterales, lo que amplía sus chances si finalmente el técnico decide convocar nueve defensores, como sucedió en Qatar.

En cuanto al lateral izquierdo, la alternativa de Nicolás Tagliafico tendrá tres candidatos: Facundo Medina —valorado por su polifuncionalidad—, Marcos Acuña y Julio Soler, capitán del seleccionado Sub-20.

El mediocampo: pelea por los últimos lugares

Para la zona media, Scaloni evalúa opciones como Aníbal Moreno, Guido Rodríguez, Máximo Perrone y Alan Varela, quienes compiten por ser alternativas de Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández. A este grupo podría sumarse Valentín Colo Barco, que en Racing de Estrasburgo se desempeña como volante interior y también puede ocupar el lateral izquierdo.

Por la derecha, Kevin Mac Allister dejó una buena imagen tanto en los entrenamientos como en su debut en la victoria ante Angola, donde disputó 32 minutos.

Un creativo más y la pelea en ataque

El técnico podría optar por sumar un mediocampista creativo en lugar de un delantero adicional. Entre las opciones aparecen Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Facundo Buonanotte y Matías Soulé.

En la delantera, el tercer centrodelantero que acompañará a Julián Álvarez y Lautaro Martínez saldrá de entre José Manuel López, Joaquín Panichelli y Valentín Castellanos.

Decisiones quirúrgicas para un equipo que busca hacer historia

Con pocos cupos para completar la nómina final, Scaloni deberá tomar decisiones finas para conformar el equipo que intentará escribir un nuevo capítulo en la historia del seleccionado argentino. La posibilidad de alcanzar un bicampeonato será el motor de una convocatoria que ya empieza a tomar forma definitiva.