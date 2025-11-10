Menem defendió a Lemoine: “Cada uno se expresa como puede”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce de las críticas sobre los enfrentamientos que se registraron en los últimos meses en el Congreso, donde la diputada libertaria Lilia Lemoine tuvo protagonismo en varias discusiones. Menem consideró que la legisladora es “una excelente diputada” y anticipó que en las próximas semanas implementarán capacitaciones para los nuevos integrantes de la Cámara baja.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida por Telefe, en la que se analizó la dinámica parlamentaria y la relación de fuerzas en el recinto, donde La Libertad Avanza continúa en minoría.

Defensa a Lemoine en medio de las críticas

Consultado por los cruces en el recinto y los reclamos de distintos sectores políticos, Menem aseguró que la legisladora libertaria cumple con su rol y expresó que la diversidad en las formas de expresión responde al contexto parlamentario actual.

“Lemoine es una excelente diputada que defiende las ideas de la libertad. Cada uno se expresa como puede, estamos en minoría y hemos hecho el trabajo que hemos podido con las herramientas que tenemos”, afirmó.

El titular de la Cámara detalló que, ante la falta de mayoría legislativa, La Libertad Avanza debió adaptarse y negociar en cada sesión.

Capacitaciones para los legisladores ingresantes

Menem confirmó que se llevarán adelante jornadas de formación interna antes de la asunción de nuevos diputados. “Este mes se va a trabajar en capacitación parlamentaria con personas preparadas, como mi padre, que nos van a acercar al reglamento”, señaló, en referencia al exsenador Eduardo Menem.

La decisión se da luego de que la diputada electa Karen Reichardt reconociera públicamente no haber leído el reglamento interno de la Cámara, lo que generó críticas y debate.

El rol de La Libertad Avanza en el Congreso

Menem explicó que la fragmentación del mapa legislativo complica la toma de decisiones dentro del cuerpo. “Está muy atomizada la política. Tenés más de 20 bloques. El objetivo del Gobierno era sacar las leyes que pudiéramos sacar y bloquear intentos desestabilizadores”, sostuvo.

También describió su camino en política y mencionó que continúa sorteando su sueldo legislativo “para gente de La Rioja”.

Cruces internos y relación con otros espacios

El diputado negó la existencia de conflictos internos en el oficialismo y comparó al gabinete con un equipo de fútbol. “El Presidente es el director técnico. Puede haber distintos puntos de vista, pero nos ponemos de acuerdo y salimos a jugar”, indicó.

Sobre la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, Menem destacó su colaboración con el oficialismo desde el inicio de la gestión y afirmó que aportará a la articulación con gobernadores.

Reforma laboral y modelo económico

Finalmente, el titular de Diputados insistió en la necesidad de avanzar en cambios laborales que permitan incorporar trabajadores al sistema formal.

“No hay pérdida de derechos. Hay 8 millones de personas sin ninguno. Del otro lado empiezan a petardear un modelo que va a ser exitoso”, concluyó.