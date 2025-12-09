La caída en las semifinales del Torneo Clausura dejó secuelas profundas en el clima interno de Boca Juniors. No solo por haber quedado afuera ante un clásico rival, sino también por la sensación generalizada de que el equipo no estuvo a la altura del desafío. Ese escenario aceleró decisiones que ya se venían analizando y abrió nuevas dudas sobre el plantel y el cuerpo técnico de cara al 2026. Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo tienen definida una primera lista de bajas, a la que podrían sumarse otros nombres luego del cierre de la temporada.

Un golpe que activó decisiones

El impacto de la eliminación generó un movimiento inmediato en la estructura deportiva. Entre las situaciones más sensibles, aparece el futuro del entrenador Claudio Úbeda, blanco de críticas por sus decisiones tácticas y por los cambios realizados en el partido ante Racing. Su continuidad quedó en suspenso y forma parte de las definiciones que el club deberá tomar en las próximas semanas.

Paralelamente, la nómina de futbolistas que no seguirán en la institución ya comenzó a achicarse y a ordenarse. Algunas salidas estaban pactadas, otras se sumaron en los últimos meses y varias permanecen bajo evaluación.

Sergio Romero, Cristian Lema y las primeras bajas confirmadas

El caso más resonante fue el de Sergio Romero, quien semanas atrás firmó con Argentinos Juniors y cerró así su etapa en Boca. Tras su desvinculación, otro nombre confirmado es el de Cristian Lema. El defensor de 35 años no renovará y quedará libre a fin de año.

Lema vivió un tramo final complejo: fue separado del plantel profesional por decisión de Miguel Ángel Russo y ni siquiera viajó con la delegación al Mundial de Clubes. Desde octubre del año pasado no volvió a jugar oficialmente debido a una lesión de tobillo que lo llevó a cirugía y a una extensa recuperación. Aunque Fernando Gago lo tuvo en cuenta, una lesión muscular posterior lo dejó otra vez al margen y apenas integró el banco en algunas fechas.

Frank Fabra: fin de una década y última página escrita

Otra salida significativa es la de Frank Fabra. Luego de diez años en el club, el colombiano de 34 años no continuará en 2026. Aunque Russo lo utilizó como alternativa de Lautaro Blanco, su participación fue mínima en la temporada.

Fabra jugó solo cuatro partidos en el año: tuvo minutos en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, disputó los 90 en el empate ante Argentinos Juniors por el Apertura, ingresó ante Racing en Avellaneda y fue titular en la caída de Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. Cerrará su ciclo con nueve títulos locales y con la posibilidad abierta de regresar a Colombia.

Ignacio Miramón: préstamo que no tendrá continuidad

El mediocampista Ignacio Miramón es otra de las salidas definidas. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido por Lille, Boca no hará uso de la opción de compra. El volante sumó minutos en tres encuentros del 2025: titular ante Banfield e ingresando en los duelos frente a Belgrano y Estudiantes, todos del Apertura.

Pese a su presencia frecuente en el banco, quedó relegado detrás de una larga lista de mediocampistas: Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.

El caso Javier García: continuidad incierta

Otro punto sin resolver es el de Javier García. El arquero cumplirá 39 años en enero y finaliza contrato en diciembre. Aunque es la tercera opción del cuerpo técnico, su rol dentro del vestuario es muy valorado por su peso grupal. Boca deberá definir, junto al jugador, si continúa, si busca un nuevo club o si decide cerrar su carrera para incorporarse a la estructura institucional en algún otro cargo.

Advíncula, Blondel y Brey: situaciones a revisar

Los laterales derechos Luis Advíncula y Lucas Blondel también aparecen dentro del grupo que podría emigrar si no son considerados para el 2026.

Advíncula, con contrato hasta diciembre de 2026, ya expresó que “no le cerrará las puertas a nadie”. Blondel, por su parte, tiene vínculo hasta diciembre de 2027 y pidió bajar a Reserva para sostener ritmo competitivo. En una línea similar se encuentra Leandro Brey, que alternó entre Reserva y Primera y buscará más minutos, aunque en principio seguiría compitiendo por un lugar.

Figal, Martegani, Janson y más incógnitas para el próximo cuerpo técnico

Otros futbolistas también podrían estar bajo análisis: Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson arrastran falta de protagonismo y su continuidad dependerá del entrenador que tome las riendas del equipo para la próxima temporada.

Asimismo, queda pendiente la renovación de Exequiel Zeballos. Las conversaciones recién arrancarán en 2026 y el contrato del Changuito se extiende hasta diciembre de ese mismo año.

Edinson Cavani y un final abierto

Con contrato hasta fines del próximo año, Edinson Cavani es otro punto clave. El uruguayo tiene una cláusula que le permitiría rescindir este 31 de diciembre. Su decisión estará atada a su deseo de buscar revancha en la Copa Libertadores, un objetivo personal que todavía mantiene.

Refuerzos: una necesidad reconocida, sin nombres aún

Desde el club confirmaron que aún no hay precisiones sobre incorporaciones, aunque la necesidad más urgente está en el ataque. El puesto aparece como prioridad, pero la dirigencia prefiere mantener cautela hasta avanzar en la depuración actual.