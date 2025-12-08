River vuelve a la Sudamericana y ya conoce a 36 rivales

Después de un cierre de año marcado por golpes deportivos, River Plate confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026. La derrota de Boca ante Racing por 1-0 en la semifinal del Torneo Clausura dejó al “Millonario” sin chances de acceder a la Copa Libertadores y selló su ingreso al segundo torneo en importancia de la CONMEBOL. El club de Núñez, que buscaba mantenerse en la elite continental, deberá reacomodar su agenda internacional con una competencia que ya ganó en 2014.

La eliminación de Boca en La Bombonera definió el panorama. Por el cuarto puesto en la tabla anual, River accedió directamente a la fase de grupos y se suma a una lista de 36 equipos que ya tienen su boleto para 2026. En Argentina, además del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, clasificaron Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Resta un lugar que quedará entre Racing o Independiente, según quién se corone campeón del Torneo Clausura: si La Academia grita campeón, entra Independiente; si no lo logra, el cupo será para los de Gustavo Costas.

Los rivales ya definidos en Sudamérica

La edición 2026 tendrá presencia fuerte de Brasil, con San Pablo, Gremio, RB Bragantino, Santos, Atlético Mineiro y Corinthians. Chile aportará a Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal. Paraguay clasificó a Sportivo Trinidense, Nacional, Deportes Recoleta y Olimpia, mientras que Ecuador ya tiene a Orense y Libertad.

Perú definió a Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Cienciano, y Uruguay contará con Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo y Montevideo City Torque. Desde Venezuela llegarán Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos, y en Colombia ya aseguraron su lugar Atlético Bucaramanga, Millonarios y América de Cali.

River, como el resto de los equipos clasificados, todavía espera por un cupo más de Colombia, dos de Ecuador y los cuatro representantes de Bolivia, además del cupo argentino que saldrá de la definición entre Racing e Independiente.

Fechas, formato y el objetivo internacional de River

La Copa Sudamericana 2026 tendrá un formato con ocho grupos de cuatro equipos. Participarán los seis clubes argentinos, los seis brasileños, los cuatro que pierdan la Fase 3 de la Libertadores y los 16 provenientes de la fase previa. El primero de cada zona pasará directamente a octavos de final, mientras que los segundos jugarán una eliminatoria contra los terceros de los grupos de la Libertadores.

A partir de los octavos, la competencia tendrá cruces de ida y vuelta hasta la final única, programada para el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia. Si bien falta confirmación oficial, el sorteo se realizaría el 18 de marzo y la fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana celebró el regreso del club de Núñez con un mensaje directo: “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”. El posteo recordó el título conseguido en 2014, año que marcó el inicio de un ciclo internacional que derivó en las Libertadores de 2015 y 2018.

Aunque el objetivo primario del club era volver a la Libertadores, la Sudamericana se instala ahora como una nueva oportunidad de reconstrucción deportiva. Con un 2026 cargado de competencia internacional, River deberá rearmar su proyecto para volver a los primeros planos del continente.