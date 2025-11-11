Colegios privados podrán definir cuotas sin autorización oficial
Tras 30 años, el Gobierno liberó los aranceles de los colegios privados. Las escuelas podrán fijar cuotas sin pedir permiso. ¿Qué cambia para las familias?Política11 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional oficializó este martes un cambio de peso en el sistema educativo privado: a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que durante más de tres décadas reguló los valores de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas.
La medida implica que, a partir de ahora, los institutos podrán fijar los aranceles sin autorización previa del Estado nacional, eliminando la obligación de informar anticipadamente cualquier modificación en los precios.
Qué norma se derogó
El Decreto 787/2025 deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que establecía un sistema de control estatal sobre los aranceles educativos privados desde los años 90. Según el Gobierno, ese marco legal respondía a un escenario en el que la administración educativa dependía del Estado nacional, algo que cambió con la posterior transferencia de competencias a las provincias.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la regulación previa “dificultaba la adaptación de los institutos a las realidades económicas del país” y generaba una estructura rígida en un contexto de inflación y variaciones constantes en los costos.
Impacto sobre la fijación de precios
El decreto señala que la obligación de solicitar autorización previa limitaba la capacidad de los colegios para ajustar sus aranceles en función de los costos operativos. Esa situación, según el texto, llevaba a que muchos establecimientos optaran por fijar cuotas más altas desde el inicio, por temor a no poder cubrir gastos futuros sin la aprobación estatal.
Efecto en las familias
El Gobierno argumenta que ese esquema terminaba “perjudicando a las familias”, ya que las obligaba a afrontar aranceles más elevados desde el comienzo del ciclo lectivo y, en algunos casos, a cambiar a sus hijos de institución.
El decreto también pone el foco en la autonomía administrativa de los establecimientos de gestión privada. Señala que los institutos deberían tener libertad para fijar condiciones de contratación y salarios, sin pasar por la aprobación estatal. Según la visión oficial, la rigidez tarifaria podía derivar en desfinanciamiento y caída en la calidad educativa si los colegios no lograban responder a variaciones salariales o de insumos.
La medida instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, considerado la norma base del financiamiento del sector. El objetivo es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación, permitiendo que los colegios definan sus políticas de precios “en competencia leal y en función de la demanda del mercado”.
Kicillof apuesta a diez obras clave y desafía a Milei
La Provincia destina $3,2 billones a infraestructura, educación y agua, y refuerza su diferencia con Milei tras el parate nacional de obras.
“Fanazul, particularmente castigada por estar en PBA”: fuerte reclamo de ATE a Nación
ATE advirtió por el vaciamiento de Fabricaciones Militares y la crisis de Fanazul bajo la gestión de Milei, tras los cambios en el FONDEF y su impacto en la defensa nacional.
Inundaciones: la Provincia reclama un plan y Nación dice que actúa “según las urgencias”
La falta de coordinación entre Nación y Provincia complica la asistencia por las inundaciones. El titular de la ADA, Damián Costamagna, fue tajante: “No hay un plan trazado”.
“Si quieren alivio, apoyen las reformas”: el mensaje de Caputo
Caputo apuró a los gobernadores y pidió apoyo total a las reformas. Dijo que el verdadero alivio llegará “si la economía crece”. Clima caliente entre Nación y provincias.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Encuesta tras las elecciones: qué cambió en la imagen de Milei
Nueva encuesta tras las legislativas: Milei repunta, pero la imagen negativa sigue pesando. Los números que están leyendo en Casa Rosada.
Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída
Día de la Madre empujó un repunte, pero no alcanzó: las pymes siguen con ventas flojas y pocas ganas de invertir. Datos y rubros afectados. Todos los números.