Sacudón en Boca: quiénes no seguirán después de perder contra Racing
La dirigencia avanza con salidas que ya estaban encaminadas y evalúa más recortes después del golpe en el Torneo Clausura. También queda en suspenso el futuro del entrenador Claudio Úbeda.Deportes09 de diciembre de 2025Andrés Montero
La caída en las semifinales del Torneo Clausura dejó secuelas profundas en el clima interno de Boca Juniors. No solo por haber quedado afuera ante un clásico rival, sino también por la sensación generalizada de que el equipo no estuvo a la altura del desafío. Ese escenario aceleró decisiones que ya se venían analizando y abrió nuevas dudas sobre el plantel y el cuerpo técnico de cara al 2026. Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo tienen definida una primera lista de bajas, a la que podrían sumarse otros nombres luego del cierre de la temporada.
Un golpe que activó decisiones
El impacto de la eliminación generó un movimiento inmediato en la estructura deportiva. Entre las situaciones más sensibles, aparece el futuro del entrenador Claudio Úbeda, blanco de críticas por sus decisiones tácticas y por los cambios realizados en el partido ante Racing. Su continuidad quedó en suspenso y forma parte de las definiciones que el club deberá tomar en las próximas semanas.
Paralelamente, la nómina de futbolistas que no seguirán en la institución ya comenzó a achicarse y a ordenarse. Algunas salidas estaban pactadas, otras se sumaron en los últimos meses y varias permanecen bajo evaluación.
Sergio Romero, Cristian Lema y las primeras bajas confirmadas
El caso más resonante fue el de Sergio Romero, quien semanas atrás firmó con Argentinos Juniors y cerró así su etapa en Boca. Tras su desvinculación, otro nombre confirmado es el de Cristian Lema. El defensor de 35 años no renovará y quedará libre a fin de año.
Lema vivió un tramo final complejo: fue separado del plantel profesional por decisión de Miguel Ángel Russo y ni siquiera viajó con la delegación al Mundial de Clubes. Desde octubre del año pasado no volvió a jugar oficialmente debido a una lesión de tobillo que lo llevó a cirugía y a una extensa recuperación. Aunque Fernando Gago lo tuvo en cuenta, una lesión muscular posterior lo dejó otra vez al margen y apenas integró el banco en algunas fechas.
Frank Fabra: fin de una década y última página escrita
Otra salida significativa es la de Frank Fabra. Luego de diez años en el club, el colombiano de 34 años no continuará en 2026. Aunque Russo lo utilizó como alternativa de Lautaro Blanco, su participación fue mínima en la temporada.
Fabra jugó solo cuatro partidos en el año: tuvo minutos en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, disputó los 90 en el empate ante Argentinos Juniors por el Apertura, ingresó ante Racing en Avellaneda y fue titular en la caída de Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. Cerrará su ciclo con nueve títulos locales y con la posibilidad abierta de regresar a Colombia.
Ignacio Miramón: préstamo que no tendrá continuidad
El mediocampista Ignacio Miramón es otra de las salidas definidas. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido por Lille, Boca no hará uso de la opción de compra. El volante sumó minutos en tres encuentros del 2025: titular ante Banfield e ingresando en los duelos frente a Belgrano y Estudiantes, todos del Apertura.
Pese a su presencia frecuente en el banco, quedó relegado detrás de una larga lista de mediocampistas: Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.
El caso Javier García: continuidad incierta
Otro punto sin resolver es el de Javier García. El arquero cumplirá 39 años en enero y finaliza contrato en diciembre. Aunque es la tercera opción del cuerpo técnico, su rol dentro del vestuario es muy valorado por su peso grupal. Boca deberá definir, junto al jugador, si continúa, si busca un nuevo club o si decide cerrar su carrera para incorporarse a la estructura institucional en algún otro cargo.
Advíncula, Blondel y Brey: situaciones a revisar
Los laterales derechos Luis Advíncula y Lucas Blondel también aparecen dentro del grupo que podría emigrar si no son considerados para el 2026.
Advíncula, con contrato hasta diciembre de 2026, ya expresó que “no le cerrará las puertas a nadie”. Blondel, por su parte, tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y pidió bajar a Reserva para sostener ritmo competitivo. En una línea similar se encuentra Leandro Brey, que alternó entre Reserva y Primera y buscará más minutos, aunque en principio seguiría compitiendo por un lugar.
Figal, Martegani, Janson y más incógnitas para el próximo cuerpo técnico
Otros futbolistas también podrían estar bajo análisis: Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson arrastran falta de protagonismo y su continuidad dependerá del entrenador que tome las riendas del equipo para la próxima temporada.
Asimismo, queda pendiente la renovación de Exequiel Zeballos. Las conversaciones recién arrancarán en 2026 y el contrato del Changuito se extiende hasta diciembre de ese mismo año.
Edinson Cavani y un final abierto
Con contrato hasta fines del próximo año, Edinson Cavani es otro punto clave. El uruguayo tiene una cláusula que le permitiría rescindir este 31 de diciembre. Su decisión estará atada a su deseo de buscar revancha en la Copa Libertadores, un objetivo personal que todavía mantiene.
Refuerzos: una necesidad reconocida, sin nombres aún
Desde el club confirmaron que aún no hay precisiones sobre incorporaciones, aunque la necesidad más urgente está en el ataque. El puesto aparece como prioridad, pero la dirigencia prefiere mantener cautela hasta avanzar en la depuración actual.
River vuelve a la Sudamericana y ya conoce a 36 rivales
La Copa Sudamericana 2026 toma forma: River ya está adentro y se confirmó la lista de 36 clasificados. Fechas, grupos y lo que falta definir.
Viajar al Mundial 2026: precios y visas para argentinos
Los hinchas ya buscan vuelos y visas para seguir a la Selección en Kansas y Dallas. Precios millonarios, financiación en cuotas y el nuevo “FIFA Pass”.
Argentina y su camino en el Mundial 2026: todos los posibles cruces
La "Scaloneta" ya conoce su hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo. Rivales, llaves y los cruces que podrían definir su defensa del título.
Mundial 2026: así quedó el grupo de Argentina tras el sorteo
Argentina ya conoce a sus rivales del Mundial 2026 y el debut trae sorpresa. Mirá cómo quedó el grupo y todo lo que define el sorteo en EE.UU.
Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas sin servicio por sueldos adeudados
Caos en el AMBA por 12 líneas de colectivos paralizadas. Choferes denuncian sueldos en cuotas y la UTA presiona por el pago total ante una crisis que no afloja.
Quién es el dirigente opositor con mejor imagen según la última encuesta nacional
El sondeo realizado a comienzos de diciembre vuelve a mover el tablero: diferencias de género, desgaste oficialista y un ranking opositor que sorprende al país.
Milani apunta al Gobierno por los F-16 y agita la interna peronista
El exjefe del Ejército cuestionó la compra de aviones F-16 y advirtió sobre la falta de estrategia de la Nación. Además, reclamó una renovación profunda en el peronismo.