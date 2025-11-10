Encuesta nacional revela un giro clave en el fenómeno Milei

Un nuevo estudio de la consultora Opinaia analizó las motivaciones que llevaron al presidente Javier Milei a ganar las elecciones de 2023 y también cómo se configuraría hoy un escenario presidencial con los mismos candidatos de aquel momento. La investigación se centró en comprender tanto los factores que impulsaron su ascenso como la evolución del apoyo social en el contexto actual.

Razones del triunfo electoral

El informe identificó tres elementos centrales que explican la llegada de Milei al poder: el hartazgo con la política tradicional, la promesa de un cambio drástico en la economía y la construcción de una figura de outsider capaz de romper con los esquemas previos.

Según el estudio, un sector importante del electorado afirmó haberlo elegido porque “representaba una ruptura con los partidos”, mientras que otro segmento lo votó para evitar lo que consideraba un retorno a experiencias políticas anteriores. La investigación marca así una combinación entre espíritu de renovación y rechazo al pasado reciente.

Economía e inseguridad, en el centro de las preocupaciones

El relevamiento mostró que la economía continúa siendo el eje dominante en la agenda ciudadana. Sin embargo, otros temas también ganaron centralidad: la inseguridad, la calidad de los servicios públicos y la percepción sobre el funcionamiento institucional.

Esa multiplicidad de factores configura un escenario en el que la evaluación del gobierno está directamente asociada a la velocidad con que se perciban resultados o señales de estabilización.

Cómo se vería una elección presidencial hoy

La encuesta también simuló una nueva contienda presidencial entre los cinco candidatos que compitieron en la primera vuelta de 2023: Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

En aquel momento, Massa obtuvo el 36,78% de los votos y Milei el 29,99%, lo que derivó en el balotaje. Más atrás quedaron Bullrich (23,81%), Schiaretti (6,73%) y Bregman (2,69%).

Hoy, con un 18% de indecisos, el estudio de Opinaia muestra a Milei encabezando la intención de voto, seguido por Massa en segundo lugar y Schiaretti en tercer puesto, mientras Bullrich y Bregman se ubican en niveles similares entre sí.

Los márgenes, no obstante, permanecen sensibles a la situación económica, lo que indica que la ventaja podría modificarse según la evolución de los indicadores sociales y fiscales en los próximos meses.

Un tablero político en movimiento

El relevamiento señala que el fenómeno Milei se sostiene en gran parte por expectativas de cambio, pero también advierte que esa base podría variar si no se detectan mejoras concretas en la economía o en temas como empleo, inflación y seguridad.

El estudio concluye que la política argentina continúa en un proceso de reacomodo y que la orientación del humor social sigue siendo determinante para cualquier escenario electoral futuro.