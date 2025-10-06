El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, solicitó formalmente a la Justicia Electoral que no se proceda a la reimpresión de boletas para las elecciones generales tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a legislador de La Libertad Avanza.

En un comunicado, Gray advirtió que la reimpresión implicaría “una erogación millonaria injustificada en un contexto económico crítico”.

Además apeló al “sentido común y a la responsabilidad institucional” para evitar un gasto que, según el dirigente, no está contemplado en el calendario electoral ni responde a una necesidad legal.

“El espíritu de la norma es claro: los gastos de impresión deben ser asumidos por el Estado, sin excepción”, señala el texto, que también cuestiona los criterios aplicados por la Justicia Electoral en casos anteriores. Gray menciona como antecedente la autorización de la boleta de Javier Milei en la lista de La Libertad Avanza, que fue validada sin necesidad de reimpresión.

¿Reimpresión o no?

Tras la renuncia de Espert como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires generó un reordenamiento en la boleta libertaria. Diego Santilli ocuparía el primer lugar pero la Justicia Electoral deberá definir si las boletas ya impresas pueden utilizarse o si deben reimprimirse.

Desde X, Fernando Gray agregó "Bajarse de la candidatura era lo mínimo que podía hacer Espert, tal como lo sostuve en su momento. Pero ahora espero que ni se les ocurra querer reimprimir las boletas por su irresponsabilidad. Si no hay plata para jubilaciones, discapacitados, universidades y demás, tampoco se pueden despilfarrar millones de pesos en boletas nuevas por un capricho. Ni se te ocurra, Milei".

"Solicito formalmente a la Justicia Electoral que no se reimpriman las boletas. Está fuera del calendario electoral y significaría una erogación millonaria injustificada. En un país con tantas urgencias, los recursos públicos deben cuidarse", cerró.

¿Qué dijo Milei tras aceptar la renuncia de Espert?

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el diputado nacional José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires, y Javier Milei habló públicamente al respecto. “Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que [Cristina Kirchner] vaya presa”, sostuvo.

El Presidente aseguró que aceptó la dimisión de Espert por la dificultad de sostener la campaña tras la denuncia que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “Se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”, expresó.

Tras aceptar la renuncia, Milei adelantó quién podría ocupar ese lugar en la boleta bonaerense: “Lo importante es que de ahora en adelante la cabeza será [Diego] el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado”.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el reemplazo “debe resolverlo la Justicia Electoral”, ya que implicaría reimprimir las boletas únicas. Aun así, celebró la incorporación del exdirigente del PRO: “¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”.